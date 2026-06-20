Plasencia iniciará en San Juan un plan para reparar aceras barrio por barrio.

El estado del pavimento es uno de los aspectos más criticados por los vecinos de Plasencia, junto con los baches. El gobierno local es consciente de los problemas, por eso, el ayuntamiento iniciará en el barrio de San Juan un plan de reparación de aceras y zonas peatonales, que extenderá después al resto de la ciudad. David Dóniga, alcalde en funciones, ha anunciado este viernes un modelo "ordenado" y dividido por distritos.

El plan nace con el fin de detectar los puntos más deteriorados, clasificar las urgencias y decidir qué actuaciones puede asumir la brigada municipal de obras y cuáles necesitarán un proyecto propio. En paralelo, el consistorio prepara obras en tres calles del recinto intramuros.

Un plan barrio por barrio

"Quiero anunciaros una acción importante que hoy empezamos en el barrio de San Juan. Y es el plan de reparación de aceras y zonas peatonales", ha señalado Dóniga durante su comparecencia. El alcalde en funciones ha explicado que el ayuntamiento hará "un estudio pormenorizado de toda la situación de la ciudad", dividida por distritos y con una atención específica a la zona centro.

Dóniga ha defendido que se trata de un plan "ordenado" y ha avanzado que el consistorio no esperará a las habituales rondas por los barrios para actuar. Según ha indicado, algunas reparaciones "requieren cierta urgencia", por lo que el ayuntamiento irá avanzando en función de las necesidades detectadas y de la capacidad de respuesta municipal.

Cuatro fases de trabajo

El modelo anunciado por el alcalde en funciones se estructura en cuatro grandes pasos. El primero será la evaluación sobre el terreno, que ya ha comenzado en San Juan. Después llegará la catalogación de las urgencias, con el fin de dar prioridad a aquellas intervenciones que presenten mayor necesidad.

La tercera fase será la actuación más inmediata con la brigada de obras, siempre "en virtud de las posibilidades de la brigada" y del tipo de trabajo que deba acometerse. La cuarta quedará reservada para las grandes obras que no puedan ejecutarse directamente con medios municipales y que, por tanto, necesitarán un proyecto específico.

"Ejecutaremos el plan con orden y eficiencia", ha afirmado Dóniga, que ha definido esta actuación como un modelo "barrio por barrio", "organizado, estructurado y realista". El ayuntamiento irá informando de las visitas a los distintos barrios y de la evolución de este sistema de trabajo, según ha añadido el alcalde en funciones.

Avisos vecinales y canal de incidencias

El ayuntamiento quiere que las asociaciones vecinales participen también en la detección de problemas. Dóniga ha pedido a los vecinos que trasladen las incidencias "a través de las asociaciones de vecinos, en la medida de lo posible", para que el consistorio pueda incorporarlas a la evaluación de cada zona.

El alcalde en funciones ha recordado además que el ayuntamiento dispone de un canal de WhatsApp para recibir quejas y reivindicaciones relacionadas con el estado de la vía pública. La intención municipal es que esos avisos sirvan para actuar "en consecuencia" y ordenar las reparaciones de aceras, zonas peatonales y pavimentos deteriorados.

En San Juan, la presidenta vecinal, Dolores Marín, ha valorado que se empiece por el barrio y ha trasladado al consistorio las necesidades detectadas en una reunión de trabajo sobre servicios municipales. Dóniga ha destacado que la representante vecinal está "muy encima" de las actuaciones que se realizan en la zona y que mantiene contacto directo con el ayuntamiento.

Fotogalería | Pavimento en mal estado en Plasencia /

Obras en el recinto intramuros

Junto a este plan general de acerados, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado ya el proyecto básico y de ejecución para la reparación de pavimentos en varias calles del recinto intramuros. La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 92.596,96 euros, IVA incluido, y estará financiada por la Diputación de Cáceres, además de la aportación municipal.

Las obras se ejecutarán en las calles Talavera, Quesos y Berrozana, tres vías representativas del centro histórico placentino. El objetivo es mejorar el estado del firme y garantizar mejores condiciones de tránsito tanto para peatones como para vehículos en una zona especialmente sensible por su valor patrimonial y por el uso diario que soporta.

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos será de tres meses. La actuación se licitará como un contrato único, ya que los técnicos consideran que dividir las obras en varios lotes dificultaría la correcta ejecución de los trabajos.

Menos polvo durante los trabajos

El proyecto incorpora condiciones especiales para reducir el impacto ambiental durante la ejecución de las obras. Entre ellas, figura el empleo de métodos de corte húmedo en los materiales graníticos, la realización de trabajos en zonas confinadas o centralizadas y la prohibición de barridos en seco.

Estas medidas buscan minimizar la generación de polvo en suspensión en calles del centro monumental, donde la reparación del pavimento debe compatibilizarse con la vida cotidiana de vecinos, comercios, peatones y conductores. La intervención en Talavera, Quesos y Berrozana se suma así al planteamiento más amplio anunciado por Dóniga para ordenar la mejora de aceras y zonas peatonales en toda la ciudad.