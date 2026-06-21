Alejandro, el joven de Plasencia que trabaja en la construcción cuando el sector busca relevo

Alejandro Vallejo Iglesias acaba de cumplir 18 años, es de Plasencia y un rara avis porque lleva cuatro meses trabajando en la empresa Multiservicio Ahorra_t, vinculada a reformas, albañilería, pintura, fontanería y servicios para seguros. En un momento en el que los empresarios se quejan de la falta de mano de obra y relevo generacional en la construcción, él empezó con tan solo 17 años, durante las prácticas de un ciclo formativo que estaba estudiando. Al final, dejó los estudios y le preguntó a su jefe si podía quedarse y continúa en la empresa.

Su propietario, Santiago Santos, defiende que el relevo generacional en la construcción pasa por contratar a jóvenes y enseñarles a pie de obra y reforma. "Lo único que se necesita es tener ganas de trabajar porque ya aprenderán", resume.

Un joven en un sector donde faltan jóvenes

Alejandro estudió la ESO en el IES Parque de Monfragüe y llegó a la empresa de Santiago Santos a través de las prácticas de un ciclo de "obras de interior" que cursaba en el IES Pérez Comendador. No terminó el primer curso del ciclo porque, según cuenta, prefería trabajar a seguir estudiando.

"Me gustaba más trabajar que estudiar", explica. Así lo ha hecho porque, en los cuatro meses que lleva en la empresa, se ha movido sobre todo en trabajos de albañilería, reformas en viviendas, baños, pintura y arreglos vinculados a seguros. También ha salido a distintos municipios del norte de la provincia de Cáceres.

Este joven accedió a la construcción no por tradición familiar o experiencia previa porque no había trabajado antes. Lo que le atrajo fue la idea de un oficio donde "se pueden hacer muchas cosas diferentes", sin la rutina del aula y que ha demostrado ser una salida laboral.

"Creo que tiene futuro porque cada vez hay menos gente que quiera trabajar en la construcción", relata sobre su propia decisión. Para Alejandro, esa falta de manos jóvenes abre una oportunidad para quienes, como él, quieren aprender trabajando.

Alejandro Vallejo, ante una obra de la empresa en la que trabaja. / Toni Gudiel

La mirada de Santiago Santos

Su jefe coincide en que el relevo generacional en las empresas relacionadas con la construcción no es una opción, sino una necesidad. Considera que hay que contratar a gente joven para ir enseñándola "desde dentro", en contacto directo con el trabajo diario.

El empresario se muestra más partidario de la figura del aprendiz y de las prácticas en empresas que de una formación basada solo en el aula. No rechaza la enseñanza reglada, pero insiste en que este tipo de oficios se aprende "trabajando", mirando, repitiendo y corrigiendo sobre el terreno.

En su caso, cuenta con una plantilla de 12 personas. Tres de ellos son jóvenes, no llegan a los 30 años, y el trabajador de más edad ronda los 60 años y lleva "toda la vida" con él. Esa mezcla de experiencia y aprendizaje es, para Santos, una de las claves para que el conocimiento no se pierda.

Sobre Alejandro, explica que está todavía en proceso de aprendizaje. Primero, entró en pruebas y prevé ampliar ese periodo otros seis meses para seguir formándolo. La idea, señala, es darle tiempo, enseñarle y comprobar su evolución en distintos trabajos.

Aprender en el trabajo

Precisamente, Alejandro describe su día a día como una formación práctica. "Te dicen cómo tienes que hacer las cosas. Te van enseñando y vas aprendiendo tú solo", resume.

El joven placentino no oculta que la construcción tiene una parte física exigente, pero matiza la imagen que muchos compañeros de su edad tienen del sector. "Tiene su parte dura, porque es un poco duro, pero la verdad es que es un trabajo que, si estás haciendo todo el rato cosas, se te pasa muy rápido y te entretiene".

Su horario, de lunes a viernes, le permite tener las tardes libres, descansar fines de semana y festivos y disponer de un sueldo a final de mes. Ese equilibrio también pesa en su valoración. "Estoy bastante contento", afirma.

Cuando se le pregunta qué le diría a otro joven que duda si entrar o no en la construcción, no vende el oficio como única salida. "Si es un chaval listo y saca buenas notas, pues yo le recomiendo que estudie. Pero si le gusta la construcción, que aprenda. Tiene futuro", señala.

Un sector con salidas y pocas entradas

El caso de Alejandro muestra una preocupación creciente dentro de la construcción: el desajuste entre quienes salen del mercado laboral y quienes entran. La Plataforma Tecnológica Española de Construcción sitúa en el 22% el porcentaje de profesionales que se jubilará en la próxima década y señala que el 90% de los trabajadores del sector supera ya los 30 años.

La cuestión no es solo demográfica. Las empresas tienen dificultades para incorporar y retener perfiles cualificados en un mercado laboral más flexible, donde las nuevas generaciones valoran las condiciones, la conciliación y las posibilidades de desarrollo profesional.

A esa realidad se suma una percepción menos atractiva del trabajo físico, aunque el sector haya avanzado en digitalización, industrialización, seguridad y especialización.

La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, Pymecon, lleva años señalando este problema, el de la falta de mano de obra joven y reclamando a las administraciones una FP Dual que invierta los porcentajes de tiempo en el aula y en las empresas para que el mayor peso se concentre en el trabajo.