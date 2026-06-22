Plasencia pone fecha al arreglo integral de sus baches: las obras empezarán a verse en julio

Parece que por fin los baches de Plasencia ya tienen las horas contadas. El ayuntamiento calcula que, en la primera quincena de julio, empezarán a verse trabajos para arreglar el firme de la ciudad, después de meses de quejas de vecinos, conductores y visitantes por el estado de numerosas calles.

Para lograrlo, el gobierno local tiene varios proyectos sobre la mesa y están "todos en marcha". Por un lado, el plan de asfaltado, ya aprobado. Por otro, el acuerdo marco de bacheo, que quedó desierto y volverá a salir a licitación, y, en tercer lugar, el plan extraordinario de emergencia que se anuló porque la empresa adjudicataria no inició las obras. A esto se suma la intención de realizar contratos menores para hacer un bacheo en caliente, más duradero que el realizado en frío por la brigada de obras.

Toni Gudiel

El plan de asfaltado sigue adelante

La actuación más visible será el plan de asfaltado, que ya aprobó el ayuntamiento y que alcanzará a 12 calles de Plasencia. Este contrato está adjudicado por 511.922,77 euros, IVA incluido, a la empresa Araplasa.

Este plan no debe confundirse con el acuerdo marco ni con el expediente de emergencia. Se trata de una actuación específica de refuerzo del firme, con calles concretas y presupuesto propio, y es la que ofrecerá la solución de mayor alcance para mejorar el estado de la red viaria urbana.

La previsión, por tanto, es que los trabajos comiencen en el mes de julio.

Bache señalizado para reparar en Plasencia. / Toni Gudiel

El acuerdo marco volverá a licitarse

El segundo expediente es el acuerdo marco para la ejecución de obras de bacheo en calles de Plasencia. La junta de gobierno local inició la contratación el 20 de marzo, pero el plazo de presentación de ofertas terminó el 20 de abril sin que concurriera ningún licitador.

Por ese motivo, el ayuntamiento declaró desierta la licitación. Este acuerdo marco, ideado a instancias de los técnicos, pretende blindar una partida para asegurar el arreglo de baches durante un periodo de cuatro años. Ahora, el consistorio está revisando las condiciones para sacarlo de nuevo a licitación.

Según ha explicado, la modificación principal que se plantea es permitir que los precios puedan variar anualmente, en lugar de mantener un precio fijo durante cuatro años. Con ese cambio, el ayuntamiento espera que el contrato resulte más atractivo para las empresas y no vuelva a quedar desierto.

El plan extraordinario queda sin efecto

El tercer proyecto es el plan extraordinario de rehabilitación del firme, que el ayuntamiento tramitó como emergencia por el deterioro de las vías públicas producido o agravado por los fenómenos meteorológicos adversos registrados en enero y febrero.

La junta de gobierno aprobó el 30 de abril declarar la emergencia y adjudicar esos trabajos a Exfamex S.L. por 308.800 euros, IVA incluido, al ser la oferta más económica de las solicitadas. El acuerdo obligaba a iniciar las obras en el plazo máximo de un mes desde la adjudicación y, en todo caso, antes del 30 de mayo.

Sin embargo, la empresa no comenzó la ejecución de las obras ni firmó el acta de replanteo e inicio. El 27 de mayo presentó además un escrito solicitando la suspensión cautelar del inicio de las actuaciones, una petición que el ayuntamiento no aceptó por tratarse de una obra declarada de emergencia.

Al haberse superado el plazo legal de un mes sin que los trabajos empezaran, la Concejalía de Obras propuso el 3 de junio dejar sin efecto la declaración de emergencia y también la adjudicación. Esto significa que la contratación deberá tramitarse ahora por alguno de los procedimientos ordinarios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y no con un plan de emergencia.

Contrato menor para bachear en caliente

Mientras avanzan esos expedientes, el ayuntamiento también tiene sobre la mesa la posibilidad de realizar algún contrato menor para empezar a bachear en caliente. Esta vía sería más limitada que un gran contrato de asfaltado, pero permitiría actuar antes en puntos concretos de la ciudad.

Además, el bacheo en caliente se plantea como una solución más consistente y duradera que las reparaciones provisionales en frío, especialmente en zonas con más tráfico o con daños más acusados. De esta manera, el consistorio ganaría tiempo y arreglaría baches hasta que estuvieran plenamente operativos los contratos principales.

La brigada municipal mantiene las actuaciones urgentes

La brigada municipal de obras ya inició este mes de junio una campaña de bacheo en frío en los puntos que el ayuntamiento considera más urgentes.

Las zonas donde ha actuado han sido la avenida de Salamanca, la intersección entre la calle Juez Marino Barbero y la avenida de Portugal, los pasos de cebra de la avenida Cañada Real, Federico García Lorca, Dolores Ibárruri hacia La Esperanza y la avenida del Valle.

También se han incluido la calle Jerte, Vicente Barrantes y el acceso al aparcamiento de La Isla por la calle del Caño Soso.