Tino Neria ya tiene su plaza en San Juan, el barrio que ha querido agradecerle una vida de entrega

Tino Neria ya tiene su nombre en la plaza de San Juan de Plasencia. El barrio placentino ha querido devolverle así una parte de "todo lo que ha aportado" durante décadas a sus fiestas, a sus fallas y, en general, a la ciudad.

La iniciativa ha partido de la Asociación de Vecinos de San Juan, presidida por Dolores Marín, que ha promovido un homenaje sencillo y en vida para reconocer a un vecino querido, crítico, solidario y siempre vinculado a Plasencia. Al acto han asistido su familia, responsables municipales y numerosos vecinos y placentinos.

Un homenaje nacido en el barrio

No han faltado el alcalde en funciones, David Dóniga, y la concejala de Distritos, Mayte Díaz, además de numerosos vecinos del barrio y placentinos que han querido acompañarle en este reconocimiento. Su presencia ha reforzado el carácter cercano de un acto pensado, sobre todo, para agradecerle una "vida de entrega" a Plasencia.

El Ayuntamiento de Plasencia ha destacado que el barrio no se podría entender sin él: "Sin sus coplas de humor mordaz, sin los letreros de las fallas y sin esa tipografía tan personal con la que ha ido dando forma a cada letra". El gobierno local ha resaltado que, en el homenaje, ha vuelto a quedar patente que Tino conserva "su humor, sus ganas y su forma única de ver la actualidad".

San Juan y sus fallas

La relación de Tino Neria con San Juan tiene mucho que ver con una de las señas de identidad del barrio, las fallas. De hecho, fue uno de los impulsores de esta celebración, nacida a finales de los años setenta, después de que propusiera traer aquella tradición con la ayuda de unos amigos valencianos, según ha resaltado Marín.

Desde entonces, su presencia se hizo habitual en la fiesta. No siempre desde un cargo formal, sino desde una aportación conocida y esperada, las coplas, los chascarrillos, los mensajes escritos en la falla y una mirada crítica que no perdía el humor.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de San Juan ya había defendido que Tino "se merece eso y mucho más". La entidad vecinal fue también la que en 2015 propuso a Florentino Neria, conocido popularmente como Tino, para el premio Abuelo Mayorga, distinción que entonces le concedió el Ayuntamiento de Plasencia por su trabajo y compromiso con la ciudad.

Una vida dedicada a Plasencia

Su hijo, Diego Neria Lejárraga, ha resumido la trayectoria de su padre como "toda una vida dedicada a su Plasencia del alma". Lo ha definido como un "luchador incansable", crítico y "algo gamberrete", pero querido y admirado por el respeto que siempre ha demostrado.

Diego Neria ha agradecido a María Dolores Marín, a Juan Luis Regidor Belloso, a la junta directiva, a la comisión de falleros y a todos los asistentes que hayan hecho posible un día "inolvidable" en un momento "precioso" y "sencillo", con un único protagonista: Tino.

La familia ha subrayado además uno de los aspectos más importantes del reconocimiento: que haya llegado en vida. "Gracias además por haberle permitido disfrutarlo en vida, que es como deben ser los homenajes", ha señalado su hijo. También ha dado las gracias a Dóniga y Díaz "por el cariño que le habéis transmitido".

Humor, compromiso y ciudad

Pero la actividad pública de Tino Neria va mucho más allá de las fiestas de San Juan. Durante décadas, ha estado ligado a la vida social, cultural y solidaria de Plasencia. Su nombre aparece vinculado a iniciativas ciudadanas, a colaboraciones en medios locales y a una forma de actuar que mezclaba humor, crítica y afecto por la ciudad.

Entre sus facetas, destaca su participación en la creación de la asamblea local de Cruz Roja en Plasencia, en una etapa en la que el voluntariado se sostenía con pocos medios y mucha entrega personal.

A esa dimensión solidaria se suma su faceta cultural. Fue impulsor del grupo Cantadora, una propuesta que animó durante varios años la feria de Plasencia con intervenciones cargadas de ironía sobre la vida cotidiana. También colaboró en prensa, radio y televisión local, siempre con contenidos centrados en la ciudad.

Memoria viva de San Juan

La asociación vecinal también ha puesto en valor su colaboración, junto a su esposa, María Lejárraga, con los refugiados bosnios que llegaron a Plasencia en la década de los noventa. Aquella respuesta social de apoyo e integración es otro de los episodios que forman parte de una trayectoria marcada por el compromiso.

Tino Neria llevó además la historia placentina a los colegios, muchas veces caracterizado como Abuelo Mayorga, para acercar a los más pequeños el conocimiento y el afecto por Plasencia.

Desde el pasado fin de semana, su nombre ha quedado instalado en el barrio de San Juan como una señal para quienes lo conocen y también para quienes pregunten en el futuro quién fue Tino Neria. La respuesta estará en una vida de participación, humor, solidaridad y amor por Plasencia.