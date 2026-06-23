La falla de San Juan se quemará en Plasencia, al no haber riesgo extremo por altas temperaturas

Aunque el barrio de San Juan de Plasencia no tendrá este año sus tradicionales fuegos artificiales, finalmente sí se mantendrá el acto más destacado y esperado de la programación, la quema de la falla.

El pasado viernes, el inspector de la Policía Local José Antonio Díaz señaló que la situación de riesgo alto por incendios decretada por el Plan Infoex prohíbe los fuegos pirotécnicos. En cuanto a la falla, todo dependía de la evolución de la ola de calor.

La confirmación municipal, este martes

Finalmente, el Ayuntamiento de Plasencia ha confirmado este martes que sí será posible quemar la falla. El inspector explicó el viernes que el ayuntamiento estaba en contacto con el 112 y con el Servicio de Protección Civil de la Junta de Extremadura para valorar si podía llevarse a cabo, como finalmente será.

Díaz señaló que la normativa impide realizar fuegos u hogueras a menos de 400 metros de masas forestales o cauces de río cuando el riesgo sea muy alto o extremo. Por eso, la decisión dependía de la actualización oficial de los mapas de riesgo del Infoex.

Según detalló, esos mapas se publican con tres días de antelación, por lo que hasta el domingo no se conocería oficialmente si la quema podía celebrarse o no. Aunque la previsión era que se mantendría el riesgo extremo, finalmente no ha sido así.

32 grados a medianoche

Según la Agencia Estatal de Meteorología, Plasencia estará en alerta naranja hasta las ocho de la tarde y, a esa hora, se esperan 41 grados. Sin embargo, a las doce de la noche, hora prevista para quemar la falla, bajarán hasta los 32, también altas, pero no extremas.

También cabe destacar que los bomberos del parque de Plasencia, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, acuden cada año a San Juan para controlar la quema de la falla y apagarla por completo.

Lo que arderá serán dos fallas, instaladas juntas, una realizada por los falleros adultos y otra por los niños. Los pequeños han querido realizar un homenaje a los bomberos, personal forestal y cuerpos de seguridad que trabajaron incansablemente el pasado verano para apagar los fuegos del norte de Cáceres, con lego-héroes. La de adultos, hará referencia a los okupas, vivienda, impuestos y otros problemas. Este martes, todos serán pasto del fuego, pero por una buena causa.

Un plano de la falla de homenaje a los lego-héroes de los incendios, en Plasencia. / CEDIDA

Primero, bailes y música

Antes, a las 21:30 horas, comenzará la programación de las fiestas, con una exhibición de bailes latinos de alumnos de los cursos de la asociación de vecinos de San Juan.

A las 22.00 horas, habrá actuación y música a cargo de Santos Animación, que animará el ambiente hasta que, a medianoche, se queme la falla de adultos e infantil. Después de ver arder lo malo del año y con los mejores deseos para este inicio de verano, seguramente remojados, continuará la fiesta de nuevo de la mano de Santos Animación.

De esta forma, culminará la celebración de las fiestas de San Juan este año, donde no han faltado los reconocimientos, a Roberto Iniesta y Tino Neria, y el pregón, a cargo de la presidenta de Placeat, además de otras muchas actividades.