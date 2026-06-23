La promoción de La Salle de Plasencia de 1976 se reúne 50 años después con el recuerdo de Robe Iniesta.

Cincuenta años después de cerrar una etapa compartida en el colegio La Salle de Plasencia, la promoción que terminó sexto de primaria en 1976 ha vuelto este sábado al centro escolar para reencontrarse, abrazarse y comprobar cuánto recuerda cada uno de aquella época en el colegio.

El reencuentro ha reunido a 32 antiguos alumnos de una clase de 45, de la que cinco compañeros ya han fallecido. Entre ellos, Roberto Iniesta Ojea, Robe, líder de Extremoduro, cuya ausencia sobrevoló una jornada pensada desde el cariño y la amistad.

Un grupo de WhatsApp para volver al punto de partida

El promotor de la iniciativa, Francisco J Marcos Casquet, ha explicado que la historia de este reencuentro empezó a comienzos de febrero, con un mensaje. "Después de comentarlo con varios compañeros, creé un grupo de WhatsApp con el nombre La Salle 1976-2026". En la información del grupo dejó escrita una pregunta sencilla: "En junio de 1976 terminamos nuestra formación en el colegio La Salle de Plasencia; hace 50 años... ¿Nos reunimos para celebrarlo?".

Los asistentes al reencuentro en el colegio La Salle de Plasencia. / CEDIDA

La respuesta fue inmediata. En apenas tres días, ya estaban localizados más de la mitad de los 45 alumnos que formaban aquella promoción. Después, fueron apareciendo los demás, uno a uno, hasta conseguir contactar con todos los que no habían fallecido. A partir de ahí, comenzó la preparación de un encuentro que no buscaba solemnidad, sino algo más difícil, recuperar el hilo de una infancia compartida, aunque fuera por unas horas.

La vuelta al colegio

La cita arrancó el sábado a las doce del mediodía en el Colegio La Salle de Plasencia, en la avenida Juan Carlos I. Allí, se produjeron los primeros saludos, los reconocimientos inevitables y esas dudas de segundos antes de poner nombre a una cara marcada por medio siglo de vida. A las 12.30 horas, el director del centro recibió a los antiguos alumnos, que realizaron una visita por las instalaciones, escucharon unas palabras del compañero Julián, del director del centro, Virgilio Martín y de Casquet y participaron en el reparto de camisetas y polos conmemorativos.

También se entregó una placa al director como recuerdo del acto. El gesto tuvo un valor simbólico y emotivo por volver a ver a aquellos con los que se compartieron historias, juegos, exámenes, clases y todo, en un momento en el que España empezaba a asomarse a una época distinta y ellos apenas dejaban atrás la niñez.

La ausencia de Robe

Entre los nombres de aquella promoción, figura Roberto Iniesta, que conocía la intención de realizar el encuentro, pero no pudo asistir porque falleció el pasado 10 de diciembre. Como era de esperar, sus compañeros le han tenido muy presente, pese a no poder disfrutar de la actividad con ellos.

La promoción del colegio de Plasencia, en 1976 (Robe rodeado). / CEDIDA

"Nos gusta creer que, si no hubiera fallecido, seguramente ayer habría estado con nosotros", ha señalado Casquet. Porque, a pesar de que no le gustaban los actos multitudinarios, más allá de sus conciertos, mientras Robe era para el gran público el alma de Extremoduro, para quienes se han reunido este sábado era también su compañero de colegio.

De la plaza Mayor a La Isla

Tras la visita al centro, el grupo salió hacia la plaza Mayor de Plasencia para tomar una caña tradicional antes de continuar hacia el restaurante La Isla. Allí compartieron un aperitivo, una comida tipo cóctel, café y la primera copa, con el ritmo tranquilo de quienes no tienen prisa por terminar una conversación aplazada durante décadas.

La tarde continuó en Mercado Bar, en la calle Santa Clara, donde estaba prevista la proyección de fotografías y recuerdos. Hubo anécdotas, risas y esa mezcla de sorpresa y familiaridad que aparece cuando alguien recupera una historia que otro creía olvidada.

Un vistazo al pasado y a la propia vida

La promoción de 1976 ha vuelto al colegio de La Salle con parte de lo que eran entonces y una vida ya hecha, con familias, trabajos, pérdidas y caminos muy distintos. Pero, durante unas horas, el punto de encuentro no ha sido el presente, dino el pasado, el de aquellos alumnos de una misma clase, en una Plasencia de mediados de los setenta.

Por eso, el reencuentro ha tenido algo de celebración y de repaso de la propia vida. Estaban los que pudieron acudir, los que no pudieron desplazarse y los cinco compañeros que ya no están. Entre todos, formaban la fotografía completa de una generación que ha decidido volver al colegio para no olvidar lo que un día fueron.