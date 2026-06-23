Tramitan una planta de biometano en Plasencia para tratar 139.120 toneladas de residuos al año.

Los residuos de una explotación ganadera, los restos de una industria agroalimentaria o el alperujo de una almazara podrían acabar convertidos en gas renovable en Plasencia. Ese es el objetivo de la planta de biometano que la empresa Norbiogás Biometano IV proyecta en el término municipal.

La instalación, aún en tramitación ambiental, prevé tratar 139.120 toneladas de residuos orgánicos al año y ocupar casi 60.000 metros cuadrados. El biometano obtenido se inyectaría después en la red de gas natural, según el anuncio publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura.

Un proyecto pendiente de autorización ambiental

La Junta de Extremadura ha sacado a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada de la planta, promovida por Norbiogás Biometano IV. Este trámite permite consultar el expediente y presentar alegaciones antes de que la administración resuelva si autoriza ambientalmente el proyecto.

El procedimiento está en manos de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, dependiente de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio y la autorización ambiental integrada es el paso que condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la actividad desde el punto de vista ambiental.

El anuncio precisa además que esta autorización debe obtenerse antes de otras licencias o permisos obligatorios, como los industriales o urbanísticos. Técnicamente, el proyecto también está sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada.

Proceso de transformación hasta obtener biometano. / Nortegas

De residuos del campo a gas para la red

Según la información publicada en el DOE, la planta está pensada para producir gas natural renovable a partir de residuos ganaderos y agroindustriales, así como restos vegetales. Para ello, utilizará un proceso llamado digestión anaerobia, que permite descomponer la materia orgánica y transformarla primero en biogás.

Después, ese biogás será purificado y refinado hasta obtener biometano, que se podrá inyectar en la red de gas natural. De esta forma, la idea conecta con el aprovechamiento energético de residuos vinculados al campo y a la industria agroalimentaria.

Entre los materiales previstos, figuran restos vegetales, lodos agroalimentarios, alperujo, gallinaza, estiércol vacuno y lactosuero. El anuncio no concreta en esta fase de qué explotaciones, industrias o municipios procederán esos residuos.

Casi 60.000 metros cuadrados de instalaciones

Lo que sí explica es que la planta ocupará 59.720 metros cuadrados dentro de una parcela mucho mayor, de 163.023 metros cuadrados. El acceso previsto se realizará desde la A-66, tomando la EX-370 (carretera de Montehermoso) y, después, un desvío a la derecha.

El proyecto contempla además varias áreas de trabajo: control de entrada y salida, recepción de residuos, digestión, separación del material tratado, valorización energética, compostaje y elementos auxiliares. Entre las infraestructuras previstas figuran una báscula de pesaje, un badén de desinfección, depósitos, balsas, digestores, gasómetros, una antorcha de seguridad, oficinas y un taller.

Digestores y una gran balsa de alperujo

En materia técnica, el corazón de la planta estará en el área de digestión. El proyecto prevé un digestor hidrolítico, dos digestores primarios y un digestor secundario, con un volumen neto total de 20.244 metros cúbicos.

Además, el gas producido se almacenará en los gasómetros de los digestores primarios y secundario y la capacidad total de almacenamiento será de 8.011,3 metros cúbicos, equivalente a siete horas de reserva de biogás, según la documentación publicada.

Otro de los elementos más llamativos es la balsa de alperujo, con 42.248 metros cúbicos de volumen útil.

Compost y material aprovechable

Según el proyecto, la instalación no solo produciría biometano. Tras el tratamiento de los residuos, quedará un material resultante, conocido como digerido, que se separará en una parte sólida y otra líquida.

Para esa fase, el proyecto incluye equipos de separación, microfiltros y balsas impermeabilizadas. También prevé una zona de compostaje con losa de hormigón, polietileno para evitar filtraciones y recogida perimetral de lixiviados.

El compost final estará en seis espacios de almacenamiento, que ocuparán en conjunto 400 metros cuadrados. La planta contará además con una balsa de lixiviados y aguas pluviales sucias de 6.025 metros cúbicos de volumen bruto.

Treinta días hábiles para alegar

La solicitud presentada por la empresa y publicada estará a información pública durante 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, es decir, desde este martes.

La documentación puede examinarse en la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, en Mérida, previa cita solicitada por correo electrónico. La solicitud también ha sido remitida al Ayuntamiento de Plasencia para facilitar la participación de las personas interesadas.

La empresa y sus proyectos

Norbiogás Biometano IV SL es la sociedad que promueve la planta proyectada en Plasencia. Tiene su sede social en Bilbao, en Plaza Euskadi, 5, y figura con el objeto social de producción y venta de biogás. La empresa aparece vinculada a Norbiogás Renovables SL, dentro del entorno empresarial de Nortegas, compañía centrada en redes de gas y gases renovables.

La compañía no trabaja solo en el proyecto extremeño. En Galicia, Norbiogás Biometano I, SL tramita otra planta de biometano en Curtis, en A Coruña, que ha sido declarada proyecto industrial estratégico por la Xunta.