Unidas Podemos Plasencia pide 12 millones para que la ciudad gane peso en las inversiones de Extremadura

Una vivienda pública para quien no encuentra alquiler, un hospital más moderno, calles accesibles, mejores conexiones de autobús o más atención a la salud mental. Unidas Podemos Plasencia ha reunido esas demandas en diez propuestas para los presupuestos de la Junta de Extremadura de este año.

El paquete, valorado en más de 12 millones de euros, lo trasladará Unidas por Extremadura en forma de enmiendas. La formación política placentina las ha justificado porque la ciudad necesita más inversión autonómica y reclama que Plasencia deje de quedar "a la cola" de los proyectos regionales.

Diez propuestas para Plasencia

En concreto, el paquete de diez enmiendas que ha presentado Unidas Podemos Plasencia a los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 tienen como objetivo de reforzar servicios públicos y atender necesidades que, según la formación, la ciudad arrastra desde hace años.

La propuesta se mueve entre varias áreas: vivienda, sanidad, accesibilidad, movilidad, patrimonio, energía, envejecimiento activo, inclusión social y adaptación al cambio climático. La portavoz municipal de Unidas Podemos Plasencia, Mavi Mata, ha defendido que son medidas "concretas, realistas y útiles" para problemas que la ciudadanía "vive cada día".

Entre las partidas más cuantiosas, figuran un plan de vivienda pública y rehabilitación de viviendas vacías, dotado con 2 millones de euros, y otros 2 millones para el refuerzo y modernización del Hospital Virgen del Puerto.

Una imagen del hospital de Plasencia. / Toni Gudiel

Vivienda, hospital y salud mental

En el primer caso, pretende facilitar el acceso a una casa digna y aprovechar inmuebles sin uso. En el segundo, el objetivo es reforzar y modernizar el centro hospitalario.

A esas dos inversiones se suma un plan integral de salud mental comunitaria y rehabilitación psicosocial vinculado al Centro Sociosanitario de Plasencia, con una dotación de 1,5 millones de euros. La formación sitúa esta medida entre las prioridades sociales de la ciudad.

La muralla, Torre Lucía y la accesibilidad

El patrimonio histórico también aparece entre las enmiendas. Unidas Podemos pide 1,5 millones de euros para la consolidación y restauración de la muralla de Plasencia y Torre Lucía.

Otra de las propuestas plantea un millón de euros para desarrollar un plan de accesibilidad universal. La intención es avanzar hacia una ciudad más cómoda y transitable para personas mayores, personas con discapacidad, familias con carritos y vecinos con problemas de movilidad.

Mata ha afirmado que las inversiones propuestas buscan mejorar la vida cotidiana de la gente. "Hablamos de vivienda pública para facilitar el acceso a una casa digna, de reforzar nuestro hospital, de invertir en salud mental, de conservar nuestro patrimonio histórico, de mejorar el transporte público o de hacer una ciudad más accesible y preparada frente al cambio climático", ha señalado.

Transporte y barrios más eficientes

En materia de movilidad, Unidas Podemos plantea un plan de mejora del transporte público del norte de Extremadura y la reapertura funcional de la estación de autobuses de Plasencia. La partida propuesta asciende a un millón de euros.

La formación también incluye una inversión de 1,2 millones de euros para un programa de comunidades energéticas y rehabilitación energética de barrios. Esta medida busca vincular el ahorro energético con la mejora de viviendas y espacios urbanos.

En la misma línea ambiental, el paquete incorpora otro plan de 1,2 millones para adaptar centros educativos, parques infantiles y espacios públicos al cambio climático. La propuesta apunta a medidas que ayuden a afrontar episodios de calor y a mejorar el uso cotidiano de zonas públicas.

Soledad no deseada y huertos sociales

Las enmiendas se completan con un plan integral contra la soledad no deseada y de promoción del envejecimiento activo, dotado con 500.000 euros. Unidas Podemos defiende que esta actuación permitiría responder a una realidad cada vez más visible entre personas mayores.

La última propuesta plantea recuperar los huertos sociales y terapéuticos de Plasencia, con una inversión de 150.000 euros, para desarrollar un programa de inserción sociolaboral dirigido a personas con discapacidad.

Mavi Mata ha señalado que estas diez enmiendas "representan un proyecto de ciudad y una defensa clara de los intereses de Plasencia en la Asamblea de Extremadura". La portavoz ha reclamado que la Junta "abandone la política de los anuncios" y traduzca sus compromisos en inversiones reales para la ciudad.