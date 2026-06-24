Abel Bautista arropará a David Dóniga en su investidura como sexto alcalde de Plasencia.

Si Fernando Pizarro estuvo acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP, María Guardiola, en el pleno de su renuncia a la Alcaldía de Plasencia, celebrado el pasado 15 de junio, el PP regional tampoco quiere dejar solo a David Dóniga en el momento de su relevo. Así, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, asistirá este miércoles a la toma de posesión del nuevo alcalde de Plasencia.

La sesión se celebrará a las 13.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento y abrirá una nueva etapa política en la ciudad tras 15 años de Pizarro al frente del consistorio. Dóniga llega al cargo como sucesor natural del alcalde saliente y con una clara vocación de continuidad en el proyecto del PP placentino.

Toni Gudiel

El relevo de Pizarro

El pleno extraordinario servirá para elegir al nuevo regidor, entregar el bastón de mando y dar la palabra a quien resulte designado alcalde. Dóniga, actual alcalde en funciones, ha explicado que la sesión tendrá un desarrollo sencillo: los grupos municipales podrán presentar sus candidaturas, se procederá a la votación y, después, se formalizará el relevo.

El futuro alcalde ha definido el pleno como "histórico", al tratarse de la elección del sexto alcalde de la democracia en Plasencia. También ha admitido que el momento llega en circunstancias "especiales", después de la salida de Pizarro, que ha marcado una larga etapa política en la ciudad con cuatro mayorías absolutas consecutivas.

Como ocurre con el resto de sesiones plenarias, el acto estará abierto al público. La presencia de Abel Bautista reforzará el acompañamiento institucional del PP regional en una transición con fuerte carga simbólica para Plasencia y para el propio partido.

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El hombre de confianza

Dóniga no llegará al despacho de Alcaldía de forma improvisada porque, durante los últimos meses, ha multiplicado su presencia en actos públicos como representante institucional del ayuntamiento, tanto junto a Pizarro como en solitario.

Ese incremento de visibilidad ha alimentado la idea de que podía estar preparándose para suceder a Fernando Pizarro. Como primer teniente de alcalde, ya le correspondía asumir la representación municipal en ausencia del regidor, pero su papel ha ido ganando peso dentro y fuera del equipo de gobierno.

También ha cuidado más sus intervenciones públicas. Dóniga comenzó a acudir a determinados actos con discursos previamente elaborados, una señal de su interés por reforzar su perfil institucional y estar a la altura de una Alcaldía muy marcada por el estilo de Pizarro, reconocido por su oratoria y por su conocimiento de la historia, la música, el arte y el patrimonio de Plasencia.

"Con responsabilidad y con ilusión"

Sobre cómo afronta esta nueva etapa, Dóniga ha afirmado que se encuentra "bien, muy bien", con "mucha energía, muchas ganas y mucha ilusión" por seguir trabajando por los placentinos. También ha reconocido que el salto a la Alcaldía le da "un poco de vértigo", aunque ha subrayado que lo asume "con responsabilidad y con ilusión".

El futuro alcalde ha defendido que el ayuntamiento no es un espacio desconocido para él. Durante los últimos años ha gestionado varias áreas municipales y ha acumulado experiencia en departamentos de peso dentro del consistorio, entre ellos Interior, Movilidad, Comunicación, Innovación y Festejos.

Su perfil político se ha construido sobre la gestión diaria y el contacto directo con la calle. En una entrevista concedida a este diario en 2015, cuando acababa de asumir Fomento, Distritos y Comunicación, resumía así su forma de entender la política municipal: "Voy a seguir dando el 100%, sin horarios y con mucha presencia en la calle".

Informático y concejal desde 2011

David Dóniga tiene 46 años, nació en Navalmoral de la Mata y es informático de profesión. Está afiliado al Partido Popular desde 2003 y en 2005 fue elegido presidente de Nuevas Generaciones, responsabilidad que mantuvo hasta 2012.

Un año antes, en 2011, entró en el Ayuntamiento de Plasencia como concejal de Deportes e Innovación dentro del primer equipo de gobierno de Fernando Pizarro. Desde entonces, su trayectoria municipal ha ido de menos a más, siempre bajo el paraguas político del alcalde saliente y como uno de sus ediles de confianza.

En 2015, Pizarro le confió nuevas responsabilidades al frente de Fomento, Distritos y Comunicación. En 2019, asumió Fomento, Distritos, Innovación y Comunicación, Interior y Entidades Locales Menores, además de ser nombrado primer teniente de alcalde. En la actual legislatura es portavoz adjunto y dirige Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación.

Una reorganización pendiente

El cambio en la Alcaldía obligará a mover piezas dentro del equipo de gobierno. Dóniga ha explicado que la nueva etapa implicará una remodelación de delegaciones, tanto por las áreas que él dejará libres como por las competencias que hasta ahora dependían directamente de Fernando Pizarro.

En su caso, ha avanzado que mantendrá únicamente Innovación y Comunicación. Interior, Festejos, Transportes y Movilidad deberán pasar a otros concejales, al igual que Educación y Patrimonio Histórico, áreas que estaban vinculadas al anterior alcalde.

Esa redistribución no quedará aprobada en la sesión de investidura. Según ha señalado Dóniga, los cambios se harán efectivos por decreto y se abordarán en el siguiente pleno ordinario, que tendrá lugar la próxima semana.

Dos nuevos concejales

La corporación municipal también debe completar dos sustituciones. Tras la renuncia de Pizarro, tendrá que incorporarse un nuevo edil del PP y el siguiente nombre en la lista es David Moreno Rego. También queda pendiente la sustitución de Gonzalo Torre en Unidas Podemos Plasencia, donde el siguiente candidato es José Manuel Gil Municio.

Dóniga ha apuntado que esas tomas de posesión tendrán lugar en el pleno ordinario de la próxima semana. Ese calendario permitirá cerrar primero el relevo en la Alcaldía y, después, ordenar la nueva composición y el funcionamiento municipal.

Continuidad en el PP placentino

El nuevo alcalde también ha consolidado peso orgánico dentro del PP local. Hace tres años fue nombrado coordinador general y portavoz del Partido Popular en Plasencia, uno de los cargos de relevancia dentro de la junta local. Esa responsabilidad interna, unida a su papel en el gobierno municipal y a su lealtad a Pizarro, reforzó su perfil como uno de los nombres con más opciones para encabezar el futuro del partido en la ciudad.

Ahora, todo ese recorrido desemboca en la Alcaldía. Dóniga toma el relevo en un momento de fuerte carga simbólica para Plasencia, tras la salida de un alcalde que ha marcado 15 años de política municipal. Su principal reto será gestionar una transición que se presenta como continuidad de un proyecto que conoce desde dentro desde su llegada al ayuntamiento en 2011.