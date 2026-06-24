El Ayuntamiento de Plasencia sobre la planta de biometano: "El PGM no lo permite"

El Ayuntamiento de Plasencia tiene claro que la planta de biometano que la empresa Norbiogás Biometano IV proyecta en el término municipal no se va a implantar y su argumento es contundente: "El Plan General Municipal no lo permite".

De esta forma ha reaccionado al anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura este lunes de la solicitud a la Junta de Extremadura de la autorización ambiental integrada de la planta, promovida por Norbiogás Biometano IV y paso imprescindible para poder seguir adelante con el proyecto.

Solicitud de autorización ambiental primero

El procedimiento está, de momento, en manos de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, dependiente de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio y la autorización ambiental integrada es el paso que condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la actividad, siempre desde el punto de vista ambiental.

La autorización es un paso previo a la solicitud de otras licencias y permisos, entre ellos el urbanístico que, según ha apuntado el ayuntamiento placentino, no se le concedería por no estar permitido por el PGM de Plasencia.

Una imagen de una planta de biometano de la misma empresa. / Nortegas

Primeras reacciones

El gobierno local zanja así la polémica suscitada por la tramitación de la planta de biometano, que este martes ya ha provocado las primeras reacciones, a través de las redes sociales.

Así, Francisco Martín, del MSU Norte, ha sido muy contundente: "Tremendo, con todas las industrias que están llegando a Extremadura en los últimos 6-8 años, que sea una de las mayores planta de biometano de la provincia la que quiera instalarse en Plasencia, con los olores que provoca y a unos cientos de metros del barrio de San Miguel, junto a la carretera de Montehermoso, con negativo impacto para los placentinos, ciudadanos del norte y turistas, esperamos el rechazo unánime de la corporación municipal y de la Junta de Extremadura. Más información ya y transparencia", ha pedido.

Esther Sánchez y Vox

La concejala del PSOE y alcaldesa de San Gil Esther Sánchez también ha mostrado su rechazo a la instalación: "A apenas 5 km. de San Gil y 5 km. de Plasencia quieren colarnos este engendro infecto. A cambio de un máximo de 15 puestos de trabajo directos (para los que me vengan con el rollo del empleo que generaría), tendremos a cambio: Olores nauseabundos (en San Gil, Pradochano, Aldehuela y Galisteo sabemos bien los olores que produce este tipo de residuos). Tráfico pesado constante. Contaminación de acuíferos y suelo por digestato (el residuo resultante). No sabemos cuántos puestos de trabajo indirectos destruiría, pero os adelanto que muchísimos. El valor de la vivienda se vería depreciado porque nadie quiere vivir junto a un foco de olor y residuos infecto".

Por otro lado, el concejal de Vox en el ayuntamiento, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha solicitado información sobre el expediente administrativo al ayuntamiento y está a la espera de recibirla para poder estudiarla y valorarla.

Ubicación y tratamiento de residuos

Según la solicitud de autorización publicada en el DOE, la planta ocuparía 59.720 metros cuadrados dentro de una parcela mucho mayor, de 163.023 metros cuadrados. El acceso previsto se realizaría desde la A-66, tomando la EX-370 (carretera de Montehermoso) y, después, un desvío a la derecha.

La empresa prevé tratar 139.120 toneladas de residuos orgánicos al año para producir gas natural renovable a partir de residuos ganaderos y agroindustriales, así como restos vegetales. Para ello, proyecta utilizar un proceso llamado digestión anaerobia, que permite descomponer la materia orgánica y transformarla primero en biogás.

Después, ese biogás sería purificado y refinado hasta obtener biometano, que se podría inyectar en la red de gas natural.