Fin de curso
La Banda de Música de Plasencia cierra el curso con un concierto solidario bajo las estrellas, ante la Catedral Vieja
La actuación será de entrada libre y se invita al público a colaborar con el Banco de Alimentos mediante la donación de un kilo de comida
Bajo la luz de las estrellas y ante la Catedral Vieja, la Banda de Música Ciudad de Plasencia despedirá la temporada el próximo sábado, 27 de junio, con un concierto al aire libre.
La velada, que comenzará a las diez de la noche, tendrá entrada libre y un componente solidario porque la organización ha animado a los asistentes a aportar un kilo de comida para colaborar con el Banco de Alimentos y ayudar a las personas que más lo necesitan.
Una noche de música en el casco histórico
La cita llegará tras un curso de intensa actividad musical para la formación placentina, que cerrará la temporada en uno de los espacios más destacados del casco histórico.
El concierto estará dirigido por el músico placentino Adrián Pulido Bautista, al frente de una agrupación que mantiene una presencia habitual en la vida cultural de la ciudad. La actuación se plantea como una oportunidad para disfrutar de una noche de verano con repertorio popular y piezas tradicionales.
Pasodobles, zarzuela...
El programa previsto combina pasodobles, zarzuela y obras de concierto para banda. La formación interpretará Ateneo Musical, de Mariano Puig Yago; En un Mercado Persa, de Albert W. Ketèlbey y Rivieren Cyklus, de Kees Vlak.
También sonarán El Abanico, de Alfredo Javaloyes y dos piezas de Gerónimo Giménez: La Torre del Oro y El Baile de Luis Alonso. Se trata de un repertorio con obras vinculadas a la tradición musical española y otras habituales de las bandas de música.
Aunque el acceso será gratuito, la organización ha hecho una llamada a la solidaridad porque los asistentes, además de disfrutar de un espectáculo musical, podrán colaborar con la delegación de Plasencia del Banco de Alimentos, que atiende a personas necesitadas de la ciudad y las comarcas del norte.
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