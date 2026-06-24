David Dóniga, sexto alcalde de Plasencia: "No llego para romper con el pasado, sino para honrarlo"

David Casimiro Dóniga Estévez ya es el sexto alcalde de la democracia en el Ayuntamiento de Plasencia. Con 46 años, 23 de ellos afiliado al PP, y 15 como concejal en cada uno de los equipos de gobierno de Fernando Pizarro, este miércoles ha jurado su cargo y ha recibido el bastón de mando de manos de su mentor, compañero "y amigo" Pizarro, en un salón de plenos abarrotado por la presencia de numerosas autoridades, representantes de colectivos y ciudadanos.

Por parte del PP regional y la Junta de Extremadura, le ha acompañado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista. Pero también han acudido al pleno de investidura el portavoz del PP en la Asamblea regional, José Ángel Sánchez Juliá; el Secretario General de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano; el director general de Turismo, Óscar Mateos; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el obispo, Ernesto Brotóns; diputados, cuerpos y fuerzas de seguridad, responsables de colectivos vecinales y sociales, empresarios y ciudadanos a título particular.

Por supuesto, no ha faltado Fernando Pizarro, ya en calidad de director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

David Dóniga, ya alcalde de Plasencia, con Abel Bautista. / Toni Gudiel

Antes del pleno

Minutos antes del comienzo del pleno, Bautista y Dóniga han comparecido públicamente. El primero ha subrayado que Plasencia abre una nueva etapa tras los años de gobierno de Pizarro, cuya aportación a la ciudad y a Extremadura ha querido reconocer en nombre de la Junta. Bautista ha situado ese relevo en un escenario de continuidad institucional y ha trasladado el respaldo del Ejecutivo autonómico a Dóniga.

El consejero ha defendido que el Gobierno de María Guardiola mantendrá la colaboración con Plasencia "gobierne quien gobierne", al tiempo que ha sostenido que la ciudad sufrió en otras etapas "el olvido" e incluso "el castigo" por razones políticas. Frente a ello, ha reivindicado como seña de identidad de la Junta la "moderación, el diálogo y la voluntad de tender puentes con quienes piensan distinto", siempre, ha dicho, con Extremadura como prioridad común.

Martín Palomino, en dos semanas

Bautista ha repasado además algunas de las inversiones autonómicas previstas o ya encauzadas en la ciudad, entre ellas actuaciones en infraestructuras viarias, la estación de autobuses o colegios como el de La Isla. También ha avanzado que en unas dos semanas pasará por Consejo de Gobierno la inversión en la avenida Martín Palomino, una reivindicación histórica que contará con más de siete millones de euros de aportación de la Junta y una cantidad equivalente del Gobierno de España. A esa relación ha añadido actuaciones en el Centro Sociosanitario y en el Centro de Menores Valcorchero, ambas por encima de los seis millones.

Por su parte, David Dóniga ha definido la jornada como "importante" y "emocionante", al convertirse en el sexto alcalde de Plasencia en democracia. Ha agradecido el respaldo de su partido, de Abel Bautista y de la presidenta de la Junta, María Guardiola, así como la presencia de representantes de asociaciones, vecinos y amigos en un acto que ha vinculado al inicio de una nueva responsabilidad al frente del ayuntamiento.

Dóniga ha tenido también palabras de reconocimiento para Fernando Pizarro, de quien ha destacado sus 15 años al frente del consistorio. Sobre el mensaje que ha trasladado después a los placentinos, ha apuntado a la ilusión, la continuidad de los proyectos importantes y el objetivo de que Plasencia siga avanzando en todos sus sectores. El ya alcalde ha reivindicado además el papel estratégico de la ciudad como capital de comarca y su relación con el norte de Extremadura.

Una imagen de parte del salón de plenos del ayuntamiento, en la investidura de Dóniga. / Toni Gudiel

Tres portavoces se han postulado

Tras el inicio de la sesión plenaria y dado que todos los portavoces podían postularse como alcalde según la normativa, lo han hecho Dóniga, Alfredo Moreno, portavoz del PP y María Victoria Mata, portavoz de Unidas Podemos Plasencia. El portavoz de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha respondido a la pregunta de si se presentaba al cargo con un "por ahora, no", que ha despertado risas entre el público.

Acto seguido, han tenido lugar las votaciones. David Dóniga ha obtenido 11 votos, todos los de su grupo, teniendo en cuenta que falta un concejal tras la marcha de Pizarro. A Moreno le ha votado su grupo, 6 concejales y a Mata, ella sola, 1 voto, puesto que su compañero Gonzalo Torre también ha renunciado al acta y aún no ha sido sustituido.

Juramento, bastón y discurso

Ha llegado entonces la proclamación oficial de Dóniga como alcalde y se ha vivido el principal momento del acto, el juramento por parte del nuevo regidor, que ha recibido el bastón de mando de Plasencia de manos de Fernando Pizarro, con el que se ha abrazado.

Después, se ha dirigido al atril instalado para leer un discurso que llevaba preparado, lo que marca una diferencia con su antecesor en el cargo, que nunca llevaba nada escrito antes de sus intervenciones.

Dóniga ha comenzado sus palabras parafraseando a un escritor, Jesús Sánchez Adalid, y ha terminado con otro, ya fallecido, Fernando Flores del Manzano. Del primero ha aludido a su libro El alma de la ciudad, para referirse a Plasencia y a un espíritu "que sigue vivo".

David Dóniga, en su juramento como alcalde de Plasencia. / Toni Gudiel

Palabras para Pizarro

Se ha presentado ante los placentinos con "emoción, humildad" y un "gran sentido de la responsabilidad", pero también con "gratitud, respeto y compromiso".

Se ha dirigido directamente a Pizarro para destacar que ha dejado una "huella imborrable" en Plasencia y agradecerle, emocionado, todos los años a su lado.

Tampoco ha faltado la palabra "lealtad" en su discurso, como ya hizo Pizarro en su despedida y, como declaración de intenciones, ha dicho: "No llego para romper con el pasado sino para honrarlo y construir sobre los cimientos el mejor futuro posible para Plasencia".

Dóniga se ha mostrado preparado para "afrontar nuevos desafíos" porque cuenta con "bases sólidas" y ha elogiado a empresarios, jóvenes, trabajadores, mayores... De su actitud como alcalde ha dicho que sus puertas estarán abiertas y su despacho será "cada barrio, plaza, comercio..." También ha defendido que, como su antecesor, quiere ser "el alcalde de todos".

El futuro de Plasencia

Con estas mimbres y sobre el futuro de Plasencia, Dóniga ha señalado que la ciudad "debe estar preparada para liderar el norte" y "atraer inversiones", siempre con el objetivo de "mejorar Plasencia".

Está seguro de que "los mejores años están aún por llegar" y para ello, habrá que ser "más ambiciosos y exigirnos mucho más". En varias ocasiones se ha referido a esta "nueva etapa" que él inicia y que "pertenece a toda la ciudad", a la que ha augurado un "gran futuro".

Dóniga ha dedicado reconocimientos especiales a su partido y María Guardiola, a quienes ha dado las gracias "por la confianza y la oportunidad"; a los mandos de la Policía Local, por su apoyo como concejal y como amigo; a sus amigos Juan Pedro y Gloria, que siempre le han respaldado y a los "casi 500 trabajadores de esta casa", a quienes ha dicho que "escucharé, respetaré y siempre estaré a vuestro lado".

Para terminar, ha elegido unas palabras de Fernando Flores del Manzano: "Las ciudades avanzan cuando saben de dónde vienen y tienen claro hacia dónde quieren ir. Nosotros hoy tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias y ¡Viva Plasencia!"