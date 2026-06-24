Negativa unánime en Plasencia a la planta de biometano, tras la solicitud de autorización ambiental.

La solicitud de autorización ambiental integrada para una planta de biometano en Plasencia ha activado una respuesta política y vecinal de rechazo. El grupo municipal Unidas Podemos Plasencia ha pedido transparencia y participación; la federación de asociaciones de vecinos Avepla ha convocado una reunión urgente este miércoles y el MSU Norte reclama frenar el proyecto.

La reacción ha llegado después de que el DOE publicara este lunes la solicitud presentada por Norbiogás Biometano IV ante la Junta de Extremadura. El ayuntamiento ya ha salido al paso del rechado al afirmar que la instalación no puede implantarse porque, "el Plan General Municipal no lo permite".

Unidas Podemos pide documentación

Por un lado, Unidas Podemos Plasencia ha anunciado que solicitará de forma inmediata toda la documentación disponible sobre la planta de biometano proyectada en el término municipal para analizar las características del proyecto, sus posibles "afecciones ambientales, territoriales y paisajísticas", y las consecuencias que podría tener para la calidad de vida de la ciudadanía.

La portavoz del grupo municipal, Mavi Mata, ha señalado que la formación estudiará "todas las vías posibles" para paralizar una iniciativa que considera de "enorme trascendencia" para el futuro de la ciudad. "Nos encontramos ante uno de los proyectos con mayores implicaciones ambientales y territoriales para Plasencia de los últimos años. La ciudadanía tiene derecho a conocer todos los detalles, a participar en el proceso y a defender el modelo de ciudad que quiere para el futuro", ha afirmado.

Unidas Podemos Plasencia ha mostrado su rechazo a la planta de biometano proyectada. / CEDIDA

Información pública y transparencia

La formación considera especialmente preocupante que una iniciativa de estas dimensiones haya llegado al conocimiento de buena parte de la población a través de su publicación oficial, sin que, a su juicio, haya existido antes un proceso de información pública accesible, transparente y comprensible para el conjunto de vecinos y vecinas.

"Plasencia no puede enterarse por el DOE de un proyecto que puede condicionar su futuro ambiental, económico y social durante décadas. La ciudadanía merece información clara, participación real y capacidad para decidir sobre cuestiones que afectan directamente a su entorno y a su calidad de vida", ha señalado Mata.

Un plan para ordenar el biometano

Unidas Podemos subraya que la transición ecológica y las energías renovables deben desarrollarse con criterios de sostenibilidad, planificación y consenso social. En esa línea, ha vinculado el debate local con la propuesta que Unidas por Extremadura ha defendido en la Asamblea para elaborar un Plan Extremeño de Biometanización que ordene la implantación de estas instalaciones bajo criterios de eficacia, transparencia, sostenibilidad ambiental, equilibrio territorial y participación ciudadana.

"La cuestión no es estar a favor o en contra del biometano. La cuestión es garantizar que cualquier proyecto responda al interés general, cuente con todas las garantías ambientales y sociales y se desarrolle con información y participación pública desde el primer momento", ha añadido la portavoz. Mata también ha subrayado que el debate no se limita a la viabilidad legal o técnica, sino a si el proyecto es compatible con el modelo de ciudad y de desarrollo que se quiere para Plasencia.

Alegaciones y llamada ciudadana

Por ello, Unidas Podemos estudiará la presentación de alegaciones durante el periodo de información pública abierto y pedirá al gobierno municipal que haga pública toda la información disponible sobre el proyecto, así como su posición política respecto a esta instalación. Además, llama a vecinos, asociaciones, colectivos sociales, organizaciones ecologistas y entidades ciudadanas a informarse y participar activamente en el proceso.

Precisamente, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Plasencia Avepla también ha movido ficha tras conocerse la tramitación ambiental. La entidad ha convocado una reunión de urgencia este miércoles con las 9 asociaciones que integran la federación vecinal y con la asociación en ciernes de la carretera de Montehermoso, la más próxima al terreno donde estaría prevista la planta.

Avepla reúne a los vecinos

Su presidente, Juan Benito, ha explicado que han invitado al encuentro a Esther Sánchez, alcaldesa de San Gil, Alfredo Moreno, portavoz del PSOE, y al alcalde de Plasencia, David Dóniga, que no podrá asistir por tener ya un compromiso previo.

La posición que traslada Avepla es de la "negativa más rotunda" a la implantación de la planta. La reunión servirá para poner en común la información disponible, analizar el escenario abierto tras la solicitud de autorización ambiental integrada y dialogar sobre las medidas que puedan adoptarse en los próximos días.

El MSU Norte pide parar el proyecto

Otro colectivo que se ha pronunciado también este miércoles es el MSU Norte, que ha expresado también su oposición frontal. Su portavoz, Francisco Martín, ha resumido la posición del colectivo con un mensaje directo: "Nuestra postura es no a la planta de biometano en Plasencia".

Martín ha situado el rechazo en tres planos. El primero, el modelo urbano. A su juicio, la instalación no se corresponde con una ciudad "sostenible", "cohesionada" y "con futuro". El segundo, los olores. El representante del MSU Norte ha afirmado que "todas las plantas de biometano producen olores" y ha advertido de que Plasencia no puede quedar "a merced del viento".

En ese punto, ha mencionado tanto a los más de 40.000 habitantes de la ciudad como a localidades próximas como Montehermoso o Carcaboso, además de barrios y zonas residenciales de Plasencia. Su argumento es que el impacto no debe medirse solo por la ubicación administrativa de la planta, sino también por el efecto que podrían tener los vientos sobre distintos núcleos de población.

Modelo de ciudad

El tercer eje del rechazo es ambiental y de modelo económico. Martín ha considerado "paradójico" que Plasencia lleve años reclamando industria y que, mientras otros proyectos se implantan en otras localidades extremeñas, la ciudad se enfrente ahora a una propuesta que, según ha dicho, "no quiere nadie". "No nos vendan humo ni nos quieran colar olores", ha afirmado.

Desde el MSU Norte reclaman dos medidas concretas. La primera, un posicionamiento contrario de toda la corporación municipal. La segunda, que la Junta de Extremadura paralice la tramitación del proyecto. También pide a la empresa "luz y taquígrafos" de forma inmediata.

Una vez publicada la solicitud de autorización ambiental integrada presentada ante la Junta de Extremadura, el expediente está ahora en manos de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, dependiente de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio.

Estará a exposición pública durante 30 días y la documentación se puede examinar en la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, en Mérida, previa cita solicitada por correo electrónico. También ha sido remitida al Ayuntamiento de Plasencia para facilitar la participación de las personas interesadas.