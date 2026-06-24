Plasencia habilitará el pago con tarjeta en la piscina tras las quejas por el acceso solo digital.

El Ayuntamiento de Plasencia prepara la incorporación de datáfonos en la piscina municipal para que los usuarios puedan abonar las entradas con tarjeta en la misma taquilla, después de las quejas recibidas en el arranque de la temporada por el sistema actual de acceso, únicamente de forma digital.

La decisión se ha tomado apenas una semana después de la apertura de la instalación municipal y ha llegado tras las críticas de usuarios, a las que se ha sumado el grupo municipal de Vox, que considera que el código QR habilitado como vía de entrada supone una barrera para mayores, menores y personas con menos manejo de las nuevas tecnologías.

Pago con tarjeta como solución inmediata

El gobierno local ha explicado que es consciente de las dificultades que el modelo actual puede generar a una parte de los usuarios y ha planteado una solución rápida con pago mediante tarjeta bancaria en la propia instalación. En paralelo, la Concejalía de Deportes de Alberto Belloso está estudiando otras alternativas para próximas campañas y también para otros espacios deportivos municipales con los mismos inconvenientes.

El objetivo, según ha señalado el ayuntamiento, es avanzar hacia un sistema más flexible, que no dependa exclusivamente del registro digital. La referencia que se maneja es un modelo similar al de otros servicios municipales, como el teatro Alkázar, donde los usuarios pueden adquirir la entrada por vías presenciales y no solo a través de herramientas telemáticas.

Usuarios en la piscina municipal de Plasencia, esta semana. / Toni Gudiel

Cómo se compran ahora las entradas

Actualmente, el acceso a las entradas, bonos y cursos de las instalaciones deportivas municipales se realiza desde el área habilitada en la web del Ayuntamiento de Plasencia. En ese apartado se ofrece el registro en el Área de socios para acceder al alta en actividades deportivas y a la compra de entradas o bonos.

La página municipal incluye instrucciones específicas para registrarse, comprar entradas sin registro, crear una unidad familiar, adquirir un bono y canjear una entrada. También recoge que el pago a través de la plataforma se realiza mediante TPV con tarjeta Visa o Mastercard.

Para iniciar el proceso, el usuario debe entrar en el apartado de Deportes de la web municipal, acceder a "Entradas/Bonos/Cursos Instalaciones Deportivas" y pinchar en el enlace de registro o compra. Desde ahí, puede gestionar el acceso a las instalaciones disponibles.

Críticas de Vox

Además de las críticas de usuarios que ya han tenido problemas en la taquilla de la piscina, el concejal de Vox en Plasencia, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha afirmado que la decisión de fijar el código QR como acceso al sistema de entrada "deja atrás" a quienes tienen más dificultades para utilizar las nuevas tecnologías. A su juicio, la tecnología debe servir para facilitar la vida de los ciudadanos y no para complicarla.

Sánchez-Ocaña ha criticado que no se habilite la taquilla para adquirir la entrada en efectivo o con tarjeta y ha advertido de que esta fórmula puede limitar el acceso a un servicio público a vecinos que no disponen de teléfono móvil con conexión a internet o que carecen de conocimientos digitales suficientes.

El edil ha defendido que el código QR puede ser una opción útil para quienes prefieran esa modalidad, pero no la única vía de entrada a una instalación municipal. Por ello, ha propuesto recuperar las taquillas tradicionales y permitir el pago tanto en efectivo como mediante tarjeta bancaria.

Un servicio muy utilizado

Se da la circunstancia de que la piscina municipal es uno de los servicios públicos con más uso durante los meses de calor en Plasencia, especialmente por familias, niños, adolescentes y personas mayores. Pero para que estos puedan acceder y beneficiarse de los descuentos, es necesario facilitar previamente a través de internet el DNI, fotografía, carné joven o identificación de familia numerosa.

La solución con datáfonos permitirá dar una salida rápida a quienes no quieren o no pueden completar todo el proceso desde un dispositivo móvil. Lo que está pendiente es si el ayuntamiento recuperará finalmente la venta directa en efectivo y cuándo podría estar operativa esa fórmula.