Iberdrola, Endesa y Repsol abren oficinas en pleno centro de Plasencia.

Tres grandes compañías vinculadas al sector eléctrico han reforzado su presencia en el centro de Plasencia. Iberdrola ha abierto una segunda oficina en la calle Talavera, Endesa se ha instalado en la avenida Calvo Sotelo y Repsol atiende en plena calle del Sol.

El movimiento supone un refuerzo al peso comercial de Plasencia como cabecera del norte extremeño y llega en un momento en el que la atención energética ya no se limita a la contratación de luz y gas, sino que incorpora otros servicios como autoconsumo, comunidades solares, recarga eléctrica y eficiencia en hogares y empresas.

Tres compañías en el centro

Con esta implantación, los gigantes Iberdrola, Endesa y Repsol han acercado la atención al cliente al ubicar oficinas físicas en puntos estratégicos del centro placentino. Además, el movimiento supone romper con la brecha digital porque muchos clientes prefieren el trato personal a tener que hablar con una máquina o solucionar problemas por teléfono o internet.

A esto se suma que Plasencia concentra usuarios no solo del municipio, sino también de buena parte de las comarcas del norte de Cáceres.

Iberdrola amplía oficinas

Por lo que respecta a Iberdrola, ha ampliado su red en Plasencia con una nueva oficina en la calle Talavera, en el local donde anteriormente estuvieron negocios como Acericos, El Jardín Secreto y Daza. Esta apertura se suma a la oficina que la compañía mantiene en la calle Sor Valentina Mirón, número 100.

Desde Iberdrola han señalado que la nueva oficina nace "con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios que se prestan a todos los clientes en Plasencia", además de ofrecer un lugar de asesoramiento personalizado tanto para hogares como para empresas.

Nueva oficina de Iberdrola, en la calle Talavera de Plasencia. / Toni Gudiel

La compañía considera necesaria esta segunda oficina física por el número de habitantes y usuarios de Plasencia, ya que su objetivo es prestar un servicio más cercano. En la práctica, supone duplicar su presencia en la ciudad y reforzar la atención directa en una zona de paso del centro urbano.

Luz, gas y autoconsumo

En ambas oficinas de Iberdrola se ofrecen recomendaciones personalizadas sobre los planes de luz y gas que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente. También se informa sobre nuevos servicios energéticos, entre ellos, las comunidades solares que se han instalado en la ciudad.

La atención incluye además asesoramiento sobre autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos y su instalación en domicilios, climatización, aerotermia y rehabilitación energética. La compañía también ofrece servicios como el Asistente Smart, orientado a controlar y ahorrar en el consumo.

Por otro lado, Iberdrola enmarca esta apertura en un despliegue de oficinas por la comunidad autónoma para estar más cerca de sus clientes. La nueva oficina de la calle Talavera abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Endesa, junto a la Puerta Talavera

Endesa también ha abierto una oficina, en la avenida Calvo Sotelo, muy cerca de Puerta Talavera, otro de los accesos más transitados al centro de Plasencia. La ubicación refuerza el eje comercial que conecta esta zona con la calle del Sol, la plaza Mayor y el entorno histórico.

Oficina de Endesa, en la avenida Calvo Sotelo de Plasencia. / Toni Gudiel

La oficina de Endesa abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Los clientes pueden pedir cita previa online o acudir directamente al establecimiento, donde si no hay otros usuarios en ese momento, se les atiende sin necesidad de cita.

Repsol, en la calle del Sol

Por su parte, Repsol, que también actúa como comercializadora de luz y gas, cuenta con una oficina en plena calle del Sol, la principal vía comercial de Plasencia. Su presencia incorpora a la compañía al circuito de atención energética presencial en el centro de la ciudad.

El horario de la oficina de Repsol es de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Además de la atención presencial, la compañía permite contactar a través de su web por teléfono, WhatsApp y correo electrónico.

Oficina de Repsol, en la calle del Sol de Plasencia. / Toni Gudiel

Un sector más visible

La apertura de estas oficinas evidencia cómo el sector energético ha ganado visibilidad comercial en Plasencia. Las compañías ya no solo compiten por tarifas de suministro, sino también por servicios vinculados a la eficiencia, el ahorro, la transición energética y nuevas fórmulas de consumo.

En ese contexto aparecen conceptos cada vez más presentes en la atención al cliente, como autoconsumo, aerotermia, comunidades solares, puntos de recarga o rehabilitación energética. Son servicios que requieren explicación personalizada y que han impulsado a las compañías a reforzar su presencia física en la ciudad, dentro de una estrategia de proximidad.