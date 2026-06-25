Suceso
Una multitudinaria pelea en Plasencia deja cuatro heridos, uno de ellos con arma blanca
El suceso, ocurrido poco antes de las nueve de la mañana en el barrio del Rosal de Ayala, se ha producido tras varios encontronazos previos el día anterior en la misma calle
Una multitudinaria pelea entre decenas de personas en Plasencia ha dejado como resultado al menos cuatro heridos, uno de ellos con arma blanca, que han sido trasladados al hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
Vecinos de la calle Jerte, en el barrio del rosal de Ayala, donde ha ocurrido, han explicado a este periódico que el suceso se ha producido poco antes de las nueve de la mañana de este jueves, cuando han empezado a escuchar "muchas voces y gente en la calle peleando". En ese momento, han llamado a la policía y han acudido varias dotaciones de la Policía Nacional y Local, además de ambulancias.
Desavenencias familiares
De momento, la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura ha confirmado que se ha producido una reyerta por "desavenencias familiares", en la calle Jerte.
Actualmente, se están practicando "las correspondientes diligencias policiales", por lo que el cuerpo no ha dado un número de detenidos, aunque algunas fuentes han apuntado a este periódico que podrían ser hasta siete personas las detenidas. También ha confirmado que se han producido "heridos de diversa consideración".
Altercados desde el miércoles
Por otro lado, los vecinos han apuntado que la pelea no se ha originado este jueves, sino que ya ayer miércoles, en varios momentos del día, se han producido altercados en la calle entre numerosas personas, miembros de distintas familias.
Se da la circunstancia de que el barrio del Rosal de Ayala y la calle Jerte son habitualmente tranquilos en Plasencia y no se suelen producir sucesos como el que ha ocurrido.
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