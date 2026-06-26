David Dóniga, alcalde de Plasencia: "Asfaltado, aceras e iluminación son las tres prioridades ahora"

¿Qué se siente al ser el alcalde de Plasencia y con 46 años?

Bueno, no soy el alcalde más joven porque Fernando entró con 36, creo recordar, pero supone una alta responsabilidad, la verdad, y mucha ilusión y muchos proyectos para el futuro.

Cuando comenzó la legislatura, ¿se imaginaba que iba a acabar siendo alcalde?

No, en ningún momento, pero la posibilidad de que Fernando no continuase estaba ahí. Él ya lo había manifestado incluso en la anterior legislatura, que ya dijo que posiblemente sería la última, pero, una vez que se empiezan las legislaturas, y así ha sido históricamente, se han acabado, quitando una, que es cuando entró Cándido Cabrera, por José Luis Mariño. La posibilidad de que yo fuese candidato estaba ahí, pero no ahora, evidentemente. Se ha precipitado todo y hay que afrontarlo como viene.

No sé si se ha preparado de alguna forma

Bueno, al final, yo llevo 15 años en el ayuntamiento y conozco muy bien la casa por dentro. He llevado muchísimas delegaciones de peso en el ayuntamiento. Y eso, al final, te hace tener un amplio conocimiento de lo que es esta casa.

Pero antes era un concejal y siempre estaba Fernando Pizarro con la responsabilidad máxima. ¿El cambio no da un poco de vértigo?

Sí, pero Fernando siempre ha sido alguien que nos ha dado mucha libertad a la hora de gestionar y decidir. Por ejemplo, en los temas de la policía, los importantes tenía que consultarlos con él, claro, pero las cosas del día a día no porque, al final, la policía es un cuerpo que está muy bien organizado y que tiene unos mandos muy profesionales, como dije en mi intervención en la toma de posesión, y yo tampoco soy muy intervencionista con ellos. Es un ejemplo, como en la organización de los conciertos, que Fernando no me imponía a quién tenía que traer, aunque yo por deferencia le preguntaba. Pero bueno, que él siempre nos ha dado mucha libertad, la verdad.

¿Y como afronta el cargo después del listón que ha dejado Pizarro con cuatro mayorías absolutas?

Evidentemente, lo ha dejado muy alto. Pero, bueno, al final cada uno es como es. Todos somos distintos y él tiene una forma de hacer las cosas y yo tendré otra. Que sea mejor o peor, ya se verá. Nosotros somos muy buenos amigos, pero somos muy distintos al final.

De cara a las próximas elecciones municipales, tiene el reto de mantener la confianza de los ciudadanos en el PP, ¿cómo prevé hacerlo?

Yo no pienso en eso. Yo pienso en continuar un proyecto y mejorarlo, en lo que haya que mejorarlo. No pienso ahora en elecciones porque con el partido tampoco hemos hablado de eso todavía, de quién va a ser el candidato en el 2027. Yo voy a ser alcalde de un año, eso seguro, y ya cuando toque se verá lo que se hace.

Pero, ¿le gustaría ser el próximo candidato?

Bueno, en principio sí. Evidentemente, he aceptado este reto.

Es un hecho que Vox ha subido en votos en las elecciones autonómicas. ¿Cree que también ocurrirá en Plasencia y perderá la mayoría absoluta?

No, no pienso en eso. Yo pienso en ganar y que no necesitemos a nadie para gobernar, como hemos hecho estas cuatro últimas legislaturas.

Y de cara a la oposición, en su investidura habló de diálogo, ¿cuál va a ser su actitud con los grupos municipales?

Bueno, la que he tenido hasta ahora. Yo les he hecho partícipes de los temas importantes, por ejemplo, del pliego del autobús urbano porque ellos tienen una visión de la ciudad distinta a la nuestra y a lo mejor a ellos les llega gente que a nosotros no nos llega. Todas las opiniones son positivas en todos los sentidos. Soy una persona muy tolerante.

¿Qué le gustaría haber conseguido al terminar la legislatura?

Bueno, pues acabar lo que tenemos en ciernes, que no son pocos proyectos, e intentar buscar inversiones para Plasencia. Yo sé que es un año, que al final te da tiempo a lo que te da, y luego, de puertas para adentro, pues evidentemente que los trabajadores estén de gusto y mejorar los mantenimientos que se puedan mejorar y los servicios municipales. Eso es fundamental. Los mantenimientos de la ciudad, mejorar todo lo que podamos y los servicios municipales también.

¿Y proyectos concretos?

Bueno, ahora tenemos fondos europeos y van a venir muchas inversiones y, por ejemplo, aunque tengo que dejar la delegación, el nuevo pliego del autobús, que es un pliego que me hace mucha ilusión porque al final va a ser algo muy positivo para la ciudad, porque vamos a llegar a zonas ahora mismo que no llegamos, ya que la ciudad en estos cuatro o cinco años ha crecido mucho y las necesidades van cambiando. Por lo tanto, también es un ejemplo de proyecto de progreso y de buena gestión.

¿Qué es para usted lo más prioritario actualmente?

Acabar los proyectos que están en curso y mejorar el mantenimiento. Sobre todo, asfaltado, aceras e iluminación, esas son las tres prioridades actualmente, y luego tendremos reuniones con limpieza, desbroces, todo para que intensifiquen el trabajo.

De Martín Palomino, ha dicho Abel Bautista que la licitación se va a aprobar en breve, pero no tenemos estación de tren, Ruta de la Plata, industrias

De Martín Palomino, me remito a las palabras del consejero y, en cuanto al suelo industrial, es otro de nuestros principales objetivos, conseguir más para que vengan industrias. Ya fuimos a hablar con el consejero Guillermo Santamaría en la última reunión que tuvo Fernando con él y fue uno de los temas importantes que tratamos.

¿Y la residencia de mayores?

De la residencia de mayores vamos a hablar también con la Junta. Vamos a pedir una reunión formal con la presidenta de la Junta y será uno de los temas que trataremos.

El alcalde ha llevado flores este jueves a la Virgen del Puerto de Plasencia. / CEDIDA

De la remodelación del gobierno, que puede contar

Como ya he dicho, mis áreas las tengo que repartir porque los concejales tienen que estar en comisiones por tratarse temas de pleno y es imposible que yo esté en las comisiones. Lo que he buscado son los mejores perfiles que se adapten a las delegaciones porque, después de estos años, ya conozco a los compañeros y he decidido los cambios en función de quién se puede adaptar mejor a las áreas y luego hemos creado una nueva.

¿David Moreno será el nuevo concejal del PP?

Sí, tomará posesión en el próximo pleno que sea posible, junto con el nuevo concejal de Podemos, que no sabemos todavía si será el siguiente o el próximo.

Como político, ¿cómo se definiría?

Bueno, no está bien hablar de mí, pero si puedo decir que soy tolerante y me gusta el diálogo como arma fundamental. No me gusta el enfrentamiento, ni la crítica por la crítica. Yo soy de los que piensan que no todo está bien ni todo está mal, que hay un término medio, y creo en el consenso y el diálogo. Me considero de centro.

¿Que le debes a tu familia y amigos?

Les agradezco el apoyo que me han dado porque esto es un sacrificio personal, por llamarlo de alguna forma, y tienes que dedicarle muchas horas y quitarte otras. Pero bueno, ya sabíamos dónde estábamos.

¿El principal mensaje que le gustaría transmitir a los ciudadanos?

Pues un mensaje positivo y de avance, que vamos a intentar que Plasencia avance.