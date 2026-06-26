Dóniga estrena la Alcaldía de Plasencia con nueve delegaciones nuevas y una liberación menos

El nuevo alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha anunciado este viernes una reorganización del equipo de gobierno municipal tras su toma de posesión el pasado 24 de junio después de que Fernando Pizarro renunciase hace apenas unas semanas. El nuevo diseño contempla la creación de nueve nuevas delegaciones, una redistribución de competencias entre los concejales y la eliminación de una liberación, que no será cubierta tras su paso a la Alcaldía.

Dóniga ha explicado que el objetivo es configurar un gobierno "más actual, menos burocrático y más definido", adaptado a los "nuevos tiempos" y orientado a facilitar los trámites administrativos a la ciudadanía. Según ha señalado, la remodelación busca también optimizar el funcionamiento interno del Ayuntamiento y "reducir el gasto político".

En este sentido, el primer edil ha confirmado que la liberación que ocupaba antes de acceder a la Alcaldía no será asignada a ningún otro miembro del equipo de gobierno. "No se usa. Por lo tanto, tenemos una liberación menos", ha indicado. El resto de liberaciones municipales se mantienen sin cambios.

Nueve nuevas áreas

Las nuevas delegaciones serán Centro Histórico y Ocupación de la Vía Pública; Relaciones Institucionales y Captación de Inversiones; Zonas Infantiles; Cementerio; Bienestar Animal; Derechos Públicos e Inmigración; Voluntariado y Cooperación; Eventos Estratégicos, y Simplificación Administrativa y Transformación Digital.

David Dóniga presenta la remodelación del Gobierno. / Toni Gudiel

Algunas de estas competencias ya existían integradas en otras concejalías, como Zonas Infantiles o Cementerio, hasta ahora vinculadas al área de Obras, pero pasarán a tener una delegación propia. Otras, como Bienestar Animal, se incorporan como novedad y asumirán asuntos como el refugio municipal, las colonias felinas, las adopciones, los parques caninos y las campañas de concienciación.

La delegación de Centro Histórico y Ocupación de la Vía Pública abordará cuestiones relacionadas con el comercio local, la dinamización del casco histórico, la hostelería, la vivienda en el centro, la recuperación de edificios históricos, el turismo, el patrimonio cultural e industrial, la conservación de la muralla y el patrimonio religioso.

Por su parte, Relaciones Institucionales y Captación de Inversiones tendrá como objetivo la búsqueda de fondos europeos, la atracción de empresas que generen empleo y la relación con otras administraciones. Eventos Estratégicos se encargará de ordenar un calendario de grandes citas culturales, deportivas y de ocio para evitar solapamientos y planificar mejor la actividad de la ciudad.

El reparto concreto de estas delegaciones entre los concejales se dará a conocer en los próximos días. Dóniga ha precisado que no se suprime ninguna competencia, sino que se reorganizan y se refuerzan áreas que el gobierno local considera prioritarias.