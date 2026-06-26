Plasencia celebra el Mayurgo con más de quince días de actividades por la diversidad

Plasencia vuelve a celebrar el Mayurgo, su cita con el Orgullo y la diversidad, con una programación que se extenderá hasta el próximo 11 de julio bajo el lema "Plasencia Diversa y Orgullosa". El calendario incluye actos reivindicativos, formación, actividades culturales, propuestas educativas y un gran cierre musical en el Parque de la Isla.

La programación ha sido presentada por el Ayuntamiento de Plasencia junto a los colectivos sociales implicados en la organización. La concejala de Diversidad, Isabel Blanco, ha destacado que el trabajo por la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBI "es una constante durante todo el año" y ha defendido el papel de esta celebración como espacio de reivindicación y convivencia.

Programación del Mayurgo. / CEDIDA

"Apostamos indudablemente por esta área desde hace siete años y medio, cuando creamos esta concejalía que va a seguir existiendo en el tiempo. Todos sabemos que el Orgullo nació como una protesta, pero hoy en día lo hemos convertido en una celebración de amor, identidad y resistencia", ha señalado Blanco.

Acto institucional en Las Claras

El acto principal de carácter institucional tendrá lugar el 30 de junio, a las 11.30 horas, en el Centro Cultural Las Claras. Antes, se desarrollará un taller de pancartas reivindicativas en la plaza Mayor, desde donde partirá una movilización ciudadana hasta Las Claras.

En este espacio se proyectará un vídeo conmemorativo, se realizarán homenajes sorpresa a activistas y colectivos y actuarán jóvenes artistas locales del panorama musical placentino.

La programación incluye también formación para personal de Servicios Sociales sobre "Realidades Migrantes LGTBI", una charla sobre prevención de la violencia sexual en entornos deportivos el 29 de junio en la Ciudad Deportiva, a las 19.00 horas, y la exposición artística "Diversidart", que podrá verse desde el 30 de junio en el edificio de Servicios Sociales con obras de 16 creadores extremeños.

Actividades en el Parque de la Isla

El Parque de la Isla concentrará varias de las propuestas de julio. El día 8 se grabará el pódcast "Juntxs al fresco", dinamizado por la drag queen Femurosa, a las 21.00 horas. Un día después, el 9 de julio, habrá un picnic por la diversidad a las 19.00 horas para escuchar las demandas de los jóvenes, seguido de una sesión de cine de verano con la película "Te estoy amando locamente", a las 22.00 horas.

Actuaciones musicales. / CEDIDA

El programa incorpora además cuentacuentos inclusivos y educativos en la Ludoteca Municipal durante el mes de julio. El concejal de Servicios Sociales, David Calvo, ha subrayado la importancia de educar desde la infancia en espacios seguros y en el respeto a la diversidad familiar.

Mayurgo Fest como cierre

El broche final llegará el 11 de julio con el Mayurgo Fest en el Parque de la Isla. La cita arrancará a las 21.00 horas con la animación infantil Superpagüer, a cargo de la payasa extremeña María Bris.

A partir de las 22.30 horas comenzarán las actuaciones musicales, con la presentación y show de Femurosa, el espectáculo pop de Dagugre, la propuesta de Alex D Caxarell y una sesión final de Lola Boom DJ Set. Durante el festival habrá también puestos de venta de merchandising oficial del Orgullo.