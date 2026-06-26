Restablecida la circulación en la EX-203 en Pasarón de la Vera tras una colisión frontal con una mujer de 58 años herida

La carretera EX-203, a la altura del término municipal de Pasarón de la Vera, ha restablecido la circulación tras permanecer cortada al tráfico por un accidente por colisión frontal registrado en el punto kilométrico 25,800, a las 16.00 horas.

Como consecuencia del siniestro, uno de los vehículos implicados sufrió un incendio, que afectó también a la zona anexa a la vía. Según informó la Guardia Civil, la circulación quedó cortada en ambos sentidos mientras se desarrollaban las labores de extinción, asistencia y aseguramiento de la zona.

En el lugar intervinieron agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a Tráfico y a Seguridad Ciudadana, junto a efectivos de Bomberos del INFOEX y SEPEI, que participaron en la extinción del incendio y en la excarcelación de una mujer de 58 años, pasajera del vehículo afectado.

La mujer herida fue trasladada al hospital para recibir asistencia sanitaria.

Durante el corte, una patrulla de Seguridad Ciudadana y varias patrullas de Tráfico de la Guardia Civil trabajaron en la regulación del tráfico y en garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

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La circulación ya ha quedado restablecida en la EX-203, por lo que han dejado de estar activos los itinerarios alternativos habilitados durante la incidencia.