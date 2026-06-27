Tribunales
Prisión provisional sin fianza para los seis detenidos por la reyerta de este jueves en Plasencia
Cuatro personas resultaron heridas, todas por arma blanca
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Plasencia ha dictado prisión provisional y sin fianza a las seis personas que el pasado jueves fueron detenidos en la ciudad cacereña por una reyerta entre dos familias, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.
El magistrado ha tomado la decisión este sábado contra los seis detenidos, a los que se les investiga por un supuesto delito de lesiones graves.
El suceso, que ocurrió poco antes de las nueve de la mañana en el barrio del Rosal de Ayala, se produjo tras varios encontronazos previos el día anterior en la misma calle. Como consecuencia, cuatro personas resultaron heridas, todas por arma blanca.
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