La calle de Plasencia que tiene tres nombres: Patalón, Maldonado y Los Vinos

Hay una calle en el casco histórico de Plasencia que responde a tres nombres. Oficialmente, es la calle Patalón, pero también se la conoce como la calle Maldonado porque está dedicada a él y muchos placentinos la siguen llamando la calle de Los Vinos.

El exalcalde de Plasencia Fernando Pizarro explica que esa superposición de nombres resume varias capas de la ciudad: la Plasencia del siglo XV y XVI, la memoria comunera y la vida hostelera que marcó la calle durante buena parte del siglo XX.

Una calle entre la plaza Quemada y Talavera

La calle Patalón discurre paralela a la calle del Sol y comunica la plaza Quemada con la calle Talavera. Es una vía corta, pero con una biografía larga, que seguro que muchos placentinos desconocen. Como ocurre en muchas calles del centro histórico placentino, su nombre no cuenta una sola historia, sino varias que se han ido acumulando con el paso del tiempo.

Pizarro señala que las calles cambian de nombre "en muchas ocasiones" y que esos cambios dependen de cada época histórica. En el caso de Patalón, sitúa el origen del nombre en la Plasencia de los siglos XV y XVI, a partir de las referencias recogidas por el historiador Jesús Manuel López Martín en su tesis sobre el entramado urbano placentino de aquel periodo.

El propio término Patalón tiene, según el Diccionario de la Lengua, varias acepciones antiguas o populares que pueden aludir a una persona aldeana o rústica, o a alguien zafio y tosco. También aparece vinculado a expresiones relacionadas con ruido o pataleo.

Una imagen de la calle Patalón, Maldonado y Los Vinos de Plasencia. / Toni Gudiel

Maldonado y los comuneros

El segundo nombre de la calle es Maldonado, pero ¿quién fue Maldonado y por qué da nombre a la calle? Según explica Pizarro, en esa zona hay tres calles paralelas que desembocan en la calle Talavera y que están dedicadas a los tres comuneros de Castilla: Las Morenas a Padilla, Patalón a Maldonado y Vinagras a Bravo.

Porque como destaca el exalcalde, Plasencia fue comunera al alinearse con la causa de Juana I de Castilla frente a Carlos V.

La calle Patalón pasó a llamarse Maldonado en el año 1900, pero el nombre anterior no desapareció y, actualmente, el azulejo de la calle señala que es la calle Patalón y está dedicada a Maldonado.

La calle de Los Vinos

El tercer nombre llegó mucho después y pertenece a la memoria más cercana. A finales del siglo XX, los placentinos comenzaron a denominar a la vía como la calle de Los Vinos por la concentración de bares y por la costumbre de recorrerla de local en local.

Entre los bares de aquella época, Pizarro alude al Gabi, el Pino, la Herradura y el Bar Frutos, además de otros locales "de toda la vida" que fueron cambiando, desapareciendo o reconvirtiéndose con el paso de los años.

La Herradura ha sido uno de los últimos en cerrar, en mayo de 2021 y, tras 31 años con Salustiano Rodríguez y Mariví Sancho al frente, con sus torreznos y sus quitapenas.

Todavía hoy, se mantienen algunos locales como La Varita Mágica, El Trébol o El Refugio, sumado a otros establecimientos como la bocatería Elfos, Equinoccio, 180º y Underground. Todos mantienen vivo el espíritu de la calle.

Una vía con vida comercial

Pero la calle Patalón no ha sido solo una calle de establecimientos hosteleros. Pizarro destaca que, durante los últimos 50 años del siglo XX, también ha sido una vía con una intensa vida comercial y artesanal. Allí, hubo también una imprenta, el lateral de Daza, la relojería y joyería García Polo, que pertenecía a su abuelo, y varias peluquerías, entre ellas la de "Demetrio y José María".

También hubo un espartero y un artesano que trabajaba el cuero. Esa mezcla de pequeños oficios, comercios familiares y bares explica por qué la calle tuvo tanto peso en la vida diaria del centro. No era solo un lugar de paso entre la plaza Quemada y Talavera; era una calle donde se compraba, se trabajaba, se tomaba algo...

"Era una calle con mucha vida, mucha vida de ocio comercial", resume Pizarro. Y añade que cada bar tenía sus tapas típicas, hasta el punto de que muchos vecinos asociaban cada establecimiento con una tapa concreta.

Las otras calles comuneras

Respecto a la calle Las Morenas, dedicada a Padilla, aparece vinculada en las hipótesis de varios cronistas a la presencia de población morisca. Pizarro señala que algunos historiadores relacionan el nombre con la morería y con las mujeres de aquella comunidad.

Vinagras, dedicada a Bravo se ha relacionado con oficios o productos cotidianos, como ocurre en otras calles históricas de la ciudad. Sin embargo, Pizarro matiza después que, según otras referencias, podría estar más vinculada al apellido de dos moriscos que vivían allí.

También apunta a otra explicación: "La zona olía mal porque estaba en la parte trasera de la carnicería y se usaba como espacio relacionado con el matadero".

En cuanto a los cambios de nombre, Pizarro señala que muchas calles del entorno de la plaza Mayor se cambiaron durante la dictadura y volvieron a modificarse después en democracia. Como ejemplos, cita la calle Talavera, que se llamó Valdegamas; la calle del Rey, vinculada al Marqués de la Constancia; y la calle Hernán Cortés, que fue la calle de los Quesos.