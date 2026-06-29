Dóniga reordena el gobierno de Plasencia y asume áreas clave de forma provisional

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha acometido una profunda reestructuración del gobierno municipal con la que busca reorganizar las delegaciones, reforzar las tenencias de alcaldía y repartir las competencias por bloques de gestión. El nuevo esquema llega en un momento de cambios en la corporación, marcado por la próxima toma de posesión de David Moreno Rego tras la renuncia de Fernando Pizarro y por la salida de José María Nisa Castaño, que se formalizará en el pleno del viernes.

En esta primera fase, Dóniga asumirá directamente las áreas de Alcaldía, Interior, Comunicación, Innovación y Eventos Estratégicos. Además, conservará de forma temporal, hasta la incorporación de los nuevos concejales, las delegaciones de Educación, Universidad y Patrimonio Histórico Artístico, así como Movilidad y Transportes.

El Ayuntamiento explica que el objetivo de esta nueva organización es optimizar la gestión municipal, agilizar la administración y afrontar los retos estratégicos de la ciudad en los próximos años. La estructura refuerza el peso de las tenencias de alcaldía y concentra las competencias sectoriales en bloques considerados homogéneos.

Nuevo reparto de áreas

El primer teniente de alcalde y portavoz, José Antonio Hernández, coordinará el bloque económico y estratégico, con las áreas de Hacienda, Contrataciones, Relaciones Institucionales, Captación de Inversiones, Fondos Europeos y Planificación Urbana.

La segunda teniente de alcalde, Belinda Martín, estará al frente de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial, Gestión Urbanística, Centro Histórico, Ocupación de Vía Pública, Limpieza, Medioambiente, Parques, Jardines y Gestión Integral del Agua.

Por su parte, María Teresa Díaz, tercera teniente de alcalde, gestionará Obras, Zonas Infantiles, Cementerio, Accesibilidad, Igualdad, Mayores, Distritos y Entidades Locales Menores. La cuarta teniente de alcalde, María Luisa Bermejo, continuará con Promoción Cultural y Universidad Popular.

El quinto teniente de alcalde y portavoz adjunto, Álvaro Astasio, asumirá Recursos Humanos, Planificación Presupuestaria, Sanidad, Salud Pública, Simplificación Administrativa y Transformación Digital. La sexta teniente de alcalde, Ana María Gallego, se encargará de Mercado Ambulante, Mercado de Abastos, Formación para el Empleo, Relaciones con la Ciudadanía, Protección Civil, Transparencia y Bienestar Animal.

El nuevo reparto se completa con Alberto Belloso, que llevará Juventud, Festejos y Deportes; Isabel Blanco, que asumirá Diversidad; y David Calvo, que estará al frente de Servicios Sociales, Derechos Públicos, Inmigración, Voluntariado, Cooperación, Infancia, Familia e Inclusión.

Relevo en el pleno

La reestructuración coincide con la renuncia de José María Nisa Castaño a su acta de concejal, una decisión que se hará efectiva en la sesión plenaria del próximo viernes. Dóniga ha agradecido públicamente su labor y ha destacado su "lealtad, capacidad de trabajo y calidad humana".

"José María dejas una huella imborrable en este Ayuntamiento y en la ciudad a la que tanto tiempo y desvelos has dedicado; esta siempre será tu casa", ha señalado el alcalde.

En ese mismo pleno tomará posesión David Moreno Rego como nuevo concejal, tras la renuncia de Fernando Pizarro. El Ayuntamiento ha indicado que en los días posteriores se harán públicas las delegaciones definitivas que asumirá Moreno Rego, que saldrán de algunas de las áreas que ahora quedan retenidas temporalmente por el alcalde. También se dará a conocer próximamente quién sustituirá a José María Nisa Castaño.