María Eugenia y Jessica, las voluntarias que demuestran que ayudar en Cáritas Plasencia no tiene edad

Ser voluntario en una asociación no depende de los años que se tengan, sino de la voluntad de escuchar, acompañar y dedicar tiempo a quienes más lo necesitan. Así lo demuestran en Cáritas Diocesana de Plasencia una maestra ya jubilada y una joven italiana, que ayudan en el comedor social de la calle Trujillo.

Son María Eugenia Simón Díez, maestra, y Jessica Scordio, que pertenecen a generaciones distintas y llegaron a Cáritas Plasencia por caminos muy diferentes, pero las dos han encontrado en el voluntariado una misma respuesta: sentirse útiles ayudando a otros.

María Eugenia: "Yo aquí he aprendido a empatizar"

María Eugenia empezó el voluntariado tras prejubilarse como maestra y Jessica lo hizo al llegar desde Italia para trabajar como auxiliar de lengua. Sus historias demuestran que no hay una edad concreta para echar una mano, escuchar a quien lo necesita y mirar de otra manera a las personas que viven situaciones difíciles.

María Eugenia lleva más de 12 años como voluntaria de Cáritas. Como maestra, explica que recorrió muchos destinos y se jubiló en Montehermoso, aunque también hizo sustituciones en Plasencia. Ella misma dice con humor que ha recorrido "más que el baúl de la Piquer". Confiesa además que cuando se prejubiló a los 60 años se hizo una pregunta, qué podía hacer ahora con su tiempo.

María Eugenia, que lleva 12 años como voluntaria en Cáritas Plasencia. / Toni Gudiel

Del Hogar de Nazaret al comedor

"Yo no tengo a nadie detrás de mí, yo soy soltera, yo voy por el mundo sola", señala. Entonces, le hablaron del Hogar de Nazaret y decidió presentarse allí. Aquel primer contacto la marcó. Se encontró con personas de Plasencia a las que conocía de antes, algunas vinculadas a la memoria de sus padres, y no pudo contener la emoción. "A mí se me saltaron las lágrimas, y eso que yo soy muy dura para llorar", admite.

Después, llegó el comedor de Cáritas. Fue el párroco "don Juan Luis" quien le dijo que hacía falta gente y ella se acercó al día siguiente. Allí estaba Sor Ana, que la animó a colaborar los fines de semana y así empezó una relación que se ha mantenido durante años y que ahora continúa los sábados y domingos, normalmente de 12.00 a 13.00 horas.

Algo más que repartir comida

María Eugenia explica que los fines de semana la comida "no se sirve dentro del comedor, sino que llega ya envasada". Su tarea consiste en preparar los paquetes y repartirlos, pero subraya que el voluntariado no se queda en lo material. "Como yo conozco a la mayoría, hablo mucho con ellos", explica y, de hecho, no duda en afirmar: "Yo aquí he aprendido a empatizar".

Confiesa que esa mirada no siempre fue la misma porque "antes veía a personas en la calle, muchas conocidas de Plasencia, y pasaba de largo. No por rechazo, sino porque no había entrado en una realidad como la del comedor". Su hermana, que vive en Salamanca, le preguntó al principio cómo se sentía allí. Con el tiempo, tuvo muy clara la respuesta: "Me siento útil".

Situaciones límite

"Estoy haciendo algo en beneficio de los demás", afirma. Aun así, no esconde que el voluntariado también pesa por dentro porque ha conocido a muchas personas que han pasado por el comedor y que después han muerto. "Las tengo grabadas", dice.

María Eugenia habla de quienes viven en la calle sin juzgar y repite una idea, que nadie sabe qué haría si se viera en una situación límite. "De la noche a la mañana las personas se derrumban, nos derrumbamos y nos podemos meter en el pozo", reflexiona. Para ella, salir de una adicción o de una situación de exclusión no es fácil. Lo sabe por lo que ha visto y por la conciencia de que cualquier vida puede torcerse.

Por eso recomienda a otras personas que se animen a colaborar. Piensa especialmente en quienes están jubilados y disponen de más tiempo, aunque no excluye a nadie. "Una manita no viene nada mal", sostiene. Insiste además en que la edad no debe ser una excusa. "Siempre hay un hueco para hacer una cosa u otra, si se quiere", afirma.

Jessica: "No son números, son personas"

Su compañera Jessica Scordio tiene 26 años y es de Italia, de Lugo, una ciudad cercana a Bolonia. Llegó a Plasencia para trabajar como auxiliar de lengua italiana en la Escuela Oficial de Idiomas y explica en perfecto español que una amiga le preguntó si quería quedarse como voluntaria en Cáritas y no dudó. "Sin pensármelo dos veces, le dije que sí",

Conocía Cáritas por Italia, donde la entidad es muy conocida, aunque en su ciudad no había sede y había que desplazarse a otras localidades. En Plasencia, afirma que ha encontrado una realidad que no había visto en su lugar de origen.

Jessica, en el comedor social de Cáritas en Plasencia. / CEDIDA

Estar, hablar y escuchar

Jessica lleva casi un año colaborando en el comedor social. Acude todos los días, aproximadamente de 12.00 a 14.00 hora y, algunas tardes, también va al centro de inserción social de Cáritas. Explica que su función diaria es repartir bandejas, ayudar a los demás y, sobre todo, escuchar.

"Estar con ellos, hablar con ellos y ver cómo están", resume. A veces las personas se abren y cuentan cómo se encuentran. Otras veces cuesta más, especialmente por la diferencia de edad, pero ella permanece ahí, disponible.

Una forma de dejar huella

Lo que más le gusta del voluntariado es "sentirme útil", "sentirme parte de algo" y saber que puede "dejar una huella" de alguna manera. Jessica no habla de grandes cambios, sino de gestos pequeños, una sonrisa, una conversación, un rato de escucha. "Algunos me lo dicen: gracias por estar ahí, gracias por escucharme", cuenta.

Su experiencia también le ha cambiado la mirada. Antes no era plenamente consciente de la situación de las personas que viven en la calle o acuden al comedor y, ahora, las ve de otra forma. "Son personas que tienen un nombre. No son números", defiende, y "merecen dignidad, ser escuchadas y ser vistas".

Derrumbar prejuicios

Por eso, Jessica aboga por "derrumbar los prejuicios" hacia estas personas. Su voluntariado le ha despertado algo por dentro y le ha mostrado que la ayuda no depende solo de los recursos, sino también de la forma de mirar al otro.

A los jóvenes que dicen no tener tiempo, les responde que es una cuestión de "prioridades". Cree que casi todo el mundo puede encontrar al menos una hora para hacer algo útil. "Esa hora puede ser importante para alguien", señala. No se trata, añade, de cambiar el mundo entero, sino de cambiar aunque sea "el día de una persona".

Una experiencia que termina

Con todo, su paso por Plasencia está a punto de terminar. Le queda poco para regresar a Italia y no sabe si volverá. Se marcha contenta por la experiencia, pero también deja un hueco en un comedor donde la edad media del voluntariado suele ser más alta y donde perfiles jóvenes como el suyo no abundan.

En suma, María Eugenia y Jessica representan dos momentos vitales muy distintos, pero sus historias se tocan en el mismo punto: el voluntariado no depende de la edad, sino de la disposición y, en Cáritas Plasencia, necesitan a personas como ellas. Las van a recibir con los brazos abiertos y, dada la experiencia de Jessica y María Eugenia, lo que es seguro es que ayudar puede empezar con algo tan sencillo como una hora libre, una conversación y la voluntad de no pasar de largo.