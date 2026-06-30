Nisa renuncia al acta de concejal en Plasencia, tras 20 meses en el equipo de gobierno.

José María Nisa Castaño fue concejal del Ayuntamiento de Plasencia en la primera legislatura de Fernando Pizarro como alcalde, entre 2011 y 2015 y asumió áreas tan importantes como la de Interior. En las elecciones de 2023, ocupó el puesto número 13 en la lista del PP a la Alcaldía de Plasencia, que obtuvo finalmente 12 concejales, con lo que Nisa se quedó a las puertas del gobierno local.

Sin embargo, en octubre de 2024, tras la renuncia de su compañero Sergio López Casares por motivos de salud, Nisa accedió de nuevo al ayuntamiento, en esta ocasión, como concejal de Medio Ambiente y servicios municipales. Ahora, 20 meses después, el ayuntamiento ha anunciado su renuncia.

Renuncia de José María Nisa

Según ha señalado el gobierno local, se trata de un "cese voluntario" que "se formalizará y se hará efectivo durante la sesión plenaria del próximo viernes", que todavía no se ha convocado oficialmente.

El alcalde, David Dóniga, ha querido aprovechar para expresar públicamente su "profundo y sincero agradecimiento a José María Nisa por su dedicación incondicional a la ciudad durante todo este tiempo". Dóniga ha destacado que "despedir a un compañero de viaje en la gestión pública nunca es fácil, pero nos queda el orgullo de haber contado con su lealtad, su capacidad de trabajo y su calidad humana. José María dejas una huella imborrable en este Ayuntamiento y en la ciudad a la que tanto tiempo y desvelos has dedicado; esta siempre será tu casa".

El concejal de Plasencia José María Nisa, en una rueda de prensa. / Toni Gudiel

Belinda Martín asume sus delegaciones

Las delegaciones que tenía Nisa han pasado, en principio, a la concejala Belinda Martín, que además ha sido nombrada segunda teniente de alcalde, por detrás de José Antonio Hernández.

La concejala llevará las áreas de Limpieza, Medio Ambiente, Parques, Jardines y Gestión Integral del Agua y, además, incorporará las de nueva creación de Centro Histórico y Ocupación de Vía Pública, sumadas a las de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial y Gestión Urbanística.

Toma de posesión de David Moreno

En el mismo pleno del viernes en el que se hará efectiva la renuncia de Nisa tomará posesión de su acta David Moreno Rego, que accederá a la corporación tras la marcha del ya exalcalde Fernando Pizarro.

Según ha señalado el ayuntamiento, "en los días posteriores a la sesión, se harán públicas las delegaciones definitivas que asumirá el nuevo concejal, las cuales procederán de algunas de las áreas que el alcalde ha retenido de forma temporal en esta primera fase".

El gobierno local ha explicado que, "de manera temporal", Dóniga ha asumido las áreas de Educación, Universidad, Patrimonio Histórico Artístico, Movilidad y Transportes, que serán las que traspasará cuando Moreno tome posesión. Las que tendrá de forma definitiva serán las de Interior, Comunicación, Innovación y Eventos Estratégicos.

Dos sustituciones pendientes todavía

Una vez que Moreno tome posesión, todavía quedarán dos sustituciones por cubrir en la corporación municipal. Por un lado, la de José María Nisa y, en este caso, la lista del PP a las últimas elecciones tenía a Jovita García Hernández como número 15 y a José Antonio Hernández Merchán como número 16.

Además, el grupo municipal Unidas Podemos Plasencia tiene que sustituir al edil Gonzalo Torre y el siguiente en la lista de la formación morada es José María Gil Municio, que ocupaba el número 4 en la lista, después de Torre en el número 3 y Elena Mejías, que también renunció y ocupaba el número 2. Mavi Mata era la número 1 y es actualmente la única concejala del grupo, a la espera de la toma de posesión del nuevo compañero.

Junto a Mejías y Torre, han dejado la corporación en esta legislatura Roberto Rubiolo, del PSOE, Purificación Martín, de Vox y Fernando Pizarro, Sergio López y ahora José María Nisa, del PP.