Plasencia pone rostro al Orgullo con diez reconocimientos a personas y colectivos que hacen ciudad

Plasencia ha puesto este martes nombres y rostros al Orgullo LGBTI+ 2026 con un acto institucional centrado en el reconocimiento a personas y entidades que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una ciudad más libre, plural y segura. La cita, organizada por la Concejalía de Diversidad del ayuntamiento, que dirige Isa Blanco, junto a Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, se ha celebrado en el Centro Cultural Las Claras.

La jornada ha combinado reivindicación, participación ciudadana y agradecimiento público a quienes trabajan por la igualdad y la defensa de los derechos LGBTI+. Antes del acto institucional, la programación ha comenzado en la Plaza Mayor con un taller de pancartas y mensajes reivindicativos, abierto a toda la ciudadanía, y una marcha hasta Las Claras.

Reconocimientos con nombre propio

Durante el acto, se ha distinguido a Paco Santos, al diseñador JM Cruz, Fundación Triángulo, Extremadura Entiende, la policía local Gema Moretón, Lola Boom, Álex, al IES Pérez Comendador, al concejal David Calvo y a Emiliano Hernández, miembro de Fundación Triángulo en Extremadura, a título personal.

Los reconocimientos han querido visibilizar el "trabajo de personas y colectivos que ayudan a hacer de Plasencia una ciudad más respetuosa con la diversidad". Así, entre los perfiles distinguidos hay representantes del activismo, la educación, la cultura, la creación artística, la seguridad pública y la vida institucional.

Fotogalería | Acto institucional del Orgullo LGBTI+ en Plasencia /

Una marcha hasta Las Claras

La programación de este martes ha arrancado a las 10.30 horas en la puerta del ayuntamiento, con un taller participativo para elaborar pancartas y mensajes reivindicativos. A las 11.15 horas, las personas participantes han iniciado una pequeña marcha ciudadana hasta el Centro Cultural Las Claras.

Allí se ha desarrollado el acto institucional, concebido como un espacio de encuentro, reflexión y compromiso con los valores de igualdad, respeto y defensa de los derechos humanos. Presentado por Mamen González, también se ha proyectado un vídeo y han actuado en directo jóvenes artistas locales.

El último Orgullo del mandato

Este Orgullo tiene también un significado especial para la concejala de Diversidad, Isa Blanco, al tratarse del último que se celebra en este mandato municipal antes de las elecciones locales previstas para 2027. La concejala ha subrayado la importancia de mantener la implicación de las instituciones en la defensa de una sociedad plural e inclusiva.

El ayuntamiento ha insistido además en la necesidad de que centros educativos, asociaciones, clubes deportivos y entidades locales "participen en la construcción de espacios seguros" para todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Más de quince días de actividades

El acto institucional celebrado este martes forma parte de la programación del Mayurgo 2026, que se prolongará hasta el 11 de julio con más de quince días de actividades de sensibilización, cultura y ocio. El calendario incluye formación para personal de Servicios Sociales sobre realidades migrantes LGTBI; una charla sobre prevención de violencia sexual en entornos deportivos y la exposición artística Diversidart, con obras de 16 creadores extremeños.

La programación se trasladará también al Parque de la Isla, donde se celebrará el pódcast Juntxs al fresco, dinamizado por la drag queen Femurosa, y un pícnic por la diversidad para escuchar las demandas de los jóvenes. También está prevista una sesión de cine de verano con la película Te estoy amando locamente.

Mayurgo Fest en La Isla

El cierre llegará el 11 de julio con el Mayurgo Fest!, en el parque de la Isla. La cita comenzará a las 21.00 horas con animación infantil a cargo de Superpagüer, de la payasa extremeña María Bris, y continuará desde las 22.30 horas con actuaciones de Femurosa, Dagugre, Alex D Caxarell y Lola Boom DJ Set.

Durante el festival, se habilitarán puestos de merchandising oficial del Orgullo. El ayuntamiento ha invitado a la ciudadanía de Plasencia y a los visitantes a sumarse a estas jornadas de celebración, respeto y reivindicación, con el objetivo de que la diversidad ocupe espacios públicos, culturales, educativos y familiares durante más de dos semanas.