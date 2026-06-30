La Ronda del Salvador encalla: Plasencia rescinde el contrato de la obra y renuncia a 1,36 millones.

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado dos pasos clave en el expediente de la remodelación de la Ronda del Salvador. Uno, renunciar a la subvención de 1,36 millones de euros concedida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y dos, iniciar la resolución del contrato con la empresa encargada de redactar el proyecto y ejecutar la obra.

La actuación, financiada con fondos europeos, pretendía calmar el tráfico y ampliar los itinerarios peatonales en esta vía. Sin embargo, el proyecto no llegó a contar con el visto bueno técnico municipal y el plazo máximo para ejecutar la obra terminó el 31 de diciembre de 2025, sin posibilidad legal de una nueva prórroga.

Una ayuda que ya no puede ejecutarse

La subvención fue concedida en julio de 2023 dentro del programa estatal de ayudas a municipios para implantar zonas de bajas emisiones y avanzar en una movilidad urbana más sostenible. En Plasencia, esos fondos estaban destinados a transformar la Ronda del Salvador con medidas para reducir la velocidad del tráfico y mejorar los recorridos peatonales.

El plazo inicial de ejecución finalizaba el 31 de diciembre de 2024, aunque el ayuntamiento solicitó una ampliación y el Ministerio la concedió hasta el 31 de diciembre de 2025. La normativa de estas ayudas, sin embargo, impide ampliar el plazo más de doce meses sobre la fecha inicialmente aprobada, por lo que el consistorio ya no podía pedir más tiempo.

Una imagen de la ronda del Salvador de Plasencia. / Toni Gudiel

Devolución del anticipo

La renuncia implica que el ayuntamiento tendrá que devolver el dinero que ya había recibido como anticipo. Esa cantidad asciende a 476.342,32 euros, a la que deberán añadirse los intereses de demora que correspondan. La junta de gobierno local ha acordado ya solicitar la carta de pago al Ministerio para tramitar la devolución voluntaria.

Por otro lado, el informe de Fondos Europeos señala que el anticipo ya llegó reducido por una penalización del 65%, motivada por retrasos en el cumplimiento de obligaciones formales. Aun así, al no disponer de un proyecto aprobado ni poder ejecutar la actuación dentro del plazo autorizado, los servicios municipales han recomendado desistir de la ayuda para evitar nuevos incumplimientos o sanciones.

El contrato con la empresa

En paralelo, la junta de gobierno ha acordado iniciar el expediente de resolución del contrato adjudicado a Sendín Pavimentos y Abastecimientos, S.A., conocida como Senpa. El contrato era mixto, ya que incluía tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras de la Ronda del Salvador.

El contrato se formalizó en febrero de 2025 por un importe total de 1.385.450 euros, IVA incluido. De esa cantidad, 24.200 euros correspondían a la redacción del proyecto y 1.361.250 euros a la ejecución de las obras. La empresa había constituido además una garantía definitiva de 57.250 euros.

Deficiencias sin corregir

La empresa presentó el proyecto de ejecución el 29 de mayo de 2025, pero los informes técnicos municipales detectaron problemas. Urbanismo concluyó en agosto que el documento estaba incompleto y que no cumplía los requisitos del pliego, por lo que la junta de gobierno requirió a la adjudicataria para que subsanara las deficiencias.

La empresa volvió a entregar documentación, pero los técnicos mantuvieron sus reparos. En octubre, un nuevo informe señaló que el proyecto seguía sin estar completo, que faltaban documentos del estudio de seguridad y salud; que había normativa desfasada en la gestión de residuos y que el presupuesto presentado superaba el de licitación. El gobierno local volvió a requerir a la empresa para que corrigiera el proyecto.

Un informe final desfavorable

El último informe técnico, emitido el 27 de mayo de 2026, volvió a advertir de problemas relevantes. Según ese documento, el proyecto carecía de estudio geotécnico, considerado imprescindible para ejecutar la estructura de la pasarela, y presentaba contradicciones técnicas, indefiniciones constructivas y mediciones que no cuadraban en partidas importantes.

A partir de esos informes, el informe jurídico municipal ha concluido que la empresa ha incumplido gravemente el contrato en lo relativo a la redacción del proyecto, al no haber corregido las deficiencias pese a los requerimientos realizados por el ayuntamiento en agosto y octubre de 2025.

Audiencia a la adjudicataria

Con todo, la resolución del contrato no es todavía definitiva. El ayuntamiento sí ha iniciado el procedimiento y ha concedido a la empresa un plazo de 10 días naturales para presentar las alegaciones que considere oportunas. Si la adjudicataria se opone, el expediente deberá recabar el dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura.

El acuerdo municipal prevé que, si finalmente se resuelve el contrato, el ayuntamiento quedará exento de pagar su importe. También contempla la incautación de la fianza definitiva solo en la parte correspondiente a la redacción del proyecto, hasta un máximo de 1.000 euros, y la reclamación a la empresa de 20.000 euros, cantidad equivalente al importe de adjudicación de esa parte del contrato.

Fondos perdidos y responsabilidades

Por otro lado, el informe jurídico menciona también la posibilidad recogida en el pliego de exigir las cantidades que se dejen de percibir de la Unión Europea por la no ejecución del contrato en plazo. No obstante, el propio informe considera desproporcionado reclamar a la empresa toda esa pérdida, al entender que no se debe solo a incumplimientos del contratista, sino también a demoras y retrasos producidos durante la tramitación del expediente.

De esta forma, el ayuntamiento separa las dos consecuencias principales del caso. Por un lado, la renuncia a los fondos europeos y la devolución del anticipo recibido; por otro, el inicio del procedimiento para romper el contrato con la adjudicataria por las deficiencias del proyecto. La remodelación de la Ronda del Salvador se queda así sin la financiación concedida y sin contrato en vigor si el expediente de resolución se confirma.