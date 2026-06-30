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Venezolanos en Plasencia tras los terremotos: "La tristeza es generalizada"

La comunidad que reside en Plasencia vive las consecuencias de los terremotos con la mente puesta en familiares, amigos y conocidos, que han resultado afectados de una u otra forma

Venezolanos en Plasencia tras los terremotos: &quot;La tristeza es generalizada&quot;.

Venezolanos en Plasencia tras los terremotos: "La tristeza es generalizada". / CEDIDA

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Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Con una "tristeza generalizada". Así está viniendo la comunidad de venezolanos en Plasencia las consecuencias de los terremotos que han sacudido su país y provocado cientos de muertos, miles de heridos y más de un centenar de desaparecidos.

En Plasencia, residen en torno a medio centenar de venezolanos y todos conocen a alguien que está sufriendo de una forma u otra por los sucesos sísmicos.

Afectados por la tragedia

Hay quien ha perdido o conoce a personas que han perdido familiares o amigos o a quien ya no podrá volver a su casa porque la han declarado "inhabitable". Todos están afectados de una u otra forma por la tragedia que ha sacudido su país y a sus habitantes.

Desde 2024, la comunidad venezolana mantiene una relación fluida con el Ayuntamiento de Plasencia y varias reuniones con el exalcalde Fernando Pizarro para tratar, sobre todo, la situación política del país, antes y después de la intervención de EEUU, que terminó con el presidente Nicolás Maduro y su mujer detenidos.

Minuto de silencio por Venezuela convocado por el Ayuntamiento de Plasencia.

Minuto de silencio por Venezuela convocado por el Ayuntamiento de Plasencia. / Toni Gudiel

Minuto de silencio

Este lunes, el gobierno local convocó un minuto de silencio en la plaza Mayor, a la que asistieron concejales del PP, PSOE y ciudadanos a título particular. El alcalde, David Dóniga, y las ediles Mayte Díaz y Belinda Martín, portaron la bandera venezolana en señal de apoyo a sus vecinos.

Dóniga ha querido transmitir un "mensaje de aliento en nombre de toda la ciudad: Mandamos un mensaje de fuerza a todas las personas que lo están pasando mal y, por supuesto, a todo el pueblo venezolano que está en nuestra ciudad".

El ayuntamiento ha subrayado que Plasencia ha demostrado, "una vez más, ser una ciudad comprometida y solidaria. Todo nuestro cariño y apoyo a la comunidad venezolana en estos momentos tan difíciles. No estáis solos".

Situación política

Antes de la actuación norteamericana, la comunidad venezolana se reunió con Pizarro y agradeció el gesto y la visibilidad porque, según señalaron entonces, "necesitamos que se visualice lo que ocurre en Venezuela, que no se olvide que es una situación que continúa, que el miedo está presente, y que vivimos en un sube y baja emocional constante".

Después de los cambios políticos, en enero de 2026, hubo una nueva reunión en la Alcaldía y los venezolanos dejaron claro su opinión, primero sobre las elecciones anteriores, subrayando que "Edmundo González ganó las elecciones" y, después, advirtieron: "Tampoco debemos olvidar que María Corina sigue siendo la líder que está allí encerrada y que lleva dos meses con esa persecución que vivimos todos, dentro y fuera, indirectamente".

Números de cuenta de Cáritas Plasencia para los afectados por los terremotos en Venezuela.

Números de cuenta de Cáritas Plasencia para los afectados por los terremotos en Venezuela. / CEDIDA

Cuentas de Cáritas Diocesana

Ahora, la naturaleza se ha puesto por delante de cualquier problema o situación política para sumir al pueblo venezolano en el dolor y a quienes viven lejos, en la preocupación por sus seres queridos y la tristeza por lo que está ocurriendo.

Noticias relacionadas y más

Para ayudar a los afectados por los terremotos, Cáritas Diocesana de Plasencia ha habilitado dos números de cuenta para ingresar donativos. Son, en CaixaBank: ES81 2100 8950 1722 0029 1636 y en Unicaja: ES10 2103 7100 5300 3000 4196.

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