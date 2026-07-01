El Festival Folk de Plasencia cumple 30 años: estos son los grupos, fechas y horarios.

El Festival Internacional Folk de Plasencia alcanzará este verano su trigésima edición con tres noches de conciertos en la Torre Lucía y una programación que mantiene la mezcla de música extremeña, nacional e internacional que ha marcado su trayectoria. La cita, gratuita como es habitual, se celebrará los días 20, 21 y 22 de agosto, con actuaciones a partir de las 21.30 horas.

La concejala de Cultura, Marisa Bermejo, ha presentado este miércoles una edición especial para una cita nacida en el año 1995 y que es una de las referencias culturales del verano placentino. "Son treinta años apostando por una iniciativa que se ha convertido en una de las citas culturales más consolidadas del verano", ha destacado la edil, que ha subrayado también su papel como punto de encuentro para los amantes de la música de raíz.

Festival Folk de Plasencia, en 2025. / Toni Gudiel

Tres décadas de música en Torre Lucía

Bermejo ha resaltado que el festival ha contribuido durante estas tres décadas a proyectar la imagen de Plasencia como una ciudad comprometida con la cultura, la conservación de las tradiciones y la apertura a músicas populares de distintos lugares del mundo. "Ha reunido en nuestra ciudad algunos de los nombres más destacados del panorama folk nacional e internacional", ha señalado.

La concejala ha incidido además en que el festival no se limitará a los conciertos. Como en años anteriores, habrá pasacalles por el centro de la ciudad y talleres de baile en el Centro Cultural Las Claras. "El festival irá mucho más allá de los conciertos", ha apuntado Bermejo, que ha animado a placentinos y visitantes a participar en una edición que, por su aniversario, tendrá un valor añadido.

Una programación con acento extremeño

El técnico de Cultura Juan Ramón Santos ha sido el encargado de desgranar la programación. En primer lugar, ha explicado que el cartel mantiene los criterios habituales del festival: presencia de grupos regionales, nacionales e internacionales; atención a Portugal y convivencia entre propuestas veteranas y nuevas tendencias. "Hay una serie de criterios que solemos mantener, como que haya muestras de música folk regionales, nacionales e internacionales", ha indicado.

De esta forma, la representación extremeña tendrá un peso destacado con Acetre y Los Niños de los Ojos Rojos, dos formaciones que ya han pasado por el Festival Folk de Plasencia y que regresan en esta edición de aniversario. Santos ha definido a Acetre como "quizás el grupo más emblemático dentro de la música folk extremeña", mientras que ha situado a Los Niños de los Ojos Rojos entre los "grandes referentes" de la música de raíz en la región.

Jueves 20: Collado Project, Acetre y El Nido

La primera jornada, el jueves 20 de agosto, comenzará con Collado Project, una formación de Castilla-La Mancha nacida en 2021 y que ha ganado presencia en el panorama del folk ibérico. Su propuesta combina instrumentos populares, trabajo vocal y una mirada contemporánea sobre la tradición.

Después, será el turno de Acetre, el grupo de Olivenza que presentará en Plasencia su último disco, Cantos veniales. Con casi cinco décadas de trayectoria, la formación extremeña mantiene su vínculo con el repertorio popular de Extremadura y la Raya luso-extremeña. La noche la cerrará El Nido, de Castilla y León, con La Constancia, un trabajo que actualiza ritmos y melodías tradicionales castellanas.

Viernes 21: Karmento, Breabach y Afrosideral

El viernes 21 de agosto, abrirá la programación Karmento, una de las voces del nuevo folk español. La artista castellanomanchega, que participó en el Benidorm Fest, llegará con La Serrana, el disco que le valió el Premio de la Academia de la Música al mejor álbum folclórico y con el que ha consolidado una propuesta vinculada a la memoria rural y a las raíces manchegas.

La segunda actuación será la de Breabach, grupo escocés con más de veinte años de trayectoria y una de las grandes presencias internacionales del cartel. Su música parte del folk celta y de los sonidos tradicionales de Escocia. La jornada terminará con Afrosideral, proyecto del artista cubano Kumar Sublevao-Beat, que mezcla tradición afrocubana, electrónica, jazz, hip hop y ritmos afrocaribeños.

Sábado 22: balfolk, Los Niños de los Ojos Rojos y Portugal

El sábado 22 de agosto, comenzará con La Man Encantada, formación procedente de la Occitania francesa y referente del movimiento balfolk europeo. Su actuación estará conectada con los talleres de baile que el festival ha incorporado en los últimos años. Santos ha destacado además que quienes participen en esa actividad de baile podrán practicar por la noche en Torre Lucía parte de lo aprendido durante la mañana.

Después, llegará el regreso de Los Niños de los Ojos Rojos, banda cacereña con 25 años de trayectoria y una propuesta que mezcla folk, rock, ska, reggae, funk y música balcánica. El grupo presentará Hard Folk, su quinto disco. Para Santos, su presencia aporta una parte más "roquera y cañera" al festival, pensada para uno de los momentos más intensos de la última noche.

Kumpania Algazarra cerrará el festival

El broche final lo pondrá Kumpania Algazarra, grupo portugués nacido en el entorno de Lisboa y habitual de festivales de músicas del mundo. Su directo combina influencias balcánicas, ritmos latinos, afrobeat, klezmer, ska y música gitana, en una propuesta concebida para el baile y la participación del público.

Santos ha explicado que el festival suele reservar los cierres para las propuestas más bailables. "Siempre procuramos que los cierres sean con los grupos más movidos", ha señalado. Sobre Kumpania Algazarra, ha avanzado que es una banda "muy cañera" y confían en que "va a hacer botar al personal en Torre Lucía".

Pasacalles y talleres en Las Claras

Además de los conciertos, el festival contará con pasacalles los días 20, 21 y 22 de agosto, a las 20.30 horas, por el centro de la ciudad. Estarán a cargo de la Asociación de Tamborileros Santiago Béjar, que ambientará las horas previas a las actuaciones y acompañará al público hacia la Torre Lucía.

También habrá dos talleres en el Centro Cultural Las Claras, abiertos al público y sin necesidad de inscripción previa. El viernes 21, a las 11.30 horas, se celebrará un taller de bailes de raíz a cargo de Sonia Luchena. El sábado 22, también a las 11.30 horas, tendrá lugar un taller de balfolk, pensado para participantes con o sin experiencia previa.

Uno de los eventos del verano placentino

El ayuntamiento, que organiza el Festival Folk con el apoyo de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, confía en que la trigésima edición vuelva a tener una gran respuesta de público. La concejala ha afirmado que, en los últimos años, ha percibido un aumento de asistentes en Torre Lucía y ha defendido que el recinto es el espacio más adecuado para este festival. "El Folk es uno de los eventos más importantes del verano, porque atrae gente de todas las edades y de todos los lugares de España", ha resumido.

La programación completa, que cuenta con un presupuesto de 136.000 euros, se desarrollará entre el centro de la ciudad, el Centro Cultural Las Claras y Torre Lucía, que volverá a ser el escenario principal de una cita que cumple treinta años mirando a sus raíces, pero sin olvidar al folk del presente y del futuro.