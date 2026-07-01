Un policía local de Plasencia fuera de servicio persigue y detiene a un ladrón tras verlo robar en una tienda.

Un agente de la Policía Local de Plasencia va a recibir un reconocimiento público por parte del ayuntamiento por una intervención realizada cuando se encontraba fuera de servicio y que terminó con la persecución y detención de un hombre tras un robo en un establecimiento comercial.

La junta de gobierno local ha acordado conceder una distinción honorífica mediante felicitación pública al policía, José Silos Barrero, por lo ocurrido, que el informe del intendente del cuerpo, José Antonio Quijada, define como una “brillante actuación policial” en defensa de la seguridad ciudadana y del interés público.

Vio el robo mientras hacía compras

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril. Según el informe emitido por el intendente de Plasencia, el agente se encontraba realizando compras particulares en un establecimiento cuando observó cómo un individuo sustraía diversos productos.

Pese a no estar de servicio en ese momento, Silos Barrero se identificó “inmediatamente como Policía Local” e intervino para impedir la huida del autor de los hechos. El hombre, al que Quijada define como "un delincuente habitual y peligroso", logró escapar inicialmente del local.

Una imagen del policía local José Silos Barrero, en Plasencia. / CEDIDA

Persecución a pie por la ciudad

Tras la huida, el agente inició una persecución a pie por distintas calles de Plasencia y la intervención culminó finalmente con la detención del individuo.

Con todo, la Jefatura de la Policía Local considera que el agente actuó de forma “decidida, profesional y ejemplar”, especialmente al tratarse de una intervención fuera de su horario de servicio y en una situación que exigió una reacción inmediata al presenciar los hechos.

Reconocimiento institucional

A la vista del informe, el concejal delegado de Interior, David Dóniga, elevó el pasado 18 de junio la propuesta del intendente a la junta de gobierno local para conceder al agente una felicitación institucional por una intervención que el ayuntamiento ha calificado de “meritoria y digna de reconocimiento”.

El acuerdo contempla notificar la distinción al propio agente -que tomó posesión en agosto de 2025- y a la Jefatura de la Policía Local de Plasencia para que quede constancia en su expediente personal.

Otras felicitaciones a policías locales

La medida se suma a otros reconocimientos recientes a miembros del cuerpo por actuaciones destacadas. Así, en 2025, los agentes placentinos Javier Senador Alcón y David Batuecas Batuecas recibieron la Medalla al Mérito de la Policía Local de Extremadura, en la categoría de plata, a propuesta del Ayuntamiento de Plasencia. El reconocimiento fue concedido por actuaciones consideradas excepcionales dentro del ámbito policial.

Los agentes que recibieron medallas por salvar a una mujer de un incendio en Plasencia. / Toni Gudiel

Ambos agentes fueron distinguidos por su intervención en un incendio registrado el 27 de enero de 2024, cuando rescataron a una mujer de 83 años que había quedado atrapada en el interior de una vivienda. La actuación permitió sacar a la mujer a tiempo y evitar una tragedia.

Agentes felicitados por salvar a una mujer en un caso de violencia de género en Plasencia. / Toni Gudiel

Caso de violencia de género

Otro precedente se produjo en mayo de 2022, cuando la junta de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó una felicitación pública a los agentes locales Pedro Javier Velázquez y José Manuel Merino por salvar la vida a una víctima de violencia de género.

Según el acuerdo municipal de entonces, la mujer alertó a los agentes desde un coche con los cristales traseros tintados. Los policías decidieron buscar el vehículo, localizaron a la joven y detuvieron al conductor, que la había agredido y tenía una orden de alejamiento. La víctima les relató además que el hombre había amenazado con matarla.