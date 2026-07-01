El teatro sale a los barrios de Plasencia con cuatro noches de espectáculos gratis en julio.

El teatro Alkázar saldrá este verano de sus paredes para encontrarse con Plasencia en la calle. La ciudad estrenará del 7 al 16 de julio la primera muestra de artes escénicas al aire libre, una nueva propuesta de la Concejalía de Cultura que busca llevar espectáculos gratuitos a los barrios y convertir parques y plazas en escenarios abiertos para todos los públicos.

Bajo el título Alkázar, estás que te sales, el programa nace con cuatro citas repartidas por distintos espacios de la ciudad. Habrá pasacalles, circo, teatro familiar y una propuesta de corte clásico, siempre a las 21.30 horas. La intención del ayuntamiento es que esta primera edición tenga continuidad y que en próximos años vaya rotando por otros barrios.

Cultura fuera del centro

La concejala de Cultura, Marisa Bermejo, ha defendido en la presentación de la actividad que "la cultura tiene sentido cuando es capaz de llegar a todas las personas". Con esa filosofía nace esta nueva muestra, que pretende sacar las artes escénicas de sus espacios habituales para llevarlas "directamente al encuentro de la ciudadanía".

Bermejo ha subrayado que el proyecto es también una invitación a redescubrir Plasencia a través de la cultura. Así, la idea es ocupar espacios públicos y convertirlos en lugares de convivencia, participación y encuentro. "Queremos que el teatro, el circo, la música y los espectáculos familiares formen parte de la vida cotidiana de nuestros vecinos", ha señalado la edil, que confía en que esta sea "la primera de muchas más ediciones".

El cartel de la nueva cita cultural en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Llevar el teatro a la gente

Por su parte, el técnico de Cultura Juan Ramón Santos ha desgranado la programación y explicado el sentido de la iniciativa. Según ha apuntado, el proyecto nace de una reflexión compartida desde hace años y es que, en una ciudad como Plasencia, cuando llega el buen tiempo, al público le cuesta más acudir al teatro salvo para espectáculos de especial atractivo. "Si la gente no viene al teatro, vamos a intentar llevar el teatro a la gente".

La elección de julio tampoco ha sido al azar. Santos ha destacado que junio suele mantener actividad en el teatro con festivales escolares, graduaciones y otros actos, mientras que agosto cuenta con citas ya asentadas como el Martes Mayor, el Festival de los Pueblos del Mundo, el Folk o las propuestas estivales de la Isla. Julio, en cambio, es tradicionalmente un mes con menos programación cultural, por lo que la Concejalía ha querido darle más contenido.

Cuatro espectáculos gratuitos

Con estos mimbres, la muestra cultural arrancará el martes 7 de julio en el parque de la Coronación, en Miralvalle, con ‘Swing and Show’, un pasacalles de Swing Ton Ni Song y Teatrapo Producciones. Será un espectáculo itinerante, pensado para recorrer el parque y sorprender a quienes se encuentren allí en ese momento.

La segunda cita será el jueves 9 de julio en el parque Formosa, en el Rosal de Ayala, con ‘Sosiego’, de la compañía La Escalera de Tijera. En este caso, la programación apuesta por el circo contemporáneo como lenguaje accesible, visual y pensado para atraer a públicos diversos.

Propuestas para todos los públicos

La semana siguiente continuará la programación con una función especialmente dirigida al público infantil. El martes 14 de julio llegará ‘La Chef Pipa TV Show’, de la compañía Tolos Ferran, al parque Casas del Castañar, en la zona de San Juan, junto al antiguo Espacio para la Creación Joven, actualmente en proceso de remodelación.

El cierre será el jueves 16 de julio en la plaza del Ahorro de San Miguel con ‘Rinconete y Cortadillo’, de Amarillo Producciones. Se trata de una propuesta de corte más clásico, aunque, según Santos, también puede resultar atractiva para niños y adultos por su puesta en escena, un remolque que se transforma en escenario y lleva el teatro al propio barrio.

Una muestra para moverse por Plasencia

Además de sacar la cultura del Alkázar, el programa busca que los propios vecinos se muevan por la ciudad y descubran otros espacios. De esta forma, Santos ha defendido que "el centro es el escenario natural de Plasencia, pero no es el único escenario", y ha comparado ese espíritu con las antiguas fiestas de barrio, cuando personas de otras zonas se desplazaban para compartir ocio y convivencia.

Todas las funciones serán gratuitas y abiertas al público. En los espectáculos que no sean itinerantes se colocarán sillas para los asistentes, aunque la muestra está pensada como una programación flexible, cercana y sin barreras. El objetivo es que Plasencia pruebe este verano una nueva forma de vivir las artes escénicas, menos encerrada y más pegada a la calle.