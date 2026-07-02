David Moreno compatibilizará la Dirección General de Personal Docente con el acta de concejal en Plasencia.

David Moreno Rego, actual director general de Personal Docente de la Junta de Extremadura, tomará posesión este viernes, 3 de julio, como nuevo concejal del Ayuntamiento de Plasencia. Su entrada en la corporación municipal se produce tras la salida de Fernando Pizarro, que ha dejado el consistorio después de 15 años como alcalde para asumir la dirección de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Moreno se incorporará al grupo municipal del PP y, como ha confirmado el gobierno local, compatibilizará el cargo autonómico que ocupa en la Consejería de Educación y Formación Profesional con su nueva responsabilidad como edil en Plasencia.

Del Gabriel y Galán a la Junta

Moreno lleva casi tres años en la administración regional, ya que su nombramiento como director general de Personal Docente fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 2 de agosto de 2023 y publicado al día siguiente en el Diario Oficial de Extremadura.

Licenciado en Ciencias Matemáticas, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en Plasencia. Ha ejercido como profesor de enseñanza secundaria desde 1990 en el IES Gabriel y Galán y como profesor tutor de la UNED desde 1997. Además, fue director del instituto Gabriel y Galán desde 2015, antes de incorporarse a la estructura de la Junta de Extremadura.

Presidencia del PP local

Su llegada al ayuntamiento abrirá una nueva etapa en el grupo popular tras el relevo provocado por la marcha de Pizarro. El exalcalde dejó la Alcaldía y también su acta de concejal después de convertirse en una de las figuras políticas más relevantes del PP placentino durante más de una década. De momento, sigue siendo el presidente local del partido, a la espera de la cita en la que el cargo pase a David Dóniga.

Como Pizarro dijo el día en que anunció su marcha, al PP "no le gustan las bicefalias" y apuesta porque el presidente local del partido sea también el alcalde.

Otros directores generales concejales

La compatibilidad entre el acta de concejal y una dirección general de la Junta de Extremadura no es inédita en Plasencia. Uno de los precedentes más claros fue el de Saturnino Corchero Pérez, que en 2011 fue nombrado director general de Administración Local, Justicia e Interior de la Consejería de Administración Pública de la Junta. En aquel momento, formaba parte del gobierno municipal placentino y mantuvo responsabilidades en el ayuntamiento, aunque con una reorganización de áreas para ocupar la Concejalía de Empresa.

Elisa Cruz y Saturnino Corchero, que fueron concejales en Plasencia y directores generales. / Toni Gudiel

Sin embargo, en septiembre de 2012, se hizo público que iba a renunciar al acta de concejal, al igual que su entonces compañera Elisa Cruz Parejo, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Plasencia desde 2011 y nombrada en febrero de 2012 directora general de Turismo de la Junta.

Su designación supuso también el paso de una responsable municipal placentina, del área de Educación, a la estructura directiva del Ejecutivo regional. Presentó su renuncia a la vez que Corchero.

Concejales en la Asamblea

La acumulación de responsabilidades institucionales también se da en el ámbito parlamentario autonómico. El último ejemplo es el de Isa Blanco, concejala del Ayuntamiento de Plasencia por el PP, que es diputada en la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres, donde forma parte del Grupo Parlamentario Popular.

No obstante, antes tenía las áreas de Deportes, Inclusión y Diversidad y, tras su nombramiento como diputada, se ha quedado únicamente con la delegación de Diversidad.

En la misma situación de compatibilidad se encuentra Álvaro Sánchez-Ocaña, concejal de Vox en Plasencia y diputado autonómico por la provincia de Cáceres. En su caso, forma parte de la oposición, por lo que no tiene delegaciones municipales.

También en la Diputación

A esos casos se suman los concejales placentinos que han compatibilizado su presencia en el ayuntamiento con responsabilidades en la Diputación de Cáceres. En la actual corporación provincial figura María Teresa Díaz Hernández, concejala del PP en Plasencia y diputada provincial del Grupo Popular. En el ayuntamiento, con la reorganización del gobierno, ostentará las delegaciones de Obras, Zonas Infantiles, Cementerio, Accesibilidad, Igualdad, Mayores, Distritos y Entidades Locales Menores.

El precedente provincial alcanza también a José Antonio Hernández, que pasará a ser el primer teniente de alcalde, portavoz del gobierno local y concejal de Hacienda, Contrataciones, Relaciones Institucionales, Captación de Inversiones, Fondos Europeos y Planificación Urbana. Hernández ha sido concejal del Ayuntamiento de Plasencia desde 2011 y también ha sido diputado en la Diputación de Cáceres.