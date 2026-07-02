Un investigador del CSIC, nuevo concejal de Unidas Podemos en Plasencia.

El Ayuntamiento de Plasencia contará, desde este viernes, con un concejal en la corporación municipal que, además, es investigador en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Madrid. Se trata de Jorge Pascual Díaz, de 27 años y que sustituirá a Gonzalo Torre, que ha tenido que renunciar al acta por motivos laborales, en el grupo municipal Unidas Podemos Plasencia.

Su portavoz, Mavi Mata, ha presentado a Pascual este viernes, antes de recoger su acta de concejal para la toma de posesión de este viernes en el pleno (9.30 horas), donde también tomará posesión el concejal del PP David Moreno y se hará efectiva la renuncia del edil José María Nisa, también del PP, y que tendrá que ser sustituido.

Joven, politólogo y sociólogo

Mata ha presentado a Pascual como politólogo, sociólogo y promotor de proyectos de juventud, que "desarrolla su labor investigadora en el CSIC en Madrid". Lo ha puesto como ejemplo de "esos jóvenes que se han tenido que marchar de Plasencia por su carrera profesional".

Sin embargo, el nuevo concejal de UP no ha salido de la nada, ya que Mata ha destacado que, ha sido muy activo en causas sociales en Plasencia y luchó para "que no se cerrara el Espacio para la Creación Joven, promoviendo una autogestión" y también "se ha movilizado por la educación pública".

Jorge Pascual, nuevo edil de UP en Plasencia e investigador en el CSIC, junto a Mavi Mata. / Toni Gudiel

Una alternativa

En sus primeras palabras antes de la toma de posesión, Pascual ha señalado que hay "mucha gente descontenta y desencantada con el trabajo que se ha hecho en Plasencia" y ha subrayado que su intención y la de Unidas Podemos es ofrecer "una alternativa diferente, que saque a Plasencia adelante con propuestas e ideas concretas para ponerlas en práctica".

Respecto al cambio en la alcaldía, Mata ha apuntado que van a dar "una oportunidad" a David Dóniga, pero ha recalcado que "no empieza de cero" y recibe una ciudad con "problemas de vivienda, personal, catalogación de puestos de trabajo, contratos sin licitación..."

Plasencia necesita "un cambio"

Por eso, ha querido dejar claro que, en su opinión, "Plasencia necesita un cambio en la forma de gobernar". Además, ha manifestado su sorpresa por la creación de una delegación de Bienestar Animal cuando "el ayuntamiento tiene un refugio de animales que está infradotado de recursos municipales" y una Concejalía de Parques Infantiles "cuando en los presupuestos de 2026 tiene asignados 6.000 euros".

Por eso, lo que ha pedido es "menos anuncios rimbombantes de cara a una futura campaña electoral y más acción y cambios".

Personal de confianza y fondos europeos

Por otro lado, Mata ha criticado que, con la reestructuración del gobierno local y la marcha de una persona de confianza del PP, el alcalde podría haber designado a una persona de apoyo a Unidas Podemos a media jornada, como habían solicitado, pero "no lo ha hecho". En cambio, el PP cuenta con 6 personas de confianza y el PSOE con 1, según ha apuntado.

Otro aspecto que ha criticado es la pérdida de fondos europeos por el proyecto fallido de la ronda del Salvador y ha instado a reforzar "la gestión de los fondos europeos".

También ha mostrado su rechazo a la creación de una concejalía centrada "solo en un barrio", el de la zona centro, cuando ya existe una delegación de Distritos que, a su juicio, debería dedicar los mismos esfuerzos y recursos a todos los barrios por igual.