Rechazo a la planta de biometano en Plasencia: Avepla convocará a políticos, colectivos y empresarios para decidir medidas.

Ya han expresado su rechazo sin fisuras al proyecto de la planta de biometano en Plasencia cuya promotora ha solicitado la preceptiva autorización ambiental a la Junta de Extremadura, pero quieren dar más pasos para que no llegue a hacerse realidad. Así, la federación de asociaciones de vecinos Avepla va a convocar a políticos y colectivos sociales de todo tipo a una reunión para decidir qué medidas tomar a partir de ahora.

El presidente de la federación Avepla, Juan Benito, ha señalado que el encuentro tendrá lugar el próximo martes, 7 de julio, a las ocho de la tarde y el lugar está todavía por determinar y dependerá de las personas que prevean que acudan. Están planteando celebrarlo en una asociación vecinal, pero, si se quedara pequeña, solicitarían la sala Verdugo municipal.

Los invitados

Avepla ya ha aprobado la convocatoria para invitar a todas las asociaciones de Avepla, al MSU Norte, Manifiesto x Plasencia, Plasencia ConVIDA, "a todas las asociaciones vecinales que están fuera de Avepla", asociaciones empresariales, sindicales, ecologistas, ciudadanos en particular y también quieren que acuda representación de todos los partidos políticos en el Ayuntamiento de Plasencia, PP, PSOE, Unidas Podemos y Vox.

Este jueves, se ha reunido un equipo de trabajo de Avepla para terminar de definir la lista de colectivos y cursar las invitaciones como mucho este viernes.

Cartel difundido por Avepla frente a la planta de biometano en Plasencia. / Avepla

Pasos a seguir y calendario

El propósito de la cita es que, "entre todos, veamos los pasos a seguir, el calendario de acciones, que nos digan cómo está todo. Creemos que va a ser interesante".

De momento, el proyecto se encuentra en periodo de exposición pública para la presentación de alegaciones y, a juzgar por el rechazo público que ya ha suscitado, sin duda las habrá.

Unidas Podemos alegará

Un grupo municipal que este jueves ha anunciado que presentará alegaciones ha sido Unidas Podemos Plasencia. Mavi Mata ha señalado que también van a organizar una jornada informativa porque ha animado a la ciudadanía a "informarse sobre el proyecto y alegar".

Mata considera que "debe haber un debate público, serio y transparente" para resolver todas las dudas porque la planta está proyectada en una zona "con un alto valor ambiental".

Respecto a la manifestación del Ayuntamiento de Plasencia de que el PGM no permite en ese espacio la construcción de la planta, ha señalado que, en Cáceres, tampoco el plan general permitía la ubicación de una mina y "el proyecto sigue adelante".

Por eso, ha instado al gobierno local del PP a "que se implique activamente si no está de acuerdo con la planta". En resumen, Unidas Podemos Plasencia ha pedido transparencia a las administraciones a la hora de transmitir la información y también a la Junta de Extremadura que ponga en marcha el plan autonómico de biometanización que han propuesto.

El proyecto

En cuanto al proyecto, la instalación prevé tratar 139.120 toneladas de residuos orgánicos al año y ocupar casi 60.000 metros cuadrados. El biometano obtenido se inyectaría después en la red de gas natural.

La planta ocupará 59.720 metros cuadrados dentro de una parcela mucho mayor, de 163.023 metros cuadrados. El acceso previsto se realizará desde la A-66, tomando la EX-370 (carretera de Montehermoso) y, después, un desvío a la derecha, en el término municipal de Plasencia.

Treinta días hábiles para alegar

La solicitud presentada por la empresa y publicada estará a información pública durante 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, es decir, desde el martes 23 de junio.

La documentación puede examinarse en la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, en Mérida, previa cita solicitada por correo electrónico. La solicitud también ha sido remitida al Ayuntamiento de Plasencia para facilitar la participación de las personas interesadas.