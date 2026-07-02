Segundo incendio en la carretera de Malpartida de Plasencia: 150 hectáreas quemadas.

Este miércoles se ha producido el segundo incendio en menos de un mes en un espacio forestal del entorno de la carretera que une Plasencia con Malpartida de Plasencia. El primero fue el sábado de ferias, 13 de junio y, entre los dos, han ardido en la zona un total de 219 hectáreas.

Además, este segundo fuego ha sido más virulento que el anterior porque, según ha señalado la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, el incendio de junio afectó a 69 hectáreas de pasto y matorral, mientras que este último ha quemado 150 hectáreas de terreno.

G. C.

Sin medios aéreos, al ser de noche

Otra diferencia con el fuego del 13 de junio es que aquel se detectó a las 17.24 horas, mientras que el de este miércoles ha comenzado de noche, a las 22.08 horas. Por otro lado, uno de los principales puntos en común ha sido el viento.

Precisamente, el hecho de que comenzara de noche hizo imposible la intervención de medios aéreos, como helicópteros e hidroaviones, de ahí que los medios terrestres tuvieran que afanarse más para apagar las llamas.

Riesgo 1 por cercanía a naves

De esta forma, apenas media hora después, a las 22.46 horas, el Plan Infoex de la Consejería declaró el nivel de riesgo 1 por "afección a la carretera Plasencia-Malpartida de Plasencia y posible afección a estructuras aisladas (naves)" y, tres horas y media después, a las 2.17 horas, se dio por estabilizado y se desactivó el nivel 1.

Participaron en el momento de mayor despliegue 7 unidades de bomberos forestales terrestres, 4 agentes del Medio Natural y 5 técnicos de extinción, además de una unidad de maquinaria pesada y bomberos del parque de Plasencia, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres.

Controlado y con labores de refresco

El fuego se inició en el término municipal de Plasencia y se extendió después al de Malpartida. La zona afectada, San Cristóbal, está próxima a la del incendio de ferias, aunque la Consejería ha apuntado que "fueron incendios distintos que evolucionaron de manera diferente".

Por otro lado, la Guardia Civil ha informado que el incendio permanece estabilizado desde las 05:23 horas y controlado desde las 07:30 horas, más de 9 horas después de su inicio.

No obstante, esta mañana, en la zona continuaban trabajando los medios de extinción en labores de refresco, con el apoyo de patrullas de la Guardia Civil, que han permanecido en el lugar para "garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo de las actuaciones".