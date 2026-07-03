El nuevo alcalde de Plasencia sobre el biometano: "Esa planta no se va a instalar"

Este viernes, David Dóniga ha presidido su primer pleno como alcalde de Plasencia, tras la marcha de Fernando Pizarro y, a preguntas de la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, ha querido dejar clara la posición del ayuntamiento sobre el proyecto de la planta de biometano cuya promotora ha solicitado a la Junta la preceptiva autorización ambiental.

Dóniga ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a la población y ha dicho que entiende su "preocupación, pero acto seguido, ha sido tajante: "Esa planta no se va a instalar en Plasencia".

El PGM, línea roja

En relación a la solicitud a la Junta, el flamante alcalde ha manifestado que la Junta puede pronunciarse y realizar su evaluación en las cuestiones relacionadas con el medioambiente, pero, en lo que compete al suelo elegido para la planta, "el Plan General Municipal es una línea roja".

Se ha referido así a lo ya anunciado por el gobierno local y es que el PGM no permite la instalación de la planta en el suelo donde está proyectada, una parcela de 163.023 metros cuadrados, con acceso desde la A-66, tomando la EX-370 (carretera de Montehermoso) y, después, un desvío a la derecha, en el término municipal de Plasencia.

No se va a modificar el PGM

Dóniga ha subrayado que, en el caso de recibir el visto bueno de la Junta, la empresa tendría que solicitar la licencia al ayuntamiento para su construcción y la respuesta municipal sería negativa.

También ha destacado que no se trata de "un proyecto de interés general" y, ante las dudas de Unidas Podemos sobre la posibilidad de modificación del PGM para acogerla, el alcalde no ha dudado: "No se va a modificar el plan general para que la planta se construya porque no estamos a favor".

No ha aclarado si el ayuntamiento presentará alegaciones, como Unidas Podemos ha dicho que hará, pero Dóniga ha considerado que ha dejado "bastante clara" la postura del gobierno local.

Convocatoria de encuentro ciudadano

Por otro lado, y también en relación a la planta, finalmente son la federación vecinal Avepla y el colectivo MSU-Norte quienes han acordado convocan a la sociedad civil, representantes de los grupos políticos municipales, empresarios y colectivos a un encuentro ciudadano, que tendrá lugar el martes 7 de julio, a las ocho de la tarde, en la sede vecinal del Rosal de Ayala.

Este jueves, Avepla y el MSU-Norte han mantenido una reunión de trabajo para preparar la convocatoria, elaborar un cartel y una "amplia lista de invitados".

Cartel de la convocatoria frente a la planta de biometano en Plasencia. / CEDIDA

Los convocados

Entre estos, estarán los cuatro grupos municipales en el ayuntamiento placentino; los ayuntamientos rurales afectados de la zona; todas las asociaciones de vecinos, empresariales, universidad, ayuntamientos y grupos de desarrollo local de la comarca afectadas; sindicatos, así como a asociaciones de la sociedad civil.

Los dos colectivos han animado a todas las asociaciones, entidades y vecinos a "participar y a defender la ciudad". Además, han subrayado que, actualmente, el proyecto se encuentra en fase de información pública y permanecerá así hasta el próximo 3 de agosto.

Precisamente por eso, este jueves han acordado aprovechar el encuentro ciudadano para estudiar, "entre todos", las alegaciones y todas aquellas acciones que consideren necesarias con un único y claro objetivo: "la paralización real y el archivo del expediente de la macroplanta de biometano en Plasencia".