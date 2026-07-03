La Diputación promueve la revisión de los 80 kilómetros del colector del Jerte y una solución a los vertidos en Plasencia.

Plasencia lleva años sufriendo vertidos de aguas fecales al río Jerte por problemas en el colector que discurre desde el Valle del Jerte. El mayor ejemplo se da en el paseo del río de la margen izquierda, a la altura de los viveros de la variante sur al no poder soportar el colector la acumulación de aguas sucias y aguas pluviales cuando llueve con intensidad. Ahora, la Diputación Provincial de Cáceres ha dado un paso más para solucionar los vertidos y mejorar esta red de saneamiento definitivamente.

En marzo de 2025, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, anunció que a través del consorcio MásMedio, se iba a elaborar un informe con el fin de "conocer exactamente la problemática y poder buscar soluciones lo más rápidamente posible". En diciembre, ya se había elaborado un anteproyecto y, ahora, se ha dado un "nuevo paso" con la licitación de los proyectos para su "modernización integral".

Vertido de aguas fecales en Plasencia por el estado del colector del Valle del Jerte. / Toni Gudiel

Inicio de la actuación

Lo que se ha licitado es el contrato de servicios de ingeniería para la redacción de los proyectos de mejora del colector del Valle del Jerte y del sistema de depuración de aguas residuales de la comarca.

El vicepresidente del consorcio MásMedio, Javier Prieto, ha destacado que esta licitación "supone el inicio de una actuación estratégica que permitirá disponer de una hoja de ruta rigurosa y técnicamente solvente para solucionar los problemas que arrastra desde hace años esta infraestructura fundamental para el Valle del Jerte".

Prieto ha destacado que se trata de una actuación "que nace del trabajo previo realizado por los equipos técnicos de MásMedio, pero ahora damos un paso más para convertir esas propuestas en proyectos constructivos viables y ejecutables".

Presupuesto cercano a los 160.000 euros

El contrato, con un presupuesto base de licitación de 156.728,69 euros, permitirá redactar los proyectos necesarios para mejorar el saneamiento y la depuración de aguas residuales del Valle, así como analizar de forma integral "el estado del colector, las infraestructuras asociadas y las diferentes alternativas técnicas que garanticen el correcto funcionamiento del sistema".

En este sentido, Prieto ha explicado que "el servicio nace a partir de los anteproyectos redactados por el propio consorcio, en los que ya se planteaban distintas soluciones para controlar los caudales, mejorar la calidad de los vertidos de cada uno de los municipios y corregir las incidencias que se producen especialmente durante los episodios de lluvias".

80 kilómetros de colector

La Diputación ha explicado que el estudio abarcará la revisión completa del colector, de más de 80 kilómetros de longitud, incluyendo sus ramales, además de la inspección de las instalaciones de cabecera de los diez municipios conectados; la caracterización de vertidos; el análisis de aguas residuales; la inspección mediante cámara del trazado y la recopilación de toda la documentación técnica y administrativa necesaria.

Respecto a la situación actual del colector, la administración provincial ha señalado que "presenta importantes deficiencias estructurales y de funcionamiento. El colector sufre un elevado deterioro debido tanto al paso del tiempo como a las afecciones provocadas por las crecidas del río Jerte y la entrada de aguas pluviales y aguas parásitas, circunstancias que reducen notablemente su capacidad hidráulica y provocan interrupciones en el servicio de depuración, con el consiguiente impacto ambiental".

Saneamiento independiente de Plasencia

Por otro lado, el contrato permitirá "estudiar distintas alternativas para la reorganización del sistema de depuración de la comarca, incluida la posible implantación de nuevas instalaciones que permitan independizar el saneamiento del Valle del Jerte del sistema de depuración de Plasencia".

Todo con el objetivo de "definir una solución integral y de futuro, no únicamente reparar una infraestructura. Queremos disponer de un sistema moderno, eficiente y resiliente que garantice la protección del río Jerte y un servicio de calidad para los municipios de la comarca", ha subrayado el vicepresidente de MásMedio.

Ofertas hasta el 26 de julio

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 26 de julio y el contrato establece un plazo de ejecución de doce meses para la elaboración de todos los trabajos técnicos.

Con esta licitación, la Diputación ha subrayado que MásMedio "continúa avanzando en su compromiso con la mejora de las infraestructuras hidráulicas provinciales y con la protección de un entorno de especial valor ambiental, paisajístico y turístico como es el Valle del Jerte, sentando las bases para acometer las futuras inversiones que permitan garantizar un saneamiento sostenible y eficaz para toda la comarca".