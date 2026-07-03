Entran Moreno y Pascual en el Ayuntamiento de Plasencia y sale Nisa: "Mi salud está por encima"

La corporación municipal del Ayuntamiento de Plasencia empezará a funcionar ya con los cambios de delegaciones, la entrada de dos concejales y la salida de un tercero. Todo se ha aprobado y se ha dado a conocer en el pleno celebrado este viernes, el primero con David Dóniga como alcalde.

En el apartado de cambios, la sesión ha comenzado con la incorporación de los nuevos miembros, Jorge Pascual, de 27 años e investigador en el CSIC, que ha tomado posesión como nuevo edil de Unidas Podemos Plasencia y David Moreno, que vuelve a la bancada del PP -ya fue concejal de Turismo- y compaginará sus áreas con el cargo de director general de Personal Docente en la Junta de Extremadura.

Jorge Pascual, que ha tomado posesión en primer lugar, como edil de UP. / Toni Gudiel

Despedida y nueva sustitución en el PP

En el lado contrario, la corporación ha despedido a otro concejal del PP, José María Nisa Castaño, que volvió al ayuntamiento en octubre de 2024 en sustitución de Sergio López y ahora ha decidido marcharse.

Como la siguiente en la lista, Jovita García Hernández, ha renunciado al acta que le correspondería, será finalmente José Antonio Fernández Merchán quien tomará posesión como concejal en un pleno posterior, según ha indicado el secretario municipal.

El adiós de la oposición

Ante la renuncia de Nisa, los primeros en tomar la palabra han sido los portavoces del PSOE y Unidas Podemos, ya que el concejal de Vox no ha acudido al pleno, y ambos han tenido palabras de elogio.

El socialista Alfredo Moreno ha confesado que tenía una "idea preconcebida" de Nisa "alejada de la realidad, para bien". Así, ha subrayado que, como concejal, "se ha tomado en serio informar a la oposición" y recoger sus propuestas y también le ha agradecido su "talante, saber estar y su implicación" porque le han visto abrir y cerrar el parque de Los Pinos, limpiar el parking del puente Trujillo y "remangarse" en problemas de inundaciones.

David Moreno, nuevo concejal del gobierno del PP de Plasencia. / Toni Gudiel

Respeto y agradecimiento han sido sus últimas palabras, que ha compartido la portavoz de UP, Mavi Mata y le ha reconocido un "trabajo bien hecho".

Mata le ha agradecido su implicación en áreas "muy difíciles" y en crisis como la del suministro de agua por el arrastre de las cenizas de los incendios del verano, y también su "seriedad, rigor, transparencia, responsabilidad institucional y su forma de relacionarse con la oposición". De hecho, le ha puesto de ejemplo de "cómo hacer política de verdad. Ha honrado la función pública y le despedimos con cariño y agradecimiento", ha dicho.

Las palabras del concejal

A la hora de decir adiós, José María Nisa ha aludido a su profesión de militar para señalar que "una retirada a tiempo es una gran victoria". Ha afirmado que se marcha contento, pero "está por encima mi salud, física, mental y moral, son fundamentales".

Se va "con la cabeza alta y la mente serena, con honestidad. No he querido distinciones sino mirar por el interés general" y rodeado de un equipo al que ha nombrado uno a uno: Montes, Mora, Ricardo, Isabel, Carmen y la última incorporación, Marta.

Ha dado las gracias también al secretario municipal; a los gerentes de las UTEs con los que ha trabajado, a la oposición, o mejor dicho, sus "compañeros de corporación"; a sus compañeros en el gobierno por sus "ganas de trabajar, profesionalidad, personalidad, talante y creatividad" y les ha dado ánimo porque "sois un gran equipo".

Ha tenido también palabras especiales para uno de ellos, el portavoz y primer teniente de alcalde, José Antonio Hernández, al que ha definido como un "trabajador nato, inteligente" y uno de los "puntales" del ayuntamiento, con mucho "trabajo en la sombra".

Emocionado, se ha dirigido a David Dóniga para decirle: "Alcalde, no he podido estar a sus órdenes" y le ha deseado "la mejor de las suertes" y un futuro "próspero y de largo recorrido".

La respuesta del alcalde

"Qué difícil es esto", ha reconocido Dóniga al tener que despedir a Nisa, con el que empezó en la legislatura del 2011 a 2015, junto a Mayte Díaz y José Antonio Hernández, los ediles que todavía continúan en el equipo de gobierno.

De Nisa ha valorado su "disciplina y responsabilidad en una legislatura que no fue fácil y con unas áreas muy complicadas". También ha destacado su "vocación de servicio público innegable" y, llamándole "Don José María", le ha dado las gracias "por su tiempo porque no había hora del día en que no estuviera implicado", además de su "lealtad a este equipo y a esta ciudad". Pero, por encima de todo, ha resaltado que es "una buena persona".

Así, le ha dicho que el ayuntamiento seguirá siendo "su casa" y él estará "a su disposición. Muchas gracias, amigo", ha finalizado.