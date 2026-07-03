Accidente
Dos heridos por el choque por alcance de dos camiones en el término de Plasencia
Un camión portacoches ha colisionado contra un vehículo tipo grúa que circulaba con un vehículo cargado
La Guardia Civil ha informado de que se va a cortar al tráfico el carril derecho de la circulación
Un accidente entre dos camiones, en el término municipal de Plasencia, ha dejado como resultado dos heridos que, según ha informado la Guardia Civil, serían de carácter leve.
El suceso se ha producido en torno a las 15.25 horas de este viernes, en el punto kilométrico 488,100 de la autovía A-66, en sentido Gijón.
Se va a cortar un carril
Sobre las circunstancias del siniestro, la Guardia Civil ha señalado que ha tenido lugar un choque por alcance de un camión portacoches, que circulaba sin vehículos, y ha colisionado contra otro camión tipo grúa, que sí circulaba cargado con un vehículo.
Se va a proceder a cortar al tráfico el carril derecho de la circulación.
Accidente similar en junio
Se da la circunstancia de que, hace menos de un mes, el 16 de junio, se produjo un accidente similar, en el que chocaron dos vehículos articulados, también en la A-66, aunque sentido Sevilla, y con el mismo resultado, dos heridos leves.
Entonces, fue necesario llevar a cabo un corte total de la A-66 entre los puntos kilométricos 463 y 479 porque los vehículos ocupaban la mayor parte de la vía.
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