Dos heridos por el choque por alcance de dos camiones en el término de Plasencia.

Un accidente entre dos camiones, en el término municipal de Plasencia, ha dejado como resultado dos heridos que, según ha informado la Guardia Civil, serían de carácter leve.

El suceso se ha producido en torno a las 15.25 horas de este viernes, en el punto kilométrico 488,100 de la autovía A-66, en sentido Gijón.

Una imagen del accidente en Plasencia. / GUARDIA CIVIL

Se va a cortar un carril

Sobre las circunstancias del siniestro, la Guardia Civil ha señalado que ha tenido lugar un choque por alcance de un camión portacoches, que circulaba sin vehículos, y ha colisionado contra otro camión tipo grúa, que sí circulaba cargado con un vehículo.

Se va a proceder a cortar al tráfico el carril derecho de la circulación.

Accidente similar en junio

Se da la circunstancia de que, hace menos de un mes, el 16 de junio, se produjo un accidente similar, en el que chocaron dos vehículos articulados, también en la A-66, aunque sentido Sevilla, y con el mismo resultado, dos heridos leves.

Accidente entre dos camiones, también en la A-66, a la altura de Plasencia, en junio. / GUARDIA CIVIL

Entonces, fue necesario llevar a cabo un corte total de la A-66 entre los puntos kilométricos 463 y 479 porque los vehículos ocupaban la mayor parte de la vía.