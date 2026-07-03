El policía fuera de servicio que detuvo a un ladrón en Plasencia: "Estamos para ayudar, no para denunciar"

No hace ni un año que José Silos Barrero se incorporó a la Policía Local de Plasencia, pero gracias a una actuación cuando estaba fuera de servicio, podría decirse que se ha hecho viral. Ha recibido multitud de mensajes al hacerse público que persiguió y alcanzó a un ladrón y, ahora, el Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado un reconocimiento, a instancias del intendente jefe del cuerpo, José Antonio Quijada.

Con 28 años, José Silos es de un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz, Don Álvaro, situado a ocho kilómetros de Mérida, y llegó a la ciudad tras lograr una de las seis plazas que sacó el ayuntamiento. Eso le obligó a dar un cambio a su vida, salir de casa, mudarse con su pareja y empezar una vida nueva lejos de su entorno. Este camino se ha visto ahora recompensado, aunque para él, el día a día ya es una recompensa.

Un sueño desde que era niño

Porque, si algo ha tenido claro siempre, es que quería ser policía. "No me veía haciendo otra cosa en mi vida", cuenta. Aunque no procede de una familia vinculada al cuerpo, desde pequeño ha sentido una atracción especial por los uniformes, los coches patrulla y las motos. "Cuando les veía, tenía que ir a saludarlos, montarme en el coche o preguntarles mil cosas, siempre desde la admiración y el respeto", explica.

Por eso, no dudó en prepararse para entrar en el cuerpo, aunque para llegar a lograr su sueño ha pasado por muchas horas de estudio y renuncias. Silos destaca que su familia ha visto de cerca ese esfuerzo, el tiempo encerrado en casa, los planes familiares que tuvo que dejar pasar y también los momentos que no pudo compartir con su pareja. "Es un trabajo que haces a lo callado, que nadie te ve", resume.

José Silos (izquierda), con el subinspector Gonzalo David, en la jefatura de Plasencia. / Toni Gudiel

Así, tras conseguir la plaza, la alegría fue doble. Para él supuso alcanzar una meta vital; para su familia, ver recompensado todo ese sacrificio. "Hago lo que siempre he soñado", dice y, con los compañeros de Plasencia, además, se ha sentido arropado desde el primer día: "Cuando llegué aquí me sentía como si me conocieran de toda la vida, eso me ha ayudado mucho".

La compra interrumpida

En estos once meses, ha asumido las funciones propias de un agente en turnos y, un día del mes de mayo pasado, cuando se encontraba fuera de servicio, se topó con lo que entonces no pensó que tendría tanta trascendencia.

José explica que había ido a comprar con su pareja al establecimiento Aldi que se encuentra en la avenida de España cuando vio a un hombre al que ya conocía por otras intervenciones anteriores, lo que se denomina un viejo conocido de la policía y precisamente por situaciones relacionadas con hurtos en establecimientos. "En cuanto lo vi, me centré en él", explica. De hecho, dejó de hacer la compra porque intuyó lo que podía pasar.

Según relata, vio cómo el hombre empezó a guardarse numerosas cuñas de queso entre la ropa porque llevaba dos pantalones y dos chaquetas y escondía entre ellos los productos. "Sabía que iba a hurtar, pero hasta que uno no lo ve..."

"Me identifiqué como policía"

En ese momento, el hombre comenzó a caminar hacia el exterior del establecimiento y José Silos echó a correr hacia él, lo paró y se identificó como policía. Le pidió que sacara todo lo que llevaba. Al principio, el hombre no quería, pero acabó sacando los productos. "Habría por lo menos más de quince cuñas de queso", cuenta.

En un momento dado, el hombre intentó escapar por la escalera mecánica, pero el agente le persiguió y volvió a pararle hasta que dejó los dos últimos quesos que llevaba. Pero, "al darme la vuelta para dárselos a una de las encargadas del supermercado", salió corriendo hacia la calle y el policía no lo dudó y se fue tras él.

El agente, en el centro, arropado por compañeros de la plantilla de Plasencia. / Toni Gudiel

Hasta San Lázaro

La persecución a pie terminó en la zona de San Lázaro, a unos 700 metros del establecimiento. José cuenta que, cuando llegaron a la zona y debido a que las trabajadoras del supermercado habían llamado a la Policía Nacional, ya había patrullas a las puertas del barrio y pudieron detenerlo.

Entonces, José regresó al supermercado, donde las empleadas le dieron las gracias y una botella de agua para que se refrescara después de la carrera: "Yo no pido nada, porque a mí me sale", señala.

Ayudar a la gente

Silos explica que, a pesar de estas fuera de servicio ese día, su forma de entender el uniforme va mucho más allá de poner multas. "La gente se piensa que nosotros estamos para denunciar, pero no. Nuestra labor al final es ayudar a las personas y eso es lo que más me gusta de mi trabajo, ayudar".

Ante algunas críticas por presuponer que un policía debe hacer su trabajo aunque esté fuera de servicio, apunta que un policía tiene un deber, pero también debe valorar cada situación con "congruencia, proporcionalidad y oportunidad. Si veo una pelea de cinco contra cinco, no tengo por qué meterme, porque no hay proporcionalidad", señala.

"Lo volvería a hacer"

Aquel día, sin embargo, consideró que sí podía actuar. Estaba con su pareja, era consciente del riesgo y aun así decidió intervenir. "Me veía con fuerza de poder ir a por él", explica y tiene claro que "lo volvería a hacer".

De hecho, se da la circunstancia de que, después de esta actuación, se ha vuelto a encontrar otra vez con el hombre y en el mismo supermercado. José señala que, otro día que también había ido con su pareja, él se quedó en el coche, esperándola en el aparcamiento y lo vio entrar con una mochila.

Enseguida, salió del coche para que le viera y disuadirle si pensaba robar de nuevo. El hombre lo reconoció y le dijo: "Otra vez tú, otra vez tú" y, al final, no llegó a entrar y se marchó.

Una ciudad activa

Después de esta intervención y con su cerca de un año de trabajo en la ciudad, Silos señala que, aunque Plasencia pueda parecer una ciudad tranquila, la labor policial es intensa. "Para ser una ciudad de 40.000 habitantes veo que tiene bastante actividad". Además, a esa carga suma la situación actual de la plantilla. "Ahora que estamos poquitos policías, por otras circunstancias, se nota mucho la carga de trabajo. No se para".

También ha vivido ya intervenciones complicadas dentro del servicio. Recuerda, por ejemplo, un control preventivo de documentación en la zona del centro de salud de La Data en el que una persona se mostró muy agresiva y acabó cometiendo un atentado contra la autoridad, por lo que tuvieron que reducirla.

Lo que enseña la calle

Además, el agente reconoce que la academia enseña, pero que la calle es otra cosa y "nadie te puede preparar para lo que tú puedes ver", afirma recordando un caso de suicidio.

Aun así, asegura que intenta no llevarse el trabajo a casa. No desconecta al cien por cien, admite, pero termina el día con la satisfacción de haber hecho su trabajo lo mejor posible. "Me siento orgulloso de todo lo que hago", afirma.

Por eso, para Silos, ser policía no es solo un empleo. Es una vocación que hoy vive con ilusión. "Yo no puedo decir que voy a trabajar. Me pongo el uniforme y soy el más feliz", resume. Ahora, por ese compromiso, recibirá una felicitación pública del ayuntamiento, una recompensa añadida a una filosofía de trabajo que él entiende como parte natural de su manera de ser policía. "Al final, disfruto el día a día", subraya.