Acuerdo municipal
La subida salarial a la Policía Local de Plasencia encalla y decidirá la Comisión Jurídica de Extremadura
Ha recibido alegaciones e informes técnicos que muestran dudas sobre su legalidad, por lo que el organismo regional valorará si debe anularse
E julio de 2025, el Ayuntamiento de Plasencia aprobó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo relativa a la plantilla de la Policía Local sobre la actualización de su complemento específico. Respondió a un acuerdo al que llegó el equipo de gobierno con el cuerpo, en enero de 2025, en cumplimiento de una promesa electoral y tras numerosas protestas de la plantilla policial en la calle.
Ahora, el pleno ha acordado, con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE y el rechazo de Unidas Podemos, desestimar las alegaciones presentadas por varios policías, entre ellos, el intendente jefe, José Antonio Quijada, el inspector José Antonio Díaz y el subinspector Gonzalo David, y remitir el expediente a la Comisión Jurídica de Extremadura para que dictamine si el acuerdo económico debe declararse nulo o no.
La explicación del concejal del área
El edil de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha señalado en el pleno que no se juzga "que el reconocimiento económico no sea justo", al contrario, y además, ha subrayado que ha quedado demostrada la apuesta del gobierno local "por su policía local" al sacar nuevas plazas a concurso, dotarla de más medios, iniciar la catalogación municipal por su plantilla...
Según ha señalado, el debate es "un problema jurídico sobre el acto administrativo" de la aprobación de esa RPT, que "debe garantizar la legalidad", a raíz de informes técnicos que expresan sus "dudas sobre la validez del acuerdo plenario".
Astasio ha enumerado todos los pasos seguidos por el ayuntamiento desde la aprobación del expediente en enero de 2025 y ha señalado que será la Comisión Jurídica quien dirá "si concurre alguna causa de nulidad" y, en caso afirmativo, "respetaremos el procedimiento legal y su criterio".
La oposición, muy crítica
Ante esto, el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, ha hablado del "embrollo" en el que se ha metido el equipo de gobierno por no llevar el acuerdo con la policía a la mesa de negociación y "negociarlo de manera particular".
Moreno ha subrayado que el gobierno local ha desestimado "alegaciones de 71 empleados de este ayuntamiento" y ha aludido a un informe de la jefa de Personal contrario a un acuerdo "previamente pactado, contrario a derecho y nulo de pleno derecho".
Además, ha afirmado que la policía está en mínimos, con un 25% de agentes en segunda actividad, un 20% de baja y turnos de "dos o tres agentes" en la calle.
Resolver las dudas técnicas
Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, ha señalado que la situación actual es consecuencia de "una decisión política que se hizo mal, para cumplir una promesa electoral".
Sobre la afirmación de que con la Policía Local comenzó la catalogación del personal municipal, Mata ha criticado que "la catalogación vino después" porque primero se dictó un decreto de alcaldía "modificando la RPT y aumentado los salarios de la policía por encima de la ley".
Como réplica, el concejal delegado ha contestado que todo se ha elaborado "con absoluto rigor, voluntad de hacer bien las cosas, participación, enorme dedicación" y no fue una decisión "arbitraria ni improvisada". No obstante, para resolver las dudas técnicas, se ha decidido remitir el acuerdo a la Comisión Jurídica de Extremadura.
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