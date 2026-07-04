La defensa de Díaz pide 1 año y 21 meses de prisión para su excompañera Belinda Martín en Plasencia

La fase de instrucción del caso de los insultos realizados presuntamente por la concejala del PP de Plasencia Belinda Martín contra su excompañero en el gobierno local Luis Domingo Díaz a través de comentarios en un periódico ya ha finalizado y las partes ya pueden remitir al juzgado sus escritos de acusación para pedir la apertura de juicio oral o solicitar el archivo de las actuaciones.

De momento, la defensa de Díaz, que actúa como acusación particular, ya ha presentado su escrito, en el que pide que haya juicio y, para la edil, tanto penas de prisión como económicas.

Las penas solicitadas

En concreto y, según ha podido saber este periódico, ha solicitado un total de 1 año y 21 meses de prisión, el pago de multas diarias durante un periodo de 19 meses y una indemnización de 60.000 euros.

La defensa del actual director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia considera que Martín ha cometido un delito contra los derechos fundamentales, por el que pide la pena de 18 meses de prisión y el pago de una multa durante 10 meses.

Subsidiariamente, ha solicitado, por un delito de injurias graves con publicidad, la pena de 9 meses de multa, a razón de 20 euros diarios.

Finalmente, por un delito de lesiones, ha reclamado un año y 3 meses de prisión. A esto ha sumado una indemnización de 60.000 euros, que también solicitó en el acto de conciliación que tuvo lugar en octubre del año pasado y terminó sin acuerdo.

Luis Domingo Díaz, cuando entró en el gobierno del PP en 2015. / Toni Gudiel

Denegada una petición de la Fiscalía

La Fiscalía todavía no ha presentado su escrito, pero sí solicitó un examen forense a Díaz previo al auto de apertura del juicio, que ha desestimado la juez. No obstante, la defensa del exconcejal sí ha pedido que el médico forense comparezca durante el juicio sobre los informes médicos realizados y las consecuencias psíquicas que provocaron en su cliente los comentarios de la concejala.

Respecto a la solicitud de la Fiscalía, la juez ha dicho que no es necesaria y que el periodo de instrucción ya ha finalizado y se ha extendido durante más de un año y medio, por lo que se podía haber solicitado hace tiempo.

Además, ha apuntado que ese examen forense no es preceptivo para poder realizar la acusación, que es el proceso actual. Cabe señalar que todas las partes se adhirieron a esa petición.

Consecuencias de los comentarios

El objetivo era contar con más pruebas de que los comentarios de la concejala fueron los causantes de un "síndrome de ansiedad generalizada", como apuntaba la juez en un auto del mes de mayo.

Los comentarios se produjeron a raíz del nombramiento de Díaz como director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia y, según su defensa, el estado de ansiedad y la asistencia sanitaria que tuvo que recibir Díaz tras leerlos fueron provocados por estos.

Cabe señalar que los comentarios que aparecieron en un periódico fueron realizados por más de una persona, pero la investigación de la Policía Nacional solo ha permitido identificar a la concejala como una de las presuntas autoras.

Ha reconocido que hizo comentarios

No obstante, la edil ha reconocido públicamente que realizó los comentarios, pero, según ha señalado, "en el ejercicio legítimo de mi derecho a la libertad de expresión". Además, dijo en la sesión de conciliación que, "desde la voluntad de entendimiento y en un ejercicio de buena fe, lamento sinceramente el malestar que el señor Díaz haya podido sentir. Esta disposición al diálogo no implica admitir hechos o responsabilidades que no me corresponden, pero sí refleja mi deseo de resolver las diferencias de manera respetuosa y no litigiosa".

Por otro lado, Díaz ha dicho hasta ahora que presentó la querella cuando conoció los comentarios, pero sin saber que su excompañera podría haber proferido algunos. Por eso, tras salir a la luz el nombre de Belinda Martín, afirmó que "fue muy duro" para él. "Ha sido una gran decepción y una sorpresa muy desagradable que me ha hecho sentirme aún peor de lo que ya estaba", ha dicho el exconcejal.

Lo que ha dicho la juez

Con todo, la juez que lleva el caso ha expresado en su último auto que ve "indicios de criminalidad" en la actitud de la concejala y considera que se hicieron "con ánimo de menoscabar la integridad moral de Díaz y denigrar su dignidad por razón de su orientación sexual".

También ha señalado que los insultos llegaron a provocar en el exconcejal "un síndrome de ansiedad generalizada".

Solo es necesario que una de las partes pida la apertura del juicio para que este tenga lugar, con lo cual no hay dudas de que se llevará a cabo. En el acto de conciliación las partes no llegaron a un acuerdo porque la procuradora y la abogada de Martín rechazaron la propuesta de la defensa de Díaz, que ya incluía la cantidad económica de 60.000 euros por daños morales, junto a la solicitud de que la concejala le pidiera perdón y se retractara públicamente de sus comentarios.