Las infraestructuras que tiene Plasencia y las que aún espera: de Martín Palomino al tren de alta velocidad

Plasencia ha ganado en las últimas décadas diversas infraestructuras, rondas, accesos, nuevos viales y mantiene desde hace más tiempo aún puentes abiertos al tráfico, estación de tren y la estación de autobuses. Son infraestructuras que usan a diario vecinos, trabajadores, estudiantes y visitantes.

Pero el mapa sigue incompleto porque la capital del Jerte mantiene varias demandas encima de la mesa y son además de gran importancia. Se trata del arreglo del acceso por la zona sur a través de Martín Palomino y la avenida de España; la anunciada remodelación de otras avenidas; otro puente sobre el Jerte; una nueva estación para el paso de la alta velocidad y la recuperación del tren Ruta de la Plata.

Las rondas y accesos

Entre las infraestructuras que ya tiene Plasencia figuran sus rondas. La ronda norte, más antigua, permitió sacar tráfico del centro y facilitar los desplazamientos por esa parte de la ciudad, sobre todo para salir hacia Cáceres y la zona de Salamanca. Después, llegó la ronda sur, ejecutada por la Junta de Extremadura, que abrió otra vía de comunicación, en este caso hacia la zona de Malpartida de Plasencia y las comarcas del Valle del Jerte y La Vera.

A ese esquema se sumó el desdoblamiento de la carretera de Montehermoso, una mejora del acceso por la EX-370 que también impulsó la Junta. La actuación se dividió en dos fases y se completó con un nuevo vial, que unió el acceso a través de este desdoblamiento con la ronda sur, una conexión inaugurada por la presidenta de la Junta y pensada para descargar tráfico por la travesía principal de la ciudad.

Fotogalería | Infraestructuras que tiene y que le faltan a Plasencia /

Pero no todos los accesos están resueltos. La actuación más demandada sigue estando en la zona sur, con el acondicionamiento de las avenidas Martín Palomino y España, antigua N-630. La Junta aprobó definitivamente el proyecto de trazado en marzo de 2025 y el vicepresidente y consejero Abel Bautista ha anunciado que la licitación de las obras se aprobará en breve en el Consejo de Gobierno.

La gran obra pendiente

La intervención de Martín Palomino y avenida de España es, además, la de mayor carga presupuestaria en los presupuestos de la Junta. Aparece distribuida en cuatro ejercicios, hasta 2029: 720.514 euros en 2026, 8.374.165 euros en 2027, 7.616.640 euros en 2028 y 22.986 euros en 2029. En total, asciende a 16.734.305 euros.

En cuanto a las grandes avenidas, también está pendiente la remodelación de parte de la avenida de España, Calvo Sotelo y la avenida del Valle. El Ministerio de Transportes ya ha aprobado definitivamente el proyecto de trazado para adecuarlas, con una inversión prevista de 2,9 millones de euros en un tramo de 2,16 kilómetros, pero nada se ha vuelto a saber del proyecto.

Los puentes

Respecto a los puentes, Plasencia cuenta con varios abiertos al tráfico. Tras dejar solo para peatones el puente Nuevo, uno de los más antiguos de la ciudad, conserva otros como el de Gutiérrez Mellado, Trujillo y Adolfo Suárez.

Sin embargo, hace décadas que no se construye un nuevo puente sobre el Jerte. La Junta de Extremadura ha iniciado ya la tramitación del próximo, que estará ubicado entre la avenida del Valle y la circunvalación sur y contará con 50.000 euros en los presupuestos de la Junta de 2026 y 500.000 en 2027. El total previsto asciende a 550.000 euros, todavía insuficiente para su construcción.

El autobús

Para el transporte en autobús, Plasencia dispone, en el caso del interurbano, de la estación de autobuses en la calle Tornavacas, que permite la conexión con destinos como Madrid, Salamanca, Cáceres, Mérida, Badajoz, Sevilla, Valladolid, León, Béjar o Hervás, entre otros.

La estación ha pasado por obras de mejora de accesibilidad ejecutadas por la Junta, con una inversión de 300.000 euros en Plasencia. Aun así, el servicio interurbano ha recibido muchas críticas de usuarios, sobre todo por los horarios y las frecuencias, una queja que sigue presente pese a las mejoras realizadas en el edificio.

También la Junta ha destinado una nueva partida en sus presupuestos para seguir realizando mejoras energéticas, por valor de 633.470 euros.

Autobuses urbanos

En cuanto a la movilidad urbana, la ciudad dispone del servicio de autobús urbano y el ayuntamiento está en pleno proceso de elaboración de los pliegos para sacar de nuevo a licitación el contrato, después de que el actual con la adjudicataria ya haya finalizado.

No obstante, la cooperativa Los Arcos continúa prestando el servicio para garantizar que los autobuses sigan funcionando mientras se prepara la nueva contratación. Pese a todo, el servicio continúa recibiendo críticas, sobre todo, por los retrasos en las frecuencias de paso y el estado de los autobuses, la mayoría de segunda.

La estación de tren

En el apartado de infraestructuras ferroviarias, la estación de tren de Plasencia dispone de servicios de Larga Distancia y Media Distancia y ha pasado por obras de reforma recientemente, sin embargo, no resuelve una de las grandes cuestiones pendientes: el futuro paso de la alta velocidad por Plasencia.

De hecho, el 30 de octubre de este año finalizará el plazo de ejecución del estudio informativo de la nueva estación de tren, la que permitirá el paso de la alta velocidad. Entonces, está previsto que se conozca qué ubicación será la propuesta y elegida para esta nueva infraestructura, aunque aún falta por definir cuándo estará en funcionamiento.

Apuesta social por Fuentidueñas

Siguiendo su línea reivindicativa, la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura y la Asociación de Amigos del Ferrocarril se han unido para demandar la entrada en servicio de esta nueva estación a finales de 2028, tras culminar la construcción del tramo Plasencia-Talayuela. Ambas entidades apuestan por quela estación se ubique en el entorno de Fuentidueñas.

Su puesta en servicio es vital porque, para Plasencia, no es solo una estación, es una puerta de entrada para viajeros, turismo, servicios y actividad económica.

La Ruta de la Plata

La otra gran reivindicación ferroviaria es la reapertura del tren Ruta de la Plata, una demanda histórica para Extremadura y para todo el oeste peninsular. Su recuperación permitiría mejorar la conexión ferroviaria del territorio y abrir nuevas oportunidades logísticas, empresariales y turísticas.

El Ministerio de Transportes mantiene en marcha el estudio de viabilidad del corredor Plasencia-León, previo a un eventual estudio informativo, con análisis de alternativas, demanda y coste-beneficio. Plasencia ha pedido que, al menos, se agilice el tramo hacia Salamanca, que supondría importantes beneficios para placentinos, comarcanos y visitantes.

Una demanda en Europa

Recientemente, la Cámara de Comercio de Cáceres ha llevado también esa reivindicación a Estrasburgo durante una misión comercial e institucional para acercar las empresas de la provincia a las instituciones europeas.

Entre las prioridades trasladadas, ha situado precisamente el avance en infraestructuras estratégicas como el tren Ruta de la Plata. Es una reclamación que Plasencia siente como propia porque reforzaría su papel como nudo del norte de Extremadura y del oeste peninsular.