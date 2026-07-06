José María Nisa, concejal dimitido en Plasencia: "Ningún cargo público con un proceso judidicial debería ser reforzado"

El pasado viernes, en su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Plasencia, José María Nisa no dio muchas explicaciones sobre su marcha. Aludió a la salud, señalando que es "un factor importante" para él, la física, la mental y la moral, dijo.

También afirmó que "una retirada a tiempo es una victoria", e insistió, emocionándose al dirigirse al nuevo alcalde y compañero durante años David Dóniga que, por encima de permanecer en el gobierno local, "está mi salud".

El proceso judicial, clave

Ya sin responsabilidades en el gobierno y con la libertad de ser un ciudadano sin cargo público, Nisa ha querido ahondar más en los motivos de su marcha y ha aludido directamente al proceso judicial en el que está inmersa la concejala Belinda Martín por insultos hacia su excompañero del PP en el gobierno Luis Domingo Díaz.

Este hecho, unido al respaldo político que la edil ha recibido hasta ahora del gobierno local, aun mayor tras la marcha de Fernando Pizarro son, según ha explicado Nisa, los motivos de la decisión que ha tomado.

Críticas por el amparo y refuerzo político

En primer lugar, ha querido aclarar que "siempre he apoyado y apoyaré la presunción de inocencia, como no puede entenderse de otra manera, ya que es un derecho fundamental que tenemos todas las personas".

Sin embargo, también considera que "ningún cargo público que ejerza como tal y esté en un proceso judicial, debe ser amparado y reforzado políticamente. Esto ha conllevado que tome la decisión de renunciar a mi acta de concejal".

La edil (en el centro), de camino al juzgado, acompañada por dos concejales. / Toni Gudiel

Expediente anunciado por el partido

Cabe señalar que, tras conocerse que se habían abierto diligencias por un delito de odio cometido presuntamente por la concejala contra Díaz a través de insultos en comentarios en un medio de comunicación, bajo seudónimo, y que debía declarar como investigada, el PP de Extremadura anunció la apertura de un expediente.

El portavoz del grupo popular extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, dijo entonces, en septiembre de 2025, que no tenía conocimiento de los hechos, pero que, "de confirmarse, sí les podemos decir que son hechos muy graves, pero lo que sí que me van a permitir es que no pueda ir mucho más allá en esta valoración para esperar también al resultado de la investigación judicial que hay abierta".

"Indicios de criminalidad"

Desde entonces, el PP no se ha vuelto a pronunciar y, paralelamente, se ha hecho público un auto de la juez que considera que existen "indicios de criminalidad" en los comentarios proferidos por Martín hacia Díaz y ella misma ha reconocido que los realizó, aunque en el ejercicio de su "libertad de expresión".

Por otro lado, pese a la evolución del caso, que derivará en juicio porque así lo ha pedido la defensa de Díaz, que ha solicitado penas de cárcel y económicas, el gobierno local del Ayuntamiento de Plasencia tampoco ha tomado ninguna medida.

Más delegaciones y peso

Es más, después de la renuncia de Fernando Pizarro, el nuevo alcalde, David Dóniga, ha dado a Martín más delegaciones y la ha nombrado su número 2, después del portavoz del gobierno y primer teniente de alcalde, José Antonio Hernández. Martín es desde el pasado viernes la segunda teniente de alcalde y gestiona las áreas de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial, Gestión Urbanística, Centro Histórico, Ocupación de Vía Pública, Limpieza, Medio Ambiente, Parques, Jardines y Gestión Integral del Agua.

Precisamente, las cuatro últimas las llevaba el concejal José María Nisa para quien Belinda Martín tuvo también palabras de despedida en el pleno de su renuncia. Le agradeció "su trabajo en este tiempo" y le deseó "lo mejor de corazón".

En su día, al conocerse el proceso judicial, Fernando Pizarro mostró "todo el respeto al procedimiento" y, sobre el expediente abierto por el PP regional, dijo que "lo que haga el partido regional es lo que hace el partido en Plasencia".