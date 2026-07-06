¿Qué pasa con el servicio de taxis en Plasencia? El PSOE denuncia quejas

¿Hay problemas con el servicio del taxi en Plasencia? El grupo municipal del PSOE afirma que sí y ha denunciado públicamente en el pleno que se están produciendo "reiteradas quejas" por el servicio, que, en su opinión, lo hacen ya "insostenible".

Desde la asociación que reúne a los taxistas, han señalado que las quejas de usuarios responden a "momentos puntuales" de alta demanda en los que no pueden atender todas las llamadas y el ayuntamiento ya ha concertado una reunión.

La denuncia del PSOE

Sin embargo, para el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, el problema va más allá de esa situación. Según señaló en el pleno el pasado viernes, "es prácticamente imposible coger un taxi en Plasencia" porque "las llamadas no son atendidas, los taxis no acuden, las paradas están habitualmente vacías..."

Imagen de archivo de la parada de taxis de la puerta del Sol de Plasencia. / Toni Gudiel

Asegura el socialista que todo está afectando a la "calidad" del servicio del taxi en la ciudad y, dado que está sujeto a licencia municipal, ha pedido al alcalde, David Dóniga, que convoque una reunión urgente con el sector para abordar "esta problemática, el déficit de cobertura, el número de licencias y la organización de la centralita", entre otros aspectos.

Delegación para el nuevo concejal

Como respuesta, Dóniga ha explicado que, aunque actualmente él ostenta las delegaciones de Transportes y Movilidad, será el concejal que se incorporará al ayuntamiento en sustitución de José María Nisa -José Antonio Fernández Merchán- quien se hará cargo de las áreas.

No obstante, ha anunciado que ya estaba prevista una reunión con el colectivo de taxistas, fijada para este martes, 7 de julio. Sin embargo, no se podrá llevar a cabo porque el presidente no se encuentra esta semana en Plasencia y la asociación ha pedido al ayuntamiento una nueva fecha para el encuentro.

La asociación del taxi se defiende

Precisamente, desde el sector del taxi han señalado que la situación de esperas de clientes se produce en "momentos puntuales con alta demanda" y mucho tráfico, en que coinciden varias llamadas a la vez.

Sobre el servicio de radiotaxi de recogida de llamadas, han aclarado que no funciona solo para Plasencia, sino a nivel nacional porque sería "inasumible" por los 28 taxistas de Plasencia costearlo y han afirmado que las demoras en ocasiones no se dan únicamente en la ciudad, "eso pasa en toda España".

Piden una marquesina para la puerta del Sol

Sí han señalado que "siempre hay alguna cosa que mejorar, pero hay cosas que suceden y no son culpa nuestra". A la vez, han subrayado algunas de sus necesidades como la instalación de alguna marquesina o actuación que dé sombra a la parada de la puerta del Sol porque "nos achicharramos y los coches no pueden estar ahí mucho tiempo", sobre todo en momentos de ola de calor como el actual.

También señalan que hay un árbol en la zona donde acuden numerosos pájaros y los vehículos acaban llenos de excrementos, motivo por el que en muchas ocasiones no están en la parada.

"Hay otras que sí estamos todos y no llama nadie y, a veces, llaman varias personas para la misma parada y, cuando llegas, hay gente que te engaña y dice que ha llamado antes y se monta..."

En suma, muchas circunstancias que también quieren tratar con el ayuntamiento en la próxima reunión.