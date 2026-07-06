El PP de Extremadura suspende el expediente abierto a la edil de Plasencia Belinda Martín "hasta que evolucione la causa judicial"

A raíz de las declaraciones del ya exconcejal del gobierno del PP de Plasencia José María Nisa sobre los motivos de su marcha, justificada en el amparo y refuerzo del papel de su excompañera Belinda Martín en el ayuntamiento, pese a estar inmersa en un proceso judicial por críticas a otro exconcejal, el PP regional y otros partidos con representación municipal se han pronunciado sobre la situación.

Aunque Nisa dijo en el pleno donde se hizo efectiva su renuncia que se iba por motivos de salud "física, mental y moral", este lunes ha ahondado en las causas con estas palabras: "Ningún cargo público que ejerza como tal y esté en un proceso judicial, debe ser amparado y reforzado políticamente. Esto ha conllevado que tome la decisión de renunciar a mi acta de concejal".

Belinda Martín (abajo a la derecha), en el último pleno, con Nisa, detrás en el centro. / Toni Gudiel

La decisión del PP de Extremadura

El gobierno local se ha remitido a lo que Nisa dijo en el pleno de su despedida, mientras que el portavoz del PP en Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha señalado este lunes que el partido respeta la decisión del concejal y "le damos las gracias por todo el tiempo dedicado a la ciudad de Plasencia".

Sobre la situación judicial de la concejala, ahora segunda teniente de alcalde y edil de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial, Gestión Urbanística, Centro Histórico, Ocupación de Vía Pública, Limpieza, Medio Ambiente, Parques, Jardines y Gestión Integral del Agua, en septiembre de 2025, el entonces portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, dijo que se había abierto un expediente informativo.

Ahora, el nuevo portavoz ha indicado que "el expediente está suspendido hasta que evolucione la causa judicial". Además, ha apuntado que, "desde el Partido Popular de Extremadura, contamos con el Comité de Derechos y Garantías, que es un órgano independiente y que se pronunciará y aplicará los estatutos y, en base a esto, pues tomarán la decisión correspondiente".

Reacciones del PSOE

Desde el PSOE, el secretario general de Plasencia y portavoz del grupo municipal, Alfredo Moreno, ha afirmado que la renuncia de Nisa pone de manifiesto "la situación actual del partido popular en Plasencia, que se encuentra en una fase de desmembramiento absoluto y fruto de ello son las situaciones que se están dando, compañeros que se denuncian judicialmente, peleas constantes en el seno del gobierno, dimisiones…"

El portavoz del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno. / Toni Gudiel

En su opinión, "quien paga el pato de todas estas desavenencias son los ciudadanos, que tienen que sufrir la falta de gestión de un grupo desunido, desgastado, sin ideas y que ha sumido a Plasencia en una decadencia que costará levantarla mucho tiempo".

Por otro lado, la edil socialista y alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez Tapia, ha mostrado también su opinión para señalar que "no es que exista un proceso judicial, que también, es que la propia concejala ha reconocido los hechos". Además, ha afirmado, en el mismo sentido que Nisa: "No puedo entender, no ya que se mantenga, sino que se premie políticamente a quien ha reconocido que ha obrado así" y ha dado las gracias al exconcejal por su gesto y demostrar "que no somos todos iguales".

El concejal de Vox

Por su parte, el concejal de Vox en el ayuntamiento, Álvaro Sánchez-Ocaña, que no pudo asistir el viernes al pleno, ha aprovechado para destacar la labor del concejal saliente, al que ha definido como una persona "con vocación de servicio público de verdad, entregado a Plasencia, transparente, riguroso y que ha contado con la oposición siempre, lo que no hacen los demás concejales en una mayoría absoluta".

El concejal de Vox en Plasencia, Álvaro Sánchez-Ocaña (al fondo). / Toni Gudiel

Sobre el caso judicial en el que está inmersa Martín, ha indicado su "respeto a la presunción de inocencia" y, una vez que haya sentencia, "que decida el PP a nivel interno".

No obstante, en su opinión y, al igual que Moreno, considera que la renuncia de Nisa "pone de manifiesto las fisuras internas dentro del PP de Plasencia que, ya eran manifiestas con Fernando Pizarro, pero ahora, imagino que, debido a la cercanía de las elecciones municipales, se empezarán a mover las fichas en el tablero de ajedrez para que quién es el próximo candidato o candidata a la alcaldía". Por eso, ha dicho que, "si pensamos a nivel personalista, quien se va a ver perjudicada va a ser la ciudad".

Actualidad sobre el caso

En cuanto a la situación actual del caso, de momento, solo la acusación particular, que defiende a Luis Domingo Díaz, ha presentado su escrito ante el juzgado, en el que ha perdido la apertura de juicio y la pena de 18 meses de prisión y el pago de una multa durante 10 meses por un delito contra los derechos fundamentales.

Subsidiariamente, ha solicitado, por un delito de injurias graves con publicidad, la pena de 9 meses de multa, a razón de 20 euros diarios. Finalmente, por un delito de lesiones, ha reclamado un año y 3 meses de prisión y a esto ha sumado una indemnización de 60.000 euros.

La fiscalía todavía no ha presentado escrito de acusación, aunque existe también la posibilidad de que no lo haga y la defensa de Martín pedirá el sobreseimiento de la causa.

El origen de la querella

Cabe señalar que la instrucción se inició tras una querella de Díaz, excompañero de Martín en la bancada del PP durante cuatro años, por insultos emitidos en los comentarios de un medio de comunicación que anunciaba el nombramiento del exedil como director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia.

La Policía Nacional averiguó que algunos comentarios -relativos a su escasa capacidad para el puesto y su orientación sexual- los había proferido Martín y ella misma lo ha reconocido, señalando que los hizo en su derecho a la "libertad de expresión". Para la juez, sin embargo, hay "indicios de criminalidad" en un auto que puso fin al periodo de instrucción.