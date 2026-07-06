De Sevilla a Plasencia sin dejar el Betis: la historia de una peña nacida entre amigos

Hay sentimientos tan profundos que se llevan siempre consigo, aunque cambies de ciudad. Lara González Sanz llegó a Plasencia desde Sevilla por circunstancias familiares, pero el Betis ha seguido ocupando el mismo lugar de siempre en su vida. Socia del club desde hace 40 años (1986), comparte esa afición con su marido y su hijo, también béticos, y la ha convertido en una forma de mantenerse unida a su gente.

De esa manera de vivir el fútbol nació la Peña Bética Vlada Stosic de Plasencia, un grupo de 36 socios que no busca crecer deprisa ni hacer ruido, sino viajar y compartir una pasión que, para sus miembros, va mucho más allá de los resultados.

Una peña nacida después de una final

La idea de crear la peña surgió en 2022, el año en que el Betis ganó la Copa del Rey. Lara, su marido, su hijo y varios compañeros de trabajo, junto con sus parejas, viajaron a la final y de aquel desplazamiento salió algo más que un recuerdo, la decisión de crear la peña en Plasencia.

Miembros de la peña bética de Plasencia. / Toni Gudiel

Al grupo se fueron sumando amigos de la ciudad y también aficionados de otras localidades del entorno, como Jerte, Piornal y Cabezuela. La peña todavía no tiene sede, en parte porque ha crecido sobre todo por el boca a boca y son pocos miembros, aunque Lara asegura que hay mucha afición en la ciudad, pero muchos ya son socios del club en Sevilla. Aun así, lo tiene claro: "Todo el que venga, bienvenido será".

El nombre de un padrino especial

La peña lleva el nombre de Vlada Stosic, exjugador del Betis de la época de Alfonso y amigo personal de Lara y su familia. No obstante, explica que le pidieron autorización para utilizar su nombre y él aceptó, además de apadrinar la entidad.

En cuanto a su actividad, está muy ligada a los desplazamientos. Sus socios van a partidos siempre que pueden y han viajado por toda España y también a citas europeas, como Polonia o Florencia. Cuando no reúnen suficientes personas para llenar un autobús, comparten viaje con la Peña Bética de Salamanca, explica Lara.

Además, celebran una comida anual y, el próximo 8 de agosto, participarán en el primer encuentro de peñas béticas de Extremadura, previsto en Fuentes de León. La intención es que, si la cita funciona, pueda repetirse cada año en una localidad diferente.

Familias, niños y rivalidad sana

Respecto a los miembros de la peña, reúne a varias generaciones. Hay niños de 7, 8 y 10 años, adolescentes y adultos que, en su mayoría, se mueven entre los 40 y los 60 años. Además, Lara calcula que la presencia femenina ronda el 50%, porque muchas familias y matrimonios forman parte del grupo.

La rivalidad futbolística también se vive con naturalidad. Tienen amigos béticos y sevillistas y el pique aparece sobre todo en los derbis, pero siempre "desde el cachondeo y la convivencia". En Plasencia, han mantenido contacto con la peña del Barça y con la del Madrid, y están a la espera de una convivencia entre las peñas futbolísticas de la ciudad.

"Una manera de vivir"

Cuando se le pregunta qué tiene el Betis, Lara no tiene palabras y afirma que "no se puede explicar". Para ella es "una manera de vivir", una forma de estar con los suyos, con su gente, de organizar los domingos y de sentir algo que se lleva dentro desde pequeño y se transmite de padres a hijos.

De hecho, destaca que llevó a su hijo al campo por primera vez con apenas "cinco meses". Desde entonces, el Betis forma parte del día a día familiar y, aunque vivan en Plasencia, siguen viajando al estadio "domingo sí y domingo no, no nos importan los kilómetros". Es más, confiesa que han llegado a comprarse una caravana para "poder viajar con el Betis".

Turnos, vacaciones y recuerdos

La pasión también exige cuadrar agendas laborales, pero de momento no han tenido problemas. Lara explica que trabaja en un supermercado y su marido en la construcción, y ambos intentan organizar sus turnos y descansos en función del calendario del Betis. Sus compañeros ya saben que "yo doblo turnos cuando haga falta, pero siempre que no juegue el Betis".

Uno de los viajes que recuerda con más emoción fue la final en Polonia. El Betis perdió, pero para ellos la experiencia fue "espectacular". Para no tener problemas en el trabajo, no dudado con coger vacaciones esa semana y el resultado fue inolvidable porque "nos reencontramos con amigos a los que hacía 15 años que no veíamos". Eso fue lo verdaderamente importante, más allá de ganar o perder.

Nombres que marcan épocas

Sobre los nombres propios del Betis, Lara cita a Joaquín por su carisma, a Gordillo, a Alfonso y también a futbolistas actuales. Cada uno, explica, ha dejado algo en generaciones diferentes.

Pero si tiene que quedarse con dos, elige a Rubén Castro y Jorge Molina. Considera que son parte de una etapa que muchos béticos recuerdan con especial cariño y que sigue muy presente en conversaciones de peña, viajes y sobremesas.

Una peña abierta a nuevos béticos

La Peña Bética Vlada Stosic de Plasencia quiere seguir creciendo, pero sin perder su esencia de grupo cercano. Lara cree que en la ciudad hay más aficionados al Betis de los que figuran como socios, aunque muchos mantienen su vinculación directa con el club en Sevilla. Todo el que quiera sumarse puede hacerlo contactando con ella en el teléfono 639 51 35 33. Asegura que le recibirán "con los brazos abiertos".

Además, para animar a nuevos miembros, la peña prepara este año una promoción con sorteo de entradas, bufandas de regalo y más actividades. En esta peña, quien sea del Betis y quiera compartir viajes, partidos y encuentros, tendrá un sitio porque para Lara y los suyos, el Betis no es solo un equipo, es una forma de vivirlo acompañados.