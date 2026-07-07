'Kanalla!', la firma de un nuevo grafitero en las calles de Plasencia.

Los grafitis no son nada nuevo, ni en Plasencia ni en el resto de ciudades de Extremadura o España. En muchos casos, los dibujos que pueblan paredes son letras o nombres ininteligibles, que a veces se superponen, sin embargo, en otros, son firmas fácilmente identificables, seña de identidad del grafitero de turno.

Plasencia mantiene bastante controlado el grafiti ilegal gracias a sus espacios para el arte urbano, una iniciativa ideada por la Concejalía de Juventud con la escuela municipal de arte urbano y que se ha mantenido en el tiempo gracias a artistas como Jesús Mateos Brea o Misterpiro, con su festival de arte urbano anual.

La nueva firma

Ahora bien, siempre ha habido grafiteros, que no artistas, que han ido por libre y es el caso de nombres como Loky o Cazú y, ahora, hay una nueva firma que está empezando a extenderse por espaciosde Plasencia: Kanalla!

Así lo escribe, con K en lugar de con C y con una sola exclamación al final, como la gramática inglesa, o más bien como es habitual escribir en aplicaciones como WhatsApp o redes sociales.

En la plaza del homenaje a Robe y Chinato

De momento, el autor detrás de la firma la ha estampado en espacios públicos de las zonas de Miralvalle y La Mazuela. La plaza Puerto de Béjar ha sido uno de ellos, aunque tímidamente. Se trata de la plaza en la que el artista Jesús Mateos Brea ha plasmado con imágenes y letras uno de los homenajes del ayuntamiento a Robe y Manolillo Chinato.

Primero, Brea pintó de negro todas las paredes en las que iba a intervenir y, en una de ellas, en el canto de un muro, como si no quisiera dañar su arte, ha puesto su Kanalla! y también, de paso, en una farola próxima.

La firma de 'Kanalla!', en una farola junto a la plaza Puerto de Béjar. / Toni Gudiel

Ya en la zona de La Mazuela, su firma aparece por partida doble en el exterior de un centro de transformación eléctrico.

Cazú y Trece

La Policía Local ya tiene conocimiento de la existencia de este nuevo grafitero, o al menos, de que va estampando su firma en distintos espacios públicos, como hicieron sus antecesores, que corrieron distinta suerte.

Por un lado, quienes firmaba como Cazú y Trece no pudieron ser identificados, al menos que haya trascendido. En septiembre de 2021, la policía pidió la colaboración ciudadana para localizarlos, pero nada se volvió a saber.

La firma de 'Cazú', en un bloque vecinal de Plasencia. / Toni Gudiel

El precedente de Loky

Quien sí fue sorprendido in fraganti fue el autor de la firma de Loky. Ocurrió en 2015, cuando tenía 36 años y, en 2022, tuvo que pasar por un juicio. Se había convertido en el vándalo más buscado, por ser al autor "más lesivo" con el patrimonio público y privado, en palabras del entonces edil de Interior, José María Nisa.

Un servicio de vigilancia nocturna y voluntario por parte de agentes de la Policía Local le sorprendió y, aunque al principio negó ser el autor de las pintadas, después, alegó que sufría de insomnio y estampar su firma le relajaba.

La empresa de limpieza calculó los daños que había provocado en contenedores en más de 10.000 euros y una comunidad vecinal valoró otros sufridos en 8.000 euros.

La policía llegó a contabilizar solo en la avenida de Extremadura cerca de 150 pintadas.

La firma de Loky todavía se mantiene en algunos espacios de Plasencia. / Toni Gudiel

Multa e indemnización

La Fiscalía llegó a pedir una pena de cuatro años de prisión por un delito contra el patrimonio al haber estampado su firma en el puente Trujillo, pero finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y su condena fue de multa de 2 euros al día durante 24 meses y un día por la pintada en el puente Trujillo y otros 2 euros al día durante 15 meses y 1 día por los daños en edificios, cocheras, empresas, papeleras, contenedores y otros espacios, en total, 2.344 euros.

Pero además, como más de 40 perjudicados denunciaron los grafitis que realizó, el acuerdo contempló una indemnización en concepto de responsabilidad civil que superó los 31.000 euros.

Más de 400 pintadas

A las puertas del juzgado, dijo que no volvería a hacerlo: "No quiero pasar por aquí -el juzgado- otra vez". Sin embargo, su firma se mantiene todavía en algunos edificios y espacios de la ciudad, también en la zona de Miralvalle y otras próximas.

A Loky le pilló la Policía Local in fraganti el 29 de enero del 2015, después de varios meses haciendo pintadas por toda la ciudad, más de 400, y sentó un precedente para todos los que quisieron y quieren seguir su camino: pillarles es difícil porque hay que cogerles in fraganti, pero no imposible.