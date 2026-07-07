El San Miguel lanza una beca para que niñas sub-14 puedan jugar al fútbol en Plasencia

El Club Polideportivo San Miguel-Plasencia quiere que más niñas puedan jugar al fútbol desde pequeñas. Para ello, ha puesto en marcha varias iniciativas, entre ellas, la beca Paula Serrano, una ayuda social y deportiva dirigida a niñas sub-14 y a sus familias.

Esta es una de las novedades de la temporada 2026/2027 y nace con un objetivo, abrir el fútbol femenino a más hogares de Plasencia y la zona norte. Junto a la beca, el club recuperará los entrenamientos abiertos de agosto y creará la cuota guerrera para facilitar que niñas que juegan al fútbol sala puedan competir también en césped artificial.

La flamante beca

Respecto a la beca Paula Serrano, nace desde la sección femenina del CP San Miguel-Plasencia como una iniciativa de carácter social y deportivo. Según ha explicado el club, su finalidad es acercar el fútbol a las más pequeñas y a sus familias, utilizando el deporte como una herramienta de crecimiento, convivencia y formación.

El club quiere que cualquier niña de categoría sub-14, desde prebenjamín hasta infantil, pueda encontrar una oportunidad para entrar en el fútbol femenino. La ayuda está pensada especialmente para familias monoparentales, familias con menos recursos y niñas empadronadas en la provincia de Cáceres.

La iniciativa contará con el apoyo de Paula Serrano, futbolista placentina que actualmente juega en el Servette FC, equipo suizo de primera división y campeón de liga y copa en Suiza. El club ha destacado que, a través de ella, dispondrá de material deportivo firmado por jugadoras profesionales, que se destinará a sorteos y rifas para recaudar fondos destinados a la formación de las niñas.

Fútbol para todas

Desde el San Miguel defienden que el fútbol femenino debe estar al alcance de todas las niñas que quieran probar, aprender y formar parte de un equipo. Por eso, la beca no se plantea solo como una ayuda económica, sino también como una puerta de entrada a un entorno seguro, acompañado y lleno de valores.

El club subraya que el deporte ayuda a "inculcar respeto, compañerismo y amistad". También destaca que muchas jugadoras comienzan en edades tempranas y continúan vinculadas al San Miguel hasta la mayoría de edad, creciendo dentro del club "tanto como futbolistas como personas".

Las niñas que soliciten y reciban la beca deberán adquirir el compromiso de asistir a los entrenamientos semanales y a los partidos o torneos oficiales y amistosos en los que participe el club. Además, se hará un seguimiento de su evolución para adaptar los entrenamientos a su nivel y comprobar que la formación se desarrolla de forma adecuada.

Jornada de puertas abiertas en el CP San Miguel-Plasencia femenino. / CP SAN MIGUEL-PLASENCIA

Los jueves de agosto

Además de la beca Paula Serrano, el CP San Miguel-Plasencia retomará la llamada pretemporada infantil con los jueves de agosto, una serie de entrenamientos abiertos, gratuitos y pensados para que cualquier niña pueda acercarse a conocer el proyecto.

Las sesiones se celebrarán en instalaciones municipales y contarán con la colaboración de clubes y entidades de cada localidad. El objetivo es que las niñas puedan divertirse, entrenar con otras jugadoras y descubrir el fútbol en un ambiente adaptado a su edad.

El calendario previsto incluye cuatro paradas en la zona norte. El club visitará Alagón del Río el jueves 6 de agosto, Santibáñez el Bajo el 13 de agosto, Montehermoso el 20 de agosto y Piornal el 27 de agosto.

Empezar antes para tener cantera

El San Miguel considera fundamental rebajar la edad a la que las niñas se inician en el fútbol. Por eso, el club ve indispensable la creación de un equipo de benjaminas, que permitiría que las jugadoras pudieran empezar antes y tener continuidad dentro de la estructura femenina.

La intención es que las niñas no lleguen tarde al fútbol, sino que puedan crecer desde pequeñas dentro de un equipo, con compañeras de su edad y con una formación adaptada a cada etapa.

La cuota guerrera

Otra de las medidas ideadas por el San Miguel es la cuota guerrera, pensada para niñas sub-14 que ya compiten en fútbol sala en sus localidades o en Plasencia y que quieran jugar también en césped artificial durante la temporada.

Así, el club ofrecerá plazas para jugadoras que estén federadas tanto en equipos de fútbol sala como en el San Miguel. La cuota será "simbólica, de 100 euros por temporada", e incluirá la posibilidad de entrenar dos días por semana, participar en la jornada de liga correspondiente, dos equipaciones de juego, chándal y camiseta de entrenamiento.

El San Miguel también tiene en cuenta la situación de las niñas que viven fuera de Plasencia y entiende que no siempre puedan acudir a los entrenamientos semanales. Aun así, podrán participar en los equipos femeninos del club.

Una puerta abierta

Ha explicado que la liga infantil será íntegramente femenina, mientras que las categorías alevín y benjamín seguirán siendo mixtas, aunque disputadas por equipos femeninos del San Miguel.

Con estas iniciativas, el CP San Miguel-Plasencia quiere reforzar su apuesta por el fútbol femenino de base en Plasencia y la zona norte. La idea que sostiene el proyecto es dar oportunidades a cualquier niña que quiera jugar al fútbol y acompañarla en sus primeros pasos dentro del deporte.