El sector servicios empuja la caída del paro en Plasencia antes del verano.

El paro bajó en Plasencia en junio, pero la clave está en dónde se produjo ese descenso. El sector servicios, que sigue siendo el gran termómetro del empleo local, fue el que más alivió las cifras al pasar de 1.712 a 1.666 desempleados en solo un mes.

En datos globales, la ciudad cerró junio con 2.389 demandantes parados, 70 menos que en mayo. La bajada se repartió entre casi todos los sectores de actividad, pero sobre todo, servicios, industria, agricultura y el colectivo sin actividad anterior, mientras la construcción se mantuvo sin cambios.

Servicios marca la evolución

A las puertas del verano, el sector servicios volvió a concentrar la mayor parte del paro de Plasencia, pero también fue el que más contribuyó a la mejora mensual. En mayo, tenía 1.712 demandantes parados y en junio se situó en 1.666, lo que supone 46 desempleados menos.

El dato confirma el peso decisivo de esta actividad en el mercado laboral placentino. Siete de cada diez parados de la ciudad proceden de los servicios, por lo que cualquier variación en este sector condiciona de forma importante la evolución general del desempleo.

Oficina del paro en Plasencia. / Toni Gudiel

Descensos en casi todos los sectores

Pero la bajada mensual no se limitó a los servicios. Así, la industria pasó de 154 a 145 parados, con 9 menos; la agricultura y pesca bajó de 92 a 85, con 7 menos y el grupo de personas sin actividad anterior descendió de 319 a 311, con 8 menos.

La única actividad que no registró variación fue la construcción, que se mantuvo en 182 demandantes parados tanto en mayo como en junio. En conjunto, Plasencia pasó de 2.459 a 2.389 desempleados, una reducción mensual de 70 personas.

Mejoría respecto al año pasado

La comparación con junio de 2025 también deja una lectura positiva por sectores. Entonces, Plasencia contabilizaba 2.581 parados, frente a los 2.389 de junio de este año. Son 192 desempleados menos en un año.

De nuevo, los servicios explican buena parte de esa mejora porque el sector ha bajado de 1.823 parados en junio de 2025 a 1.666 en junio de 2026, 157 menos. También han descendido la construcción, de 203 a 182; la industria, de 161 a 145; y la agricultura y pesca, de 100 a 85.

El único sector que ha empeorado en la comparación interanual es el de personas sin actividad anterior, que ha pasado de 294 parados en junio de 2025 a 311 en junio de 2026, 17 más.

Un cambio más profundo desde 2012

La evolución a largo plazo muestra una transformación mucho más intensa. En junio de 2012, primer dato municipal disponible en el Observatorio de Empleo de Extremadura, Plasencia tenía 4.909 demandantes parados. Catorce años después, la cifra se ha reducido a 2.389, 2.520 menos.

La caída ha sido especialmente visible en la construcción, que ha pasado de 876 parados en 2012 a 182 en junio de 2026. También se ha reducido con fuerza la industria, de 571 a 145, y los servicios, de 2.859 a 1.666.

El reto sigue en los servicios

Aunque todos los grandes sectores están hoy muy por debajo de los niveles de 2012, los servicios siguen marcando la imagen del paro en Plasencia. Su peso es tan elevado que cualquier repunte o bajada en esta actividad tiene un impacto inmediato en el dato general.

En junio, esa dependencia jugó a favor de la ciudad porque los servicios aportaron 46 de los 70 parados menos registrados en el mes. Es decir, dos de cada tres personas que salieron de las listas del paro en Plasencia procedían de este sector.